Top Essentials für Unternehmerinnen

Mit den passenden Taschen zum Erfolg

Eine Handtasche ist heute viel mehr, als nur ein praktischer Beutel, in dem die Habseligkeiten untergebracht werden. Stattdessen ist sie – ähnlich wie eine elegante Armbanduhr – zu einem Statussymbol geworden. Schicke Taschen können nicht nur Wohlstand vermitteln, sondern auch den professionellen Auftritt verbessern. Dazu ist das Accessoire besonders nützlich. Viele Unternehmerinnen stellen sich die Frage: Welche Handtaschen sind ein Must-Have für die Garderobe? Erfolgreiche Frauen können mit bekannten Marken ein Statement setzen. Dazu muss es nicht immer die teuerste Birkin Bag von Hermès sein, stattdessen können edle Marken wie Furla oder Boss einen ebenso guten Eindruck hinterlassen. Für Unternehmerinnen darf es natürlich auch die elegante Aktentasche sein, die nicht nur gut aussieht, sondern auch wichtige Dokumente tragen kann.

Der Premium Taschen Onlineshop WE LOVE BAGS bietet beispielsweise eine große Auswahl an Taschen in verschiedenen Größen für unterschiedliche Bedürfnisse. Hier finden Käuferinnen tolle Accessoires für unterschiedliche Anlässe, angefangen von der schlichten Geldbörse bis zur luxuriösen Clutch für den Abend. Natürlich sollten modische Karrierefrauen auch mit dem Zahn der Zeit gehen. Was sind die größten Taschentrends für das neue Jahr? Sehr trendy sind derzeit sogenannte Curve Bags, die durch ihre runde Form bestechen. Aber auch Chain Bags, die mit einem Henkel aus Kettengliedern ausgestattet sind, kommen in dieser Saison gut an.

Selbstbewusst mit Sakko und Blazer

Kleider machen Leute, geht ein berühmtes Sprichwort. Auch wenn der berufliche Erfolg natürlich nicht gänzlich vom äußeren Erscheinungsbild abhängt, können bestimmte Kleidungsstücke dazu beitragen, als kompetent und durchsetzungsfähig wahrgenommen zu werden. Ein wichtiges Kleidungsstück für Unternehmerinnen ist daher das Damensakko oder der Blazer. Ursprünglich für den erfolgreichen Mann konzipiert, strahlt ein gut sitzendes Sakko Selbstbewusstsein und Entscheidungsfreude aus. Details wie die breit geschnittenen Schultern vermitteln unterbewusste Signale an das Gegenüber und sorgen gleichzeitig dafür, dass sich Trägerinnen gestärkt und ermächtigt fühlen. Wichtig ist bei dem Sakko oder Blazer vor allem, auf eine gute Passform zu achten. Deshalb lieber einmal den Weg zum Schneider aufsuchen und gekaufte Stücke anpassen lassen.

Weitere Accessoires für Karrierefrauen

Mit einem eleganten Sakko und einer Statement Bag ausgestattet, können sich Unternehmerinnen zu jeder Gelegenheit passend kleiden. Natürlich gibt es jedoch auch andere Details, die ein Outfit vervollständigen können. Eine hochwertige Armbanduhr kann Erfolg anzeigen, dezenter Schmuck kann ein Kostüm auffrischen und eine leichte Verspieltheit in das Ensemble bringen. Hier ist man allerdings auf der sicheren Seite, wenn keine zu extravaganten Stücke gewählt werden, sondern auf simplen Schmuck gesetzt wird. Auch das Schuhwerk kann eine Botschaft aussenden. Hohe Schuhe sind heutzutage kein Muss mehr, können in Kombination mit einem Kostüm jedoch sehr stimmig wirken. Am wichtigsten ist jedoch, dass die eigenen Schuhe bequem sind und sich Trägerinnen darin frei und angenehm bewegen können. Besonders wenn es draußen kalt wird, dürfen die Stöckelschuhe eingewintert werden. Beim Einkleiden für Outdoor-Events in kalten Temperaturen sind auch Stiefel oder Schnürschuhe eine gute Wahl.

Unternehmerinnen können ihren ersten Eindruck bei potenziellen Kunden mit wenigen Top Essentials verbessern. So wird Mode zu einem absoluten Karriere-Booster und macht dazu auch noch Spaß beim Tragen!