Die Welt der Spiele wechselt zu digital und du solltest das auch tun

Egal, ob du Videospiele oder andere spielbezogene Waren kaufen willst, der Eneba-Marktplatz ist immer die richtige Adresse. Auf dem riesigen digitalen Marktplatz findest du Spiele, Abonnements, Geschenkkarten und so ziemlich alles, was es in digitaler Form gibt, zu einem viel günstigeren Preis. Wenn es irgendetwas Digitales gibt was du nicht bei Eneba findest, dann brauchst du es höchstwahrscheinlich auch nicht.

Der Umstieg auf digital

Physische Kopien von Spielen gehören immer mehr der Vergangenheit an. Eine CD in eine Konsole oder einen PC einzulegen, fühlt sich heutzutage fast so an, als würde man ein uraltes Relikt abstauben. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich dafür, überhaupt keine physischen Kopien ihrer Spiele mehr herzustellen, und das macht auch Sinn. Wenn du eine digitale Kopie des Spiels kaufst, hast du sie immer zur Hand. Es gibt keine versehentlich zerkratzten Discs, die nicht mehr funktionieren, und du musst auch nicht mehr im Haus nach einer CD des Spiels suchen, das du spielen willst. Alles ist nur einen Mausklick entfernt, so wie es sein soll. Du brauchst nicht das Haus zu verlassen, um neue Spiele zu kaufen, denn auf digitalen Marktplätzen findest du die besten Angebote der Welt, egal wo du gerade bist, und das auch noch rund um die Uhr.

Ein weiterer offensichtlicher Vorteil der Digitalisierung ist, dass auch weniger Müll anfällt, da kein Plastik und andere Materialien für die Herstellung von CDs und deren Verpackung verwendet werden. Das senkt die Kosten für das Spiel selbst, was bedeutet, dass du neue Spiele in digitaler Form viel billiger bekommst, als wenn du sie in physischer Form kaufst.

Mach das Beste aus dem, was du bekommst

Digitale Marktplätze eröffnen dir auch die Möglichkeit, mehr aus deinen Vorbestellungen zu machen, z. B. mit PlayStation Guthaben Karten. Der Grund dafür ist einfach. Du kannst digitale Guthaben Karten für weniger als ihren eigentlichen Wert kaufen, was bedeutet, dass du automatisch Geld sparst, wenn du das Guthaben der Karten innerhalb des PS-Netzwerks verwendest.

Abonnements sind auch ein großer Teil der digitalen Spiele Marktplätze. Schließlich ist es immer schön, ein paar Euro zu sparen und mit PS Now die Nostalgie von Spielen der alten Schule zu genießen oder PS Plus-Abonnements zu kaufen, um das Beste zu bekommen, was moderne Spiele zu bieten haben. Der Wert, den du für das Geld, das du für diese Abonnements bezahlst, bekommst, ist absolut lächerlich: Dutzende oder sogar Hunderte von Spielen stehen dir jederzeit für weniger als 10 Euro pro Monat zur Verfügung!

Alles in allem gibt es wirklich keine gute Gründe, nicht digital zu spielen. Es ist besser für den Planeten, es ist besser für dich und es ist besser für deinen Geldbeutel! Vergiss die alten CDs und genieße die Vorteile des digitalen Spielens!