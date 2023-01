5 coole Outdoor-Aktivitäten in der kalten Jahreszeit

1. Wintergrillen: Grillspaß braucht kein Sommerwetter

Bis vor einigen Jahren gab es in der Grillgemeinde einen ganz besonderen Tag. Er lag im Frühjahr und er wurde zelebriert. Natürlich ist die Rede vom sogenannten Angrillen, also dem ersten Grillfeuer des Jahres. Mittlerweile hat sich die Grillgemeinde aber nicht nur kulinarisch globalisiert, sie nutzt auch immer mehr die besondere Eigenschaft des Grills aus: Er grillt, bei jedem Wetter.

Aber was macht das Wintergrillen so besonders? Natürlich lässt es sich nicht vollständig mit der sommerlichen Grillparty vergleichen, dafür ist das Wetter oft zu ungemütlich und bei Minusgraden ist es zwar auf dem Grill warm, in der Hand fühlt sich der heiße Punsch dennoch besser an als das kalte Bier. Zusätzlich gibt es mittlerweile auch spezielle Rezepte für den Grillgenuss im Winter. Einige Besonderheiten:

- Smoken – sämtliches Grillgut, das auf dem Smoker zubereitet wird, eignet sich ideal für den winterlichen Grillgenuss. Viele Freunde des Wintergrillens sagen sogar, dass der Smoker im Winter besser zur Geltung kommt.

- Gemütlichkeit – das schönste Wintergrillen ist natürlich bei kaltem, doch trockenem Wetter, eventuell sogar noch mit Schnee im Garten. Grundsätzlich muss für die Gemütlichkeit gesorgt werden. Feuerschalen, dicke Decken und warme Getränke sind eine gute Basis.

- Der Vorteil – zumindest bislang gibt es im Winter weder Wespen noch Mücken. Die lästigen Plagegeister stören also beim winterlichen Grillen nicht. Ebenso wird Grillgut nicht so schnell schlecht, wenn es neben dem Grill gelagert wird.

Letztendlich ist das Grillen nur eine andere Form der Zubereitung. Warum sollte es daher nicht im Winter stattfinden, wenn doch der Grill ohnehin vor Ort ist? Ob nun elektrisch, mit Kohle oder mit Gas – wichtig ist, dass es schmeckt. Und gemeinsam mit Freunden macht es noch mehr Spaß.

2. Schneewandern: Spazieren in winterlicher Idylle

Spaziergänge sind eine schöne Freizeitbeschäftigung. Wer anspruchsvoller wandert, treibt sogar richtigen Sport. Schneewandern kombiniert beide Bewegungsarten mit dem winterlichen Erlebnis. Allerdings gibt es Abstriche, sofern die Wanderung nicht auf simplen Spazierwegen stattfindet:

- Ausgewiesene Strecken – zum Schneewandern eignen sich gerade in den Bergen eher die ausgewiesenen Winterwanderwege. Abseits von befestigten Wegen und der Pisten ist die Wanderung schnell gefährlich.

- Schneeschuhe – bei der typischen Schneewanderung genügt meist warmes und festes Schuhwerk. Besonders schön sind jedoch Schneewanderungen durch Tiefschnee. Das Schneeschuhwandern kann somit Abwechslung reinbringen.

In den Alpenregionen, doch auch im Harz und im Sauerland gibt es besonders schöne Routen, die sich leicht erwandern lassen. Ungeübte sollten anfangs kurze Strecken wählen oder sich an Routen halten, die vielfach abgebrochen oder in einzelnen Etappen gewandert werden können. Selbst auf festgetretenem Schnee ist es schnell anstrengend, sich zu bewegen.

3. Wintercamping

Für viele Menschen ist das Camping eine sommerliche Unternehmung. Wie genau sieht Campen aber im Winter aus? Die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten, immerhin ist das gewöhnliche Campen schon facettenreich. Letztendlich gilt:

- Zelten – ja, auch im Winter kann in einem gewöhnlichen Zelt genächtigt werden, sofern es ein isoliertes Zelt ist und entsprechende Kleidung getragen wird. Übrigens gelten rund um das Zelten im Winter dieselben Regeln wie im Sommer: Es ist nur auf ausgewiesenen Plätzen erlaubt, wer wildcampen möchte, muss den Grundstücksbesitzer um Erlaubnis fragen.

- Campen – das findet auf Campingplätzen, in Wohnmobilen und Wohnwagen statt. An dieser Stelle kann jeder auf seinen Genuss kommen, selbst diejenigen, die sich Luxus wünschen. Auf festen Stellplätzen auf den Campingplätzen ist vom üblichen Camping meist nur wenig zu sehen. Die Vorzelte und Wohnwagen sind ausgebaut, es gibt Heizung und, je nach Platz, sogar Wasser am Stellplatz.

