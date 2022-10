Unternehmerischer Erfolg mit Sneakers – Alle wichtigen Infos für Sneakersfans

von HamZa NOUASRIA via Pexels.com

Foto: von HamZa NOUASRIA via Pexels.com

Was steckt hinter HEAT MVMNT?

Vielleicht könnte man sagen, dass es bei HEAT MVMNT zunächst einmal darum geht, den potenziellen Käufern umfassendes Wissen in Bezug auf extrem seltene, stark limitierte Sneakers zu vermitteln. Das Startup lebt zu einem großen Teil von den Informationen zu den Trendschuhen und zu diesen Infos gehören auch Tipps, wo man die Chance hat, besonders seltene Sneakers zu kaufen.

Durch die zusammengetragenen Informationen sorgt das Startup dafür, dass seine Nutzer das oft langwierige und mühevolle Suchen nicht selbst erledigen müssen, sondern alle wesentlichen Tipps auf einer App finden. Zu den Features, die HEAT MVMNT zur Verfügung stellt, gehören z. B. ein Release Kalender mit sämtlichen, bereits zugänglichen Terminen. Darüber hinaus können die Nutzer der App in Kategorien wie „ohne Datum“, „Gerüchte“ oder „verfügbar“ stöbern. Zudem werden frühzeitig sogenannte Raffle-Termine (Tombolas) veröffentlicht. Auf diese Weise haben App-User eine deutlich größere Chance, bei solchen Verlosungen mitzumachen und zu gewinnen.

Henning Staudt und Anton Gartner - Wie aus Leidenschaft ein Unternehmen wurde

Als der durchaus ungewöhnliche Weg der beiden Gründer des Startups, 2018 begann, war an ein Unternehmen noch gar nicht zu denken. Zu sehr waren Henning Staudt und Anton Gartner mit ihrem Studium und ihrem Job als Werksstudenten und Sneaker-Verkäufer in Mannheim beschäftigt. So war es die gemeinsame Leidenschaft für Sneakers, aus der die Idee erwuchs, auf einem eigenen Instagram-Account die Sneakers zu präsentieren, die sie beide selbst besaßen. Dass man mit diesem Hobby auch Geld verdienen konnte, war ihnen damals noch nicht bewusst und schon gar nicht beabsichtigt. Die Möglichkeit, ihre Ausgaben etwa durch Verlinkungen zu Online-Shops und Provisionen zu kompensieren, kam erst später dazu.

Die ursprüngliche Idee war es, die gewonnenen Followern mit den wichtigsten und aktuellsten Infos zum Thema Sneakers zu versorgen. Das Mittel der Wahl war ein WhatsApp-Newsletter. Wer im eCommerce tätig ist und mit Newslettern arbeitet, der weiß, wie viel Zeit für einen guten Newsletter benötigt wird. Aufgrund dieser Erkenntnis wandelte sich das Hobby der beiden Studenten immer mehr zu einem Unternehmen. Durch die Zusammenarbeit mit @jstin, einem Influencer mit mehr als 200.000 Followern, wuchs die Zahl der Newsletter-Anmeldungen zunächst auf etwa 15.000. Ein riesiges Problem ergab sich dadurch, dass WhatsApp den Versand von Werbenachrichten gerade in dem Augenblick einstellte, als die Newsletter-Abozahl auf 40.000 gestiegen war. Es musste eine neue Lösung gefunden werden, wollte man die hart erarbeiteten Abonnenten nicht verlieren.

Ist-Stand und Zukunftspläne

Das Ergebnis der Überlegungen ist die App von HEAT MVMNT. Ein Team von neuen Mitarbeitenden unterstützte die beiden Gründer fortan. Zum Zweck einer größeren Reichweite wurde der Website-Content ins Englische übersetzt. Mit dem augenblicklich 13 Personen umfassenden Team werden die App, die Website sowie alle Social-Media-Accounts betreut. Mit der HEAT MVMNT-App erreicht das Startup momentan User in 9 Ländern.

Neben großen Marken wie Adidas, Converse, Nike oder Rebook sowie bekannten Shops wie Snipes oder Foot Locker ist das Startup auch bereit, mit eher kleineren Marken aus dem Bereich Streetwear zu kooperieren und nimmt Marken wie Reternity, 6PM oder auch LFDY in sein Programm auf und präsentiert sie auf seiner Website bzw. in der HEAT MVMNT App.

Henning Staudt und Anton Gartner fokussieren sich weiter auf die Zukunft. So ist bis zum Jahresende 2022 geplant, die Bürofläche aufzustocken und den neuen Platz beispielsweise zur Lagerung von HEAT MVMNT Sneakers-Essentials zu nutzen. Diese selbstentwickelten Produkte erfreuen sich im eigenen Online-Shop von HEAT MVMNT zunehmender Beliebtheit. Ein Ziel für 2023 besteht darin, sich mit der HEAT MVMNT-App im „Heimatland“ des Sneakers-Trends, also in den USA zu positionieren.