Solltest du dir eine PlayStation zulegen? Die Vor- und Nachteile der Sony-Konsolen

Vor- und Nachteile der PlayStation-Konsolen

Die PlayStation 4 und die neue Next-Gen-Konsole PlayStation 5 lassen sich nur schwer miteinander vergleichen. Natürlich sollte die neueste Konsole der vorherigen Generation in bezug auf technische Fähigkeiten weit voraus sein, was sie auch ist. Als die PS4 auf den Markt kam, war sie eine Spitzenkonsole, die wohl nur von der Xbox One übertroffen wurde. Auch wenn sich die PS4 immer noch behaupten kann und den Ansprüchen eines normalen Gamers mehr als gerecht wird, ist die neue PS5 das, was Hardcore-Gamer wirklich begeistert. Bestätigt wird das dadurch, dass diese Konsolen nur so aus den Regalen fliegen und die Nachfrage größer zu sein scheint als das Angebot!

Die PlayStation 5 ist unglaublich leistungsstark, läuft flüssig und kann unglaubliche 8K-Grafiken oder 4K bei 120 Hz darstellen. Außerdem ist sie die erste Sony-Konsole mit einer SSD-Festplatte, die sie deutlich schneller macht als alle vorherigen Konsolen. Alles in allem ist diese Konsole das, was die Zukunft des Spielens ausmacht, und sie hat uns definitiv nicht enttäuscht. Die einzigen wirklichen Kritikpunkte an der PS5 sind ihre Größe, denn sie ist die größte Konsole aller PlayStation-Generationen, und die fehlende Abwärtskompatibilität, auf der PlayStation 5 können nur PS4- und PS5-Spiele gespielt werden. Wenn du etwas zocken willst, das für die PS3 oder ältere Konsolen erschienen ist, musst du auf deine alte Konsole zurückgreifen.

Mit PSN Karten profitieren

Du weißt es vielleicht noch nicht, aber PSN Karten sind die beste Möglichkeit, um beim Kauf von Spielen, Abonnements und Diensten im PlayStation Network das Beste aus deinem Geld zu machen. Du kannst diese Guthaben Karten bei Eneba für weniger als ihren Geldwert kaufen, und sobald du den Code einlöst, wird das Geld direkt deinem Netzwerkkonto gutgeschrieben. So bekommst du mehr, als du bezahlt hast. Außerdem kannst du alle zusätzlichen Angebote nutzen, die du im PlayStation Network findest, so dass du bei deinem Einkauf doppelt sparst. Das neu hinzugekommene Geld kannst du auch verwenden, um deine Spielesammlung zu erweitern, PS Plus oder PS Now zu abonnieren oder sogar Sonys Film- und Musik-Streaming-Dienste zu nutzen.