- Nachteil – nicht jeder Platz schließt die einzelnen Stellplätze das ganze Jahr über an das Wassernetz an. Für Camper bedeutet das schlichtweg, Wasser aus dem Waschhaus zum Platz bringen zu müssen, aber auch, dass der Weg zum Duschen ein wenig weiter ist.

Nicht jeder traut sich bei kalten Temperaturen in den Wohnwagen oder in ein Zelt in der kalten Natur. Wer dennoch campen möchte, findet auf den Campingplätzen oft Mobilheime. Sie bestehen aus Holz, sind isoliert und bieten neben Gemütlichkeit mehr oder weniger Luxus.

Viele Campingplätze haben längst ihr Angebot auf den Winter erweitert. Gerade die Plätze mit Dauercampingangeboten und Erst-/Zweitwohnsitzregelung öffnen ihre Türen.

4. Sterne bewundern: In winterklaren Nächten besonders romantisch

Nicht selten wirken die Sterne im Winter anders. Natürlich liegt das mit an der Erddrehung, doch hilft die kalte und klare Winterluft ebenfalls nach. In klaren Winternächten lassen sich die Sterne wunderbar bewundern. Zu zweit ist es besonders schön. Aber was gehört dazu?

- Platz aussuchen – der gewählte Ort liegt möglichst abseits und ländlich. Stört das Licht der Umgebung weniger, lassen sich die Sterne besser bewundern.

- Vorbereitung – warme Getränke, einige Snacks, warme Sitzkissen: Das winterliche Sternenschauen kann so ganz schnell zu einem Picknick werden. Natürlich darf eine warme Decke nicht fehlen, denn in der Dunkelheit kühlt man bei kalten Temperaturen schnell aus.

Jeder kann nun die Gelegenheit nutzen, unter dem Sternenhimmel ein romantisches Date zu veranstalten. Aber Vorsicht: Zu viele Kerzen verhindern, dass die Sterne klar sichtbar sind.

5. Schlittschuh laufen

In den meisten größeren Städten gibt es eine Eishalle. Nur irgendwie macht es oft wenig Freude, im Kreis zu fahren und dabei ständig jemandem auszuweichen. Noch enger sind häufig die städtischen Outdoor-Schlittschuhbahnen, die rund um die Weihnachtszeit gerne in den Innenstädten aufgebaut werden.

Abhilfe kann eine Fahrt auf dem See oder Teich schaffen. Diesbezüglich gibt es aber sehr klare Regeln:

- Betreten verboten – ist die Eisfläche nicht absolut offiziell für das Betreten und Schlittschuh fahren freigegeben, darf sie nicht betreten werden. Es spielt keine Rolle, ob schon andere auf dem Eis sind.

- Eis beobachten – wie verhält sich das Eis auf der freigegebenen Fläche? Sollten Risse und helle Stellen erkennbar sein, gilt: Runter vom Eis. Dasselbe gilt, wenn das Eis knistert und knackt.

- Grundsätzliches - auf einem See sollte erst ab einer Eisdicke von mindestens 15 Zentimetern gerutscht oder gefahren werden. Handelt es sich um ein fließendes Gewässer, gelten 20 Zentimeter als Minimum. Vorsicht ist bei Einschlüssen von Schilf, Ästen oder sonstigen Objekten geboten. Um diese Einschlüsse ist das Eis meist instabiler.

Zum Glück macht das Fahren mit mehreren Personen mehr Freude, denn allein sollte sicherheitshalber niemals das Eis betreten werden. In vielen Regionen gibt es im Winter ausgewiesene Eisflächen auf Seen, natürlich nur, wenn das Wetter mitspielt und es lange genug kalt ist. Für alle anderen Fälle hilft nur, auf besseres Wetter zu hoffen und eine Outdoor-Eisbahn zu wählen.

Fazit - Outdoor macht immer Spaß

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung? Das trifft durchaus auf viele Outdoor-Möglichkeiten im Winter zu. Natürlich, Schneewanderungen, Schlittschuhfahren und auch das Sterneschauen erfordert sehr gute Wetterkonditionen, denn ohne Schnee wird die Schneewanderung zu einer gewöhnlichen Tour. Das Grillen hingegen steht immer offen. Gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden lassen sich wunderbare winterliche Partys feiern und selbst einige Spiele können mühelos in den Winter hinein übernommen werden. Boccia kann bei Schnee im Garten sogar spannend werden. Das winterliche Grillen gehört selbstverständlich auch zum Wintercampen. Wenn es eisig ist, lässt sich auf dem Grill übrigens auch eine warme Suppe kochen.