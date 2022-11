No Nut November - Alle Infos auf einen Blick

Der No Nut November hat nichts mit dem Verzicht auf Nüsse im November zu tun, wie man beim Lesen dieser englischen Bezeichnung vielleicht erahnen könnte. Vielmehr geht es dabei um eine Challenge im Internet, bei der man den ganzen November über auf Geschlechtsverkehr, Masturbation und auch auf den Konsum von Pornos verzichten soll. Diese Challenge wird vor allem von männlichen Teilnehmern durchgeführt, es spricht aber nichts dagegen, dass auch Frauen daran teilnehmen. Doch aus welchem Grund gibt es den No Nut November und kann man daraus tatsächlich gesundheitliche Vorteile ziehen?

Der Ursprung des No Nut Novembers

Der Name der Challenge ist Englisch und leitet sich von „to bust a nut“ ab, was ein umgangssprachlicher Ausdruck für die männliche Selbstbefriedigung ist. Der US-Amerikaner Alexander Rhodes hatte die Idee bereits im Jahre 2011, benutzte hierfür jedoch die Bezeichnung „NoFap“. Dies ist ein englischer Slang-Begriff, der ebenfalls so viel wie „masturbieren“ bedeutet.

Rhodes erschuf die Bewegung, weil er selbst an einer jahrelangen, starken Sucht nach dem Konsum von Pornographie gelitten hat. Mit der NoFap-Bewegung wollte er anderen Menschen helfen, diese Sucht bei sich selbst zu erkennen und damit das tägliche Masturbieren und Schauen von Pornos zu reduzieren.

Einige Jahre später entstand dann aus der NoFap-Bewegung der Aktionsmonat des No Nut Novembers.

Zahlen und Fakten zur Selbstbefriedigung

Dass die NoFap Bewegung aus gutem Grunde ins Leben gerufen wurde, zeigen auch Studien, die sich mit dem Thema Masturbation näher auseinander gesetzt haben. Man kam zu dem Ergebnis, dass die Hälfte aller masturbierenden Menschen in Deutschland dies wöchentlich tut.

Bei der Masturbation werden zahlreiche Hormone ausgeschüttet, wie Adrenalin, Testosteron oder Dopamin. All diese Hormone haben einen positiven Einfluss auf den Gemütszustand und wirken sich zudem auf lange Sicht positiv auf die Gesundheit aus. Genau diese Effekte begünstigen es, süchtig nach dem Masturbieren zu werden und dies oft auch im Zusammenhang mit einer Sucht nach Pornos. Doch dann kann es auch zu negativen Folgen auf die Gesundheit kommen.

Der Sinn des No Nut Novembers

Es gibt keinen tieferen Sinn des No Nut Novembers und auch keinen Grund, weshalb genau der Monat November hierfür gewählt wurde, außer dass der Anfangsbuchstabe N passend ist. Bezogen auf gesundheitliche Aspekte lässt sich sagen, dass Geschlechtsverkehr und Masturbation eigentlich gut für den Körper und die Psyche sind. Es werden schließlich zahlreiche Hormone ausgeschüttet, die eine positive Auswirkung auf den Körper haben.

Gerade in einem kühlen und dunklen Monat wie dem November, scheinen Sex und Masturbation also eigentlich gar nicht so verkehrt zu sein. Doch der Monat November ist willkürlich gewählt. In erster Linie soll es im No Nut November darum gehen, den eigenen Körper und die eigenen Verhaltensweisen kennenzulernen. Man soll genau die eben aufgeführten positiven Aspekte der (Selbst-) Befriedigung auf den Körper und die Psyche erkennen, um eine Abhängigkeit vorbeugen oder rückgängig machen zu können. Manche Teilnehmer möchten auch nur an ihrer Disziplin arbeiten.

Der No Nut November geht also auf die NoFap-Bewegung zurück, wobei beide Bezeichnungen umgangssprachlich für das Masturbieren stehen. Ziel ist es, dass vor allem Männer eine eventuelle Sucht nach Masturbation oder Pornos bei sich selbst aufdecken können und von zu häufiger Selbstbefriedigung wegkommen. Bei der Masturbation werden nämlich zahlreiche Hormone ausgeschüttet, die den Menschen glücklich machen. Nach diesem Gefühl kann man aber auch schnell süchtig werden und seine Gesundheit damit, wie bei jeder anderen Sucht, gefährden.