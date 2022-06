Nutze die Vorteile des Nintendo eShop und der Switch für das Spielen unterwegs

Digitale Marktplätze haben die Art und Weise verändert, wie wir Videospiele einkaufen. Auch wenn einige von uns gerne ein physisches Exemplar des Spiels in den Händen halten, sind die Verfügbarkeit, die Liefergeschwindigkeit, der Einkaufs Komfort und die Rabatte auf digitalen Marktplätzen unübertroffen. Ein solcher Marktplatz ist auch Eneba. Wenn du hier einkaufst, erwartet dich eine große Auswahl an Keys für Videospiele, DLCs, In-Game-Währungen, Geschenkkarten, Konsolen Abonnements und vieles mehr. Alles, was du als Gamer willst und brauchst, findest du hier zu deutlich niedrigeren Preisen.

Unzählige Möglichkeiten mit Nintendo eShop Guthaben

Nintendos eShop boomt nur so mit Games, die du sowohl an einem Fernseher als auch im Handheld-Modus spielen kannst. Während du zwar Spiele direkt im Nintendo eShop mit deiner Debit- oder Kreditkarte kaufen kannst, ist es auch möglich, mit einer Nintendo eShop-Karte weniger dafür zu bezahlen. Wenn du dich auf den Marktplätzen von Drittanbietern umsiehst, entdeckst du bestimmt Nintendo Guthaben Karten, die weniger kosten als ihr eigentlicher Wert. Das bedeutet - mehr Spiele für weniger Geld!

Nintendo eShop Guthaben Karten haben einen unterschiedlichen Wert, aber jede von ihnen kann für mehr als ein Spiel ausgegeben werden. Mit Karten im Wert von 15-25€ kannst du nicht nur problemlos Indie-Spiele und DLCs erwerben, sondern auch ein Nintendo eShop Guthaben Karten Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft abschließen, mit der du online zocken und die wachsenden Bibliotheken der klassischen NES- und SNES-Spiele freischalten kannst. Die teureren 50-100€-Karten sind eine perfekte Strategie, um die exklusiven Nintendo-Spiele wie Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metroid: Dread, Hollow Knight, Monster Hunter Rise und viele andere hochkarätige Spiele günstiger zu kaufen. Du kannst auch deine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft erweitern, um N64-Spiele freizuschalten, wie zum Beispiel das laut Metacritic beste Spiel aller Zeiten - Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Die Nintendo Switch ist vielleicht nicht die leistungsstärkste Konsole im Vergleich zu ihren Konkurrenten PlayStation und Xbox, aber Nintendo ist noch nie dem technischen Fortschritt hinterhergelaufen. Sie waren immer innovativ und haben ihre anderen Stärken ausgespielt - erstklassige Spiele und das Gamen unterwegs, eine Funktion, die andere Konsolenhersteller zu imitieren versuchten, aber nie den Erfolg von Nintendo erreicht haben.

In Fortnite kannst du alles sein

Fortnite ist eines der meistgespielten Online Spiele unter Gamern aller Altersgruppen. Aber was ist die treibende Kraft, die die Spieler/innen dazu bringt, sich zu engagieren und immer wieder zurückzukommen? Ob du es glaubst oder nicht, es sind die Anpassungsoptionen und die Möglichkeit, als lizenzierte Charaktere zu spielen. Die Bibliothek von Fortnite enthält unzählige Skins mit Charakteren aus beliebten Fernsehsendungen, Filmen, Comics, Spielen und sogar echten Berühmtheiten. Du kannst dich in Robocop, Doctor Strange, Ariana Grande oder Lara Croft verwandeln, um nur ein paar zu nennen. Sogar Darth Vader ist seit kurzem bei Fortnite dabei!

Die beste Methode, um den gewünschten Look zu bekommen, ist zweifellos die Fortnite Karte, mit der du deine Geldbörse im Spiel mit der Spielwährung füllst, die du in der riesigen Fortnite Skin Sammlung ausgeben kannst. Du kannst auch Skins, Gleiter, Spitzhacken und sogar Tanzschritte kombinieren, um deinen einzigartigen Look zu kreieren und DICH auszudrücken.

Der größte Vorteil der Nintendo Switch ist, dass du deine Lieblingsspiele zocken kannst, wo immer du bist. Dein Geldbeutel wird es dir danken, wenn du Spiele mit einer Nintendo eShop Guthaben Karte kaufst, denn V-Bucks kosten mit einer Fortnite Karte deutlich weniger. Alles, was du tun musst, ist die Vorteile von beidem zu nutzen.