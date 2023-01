5 Gründe, warum es sich lohnt, mit einem Privatjet zu fliegen

Als normale Passagiere sehen wir Geschäftsleute und Prominente, die mit einem Privatjet fliegen, und nehmen an, dass dies nur für wenige Auserwählte gilt, aber da liegen wir falsch! Die Privatjet-Branche hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, was das Reisen sehr viel bequemer und für immer mehr Reisende zugänglich macht.

Der Gedanke, an Bord eines kommerziellen Flugzeugs zu reisen, ist für viele Menschen nicht sehr reizvoll. Das schnelle Tempo und die unpersönliche Herangehensweise haben das einst luxuriöse Reiseerlebnis mehr denn je zur Qual werden lassen. Für alle, die mit dem Gedanken spielen, mit einem Privatjet zu reisen, gibt es fünf Gründe, warum Sie es einmal ausprobieren sollten.

Flexibilität

Die Nutzung eines Privatjets bietet den Passagieren die Möglichkeit, jederzeit zu fliegen, was im Vergleich zu kommerziellen Flügen sehr viel bequemer und zeitsparender ist. Kleinere Flugzeuge machen diesen Komfort noch größer. Ein Geschäftsmann kann an einem Tag zu Meetings nach Mailand, Amsterdam und Frankfurt fliegen und trotzdem den Komfort haben, in seinem eigenen Bett zu schlafen. Die größeren Flugzeuge können viel weiter fliegen und den Passagieren die Möglichkeit geben, ein Geschäftsfrühstück in Mumbai, ein Mittagessen in Hongkong und ein Abendessen in Shanghai einzunehmen.

Wenn Sie privat fliegen, haben Sie die Kontrolle über Ihren eigenen Zeitplan und können Ihren Flug in kürzester Zeit organisieren. Flugänderungen können direkt von Ihrem Mobiltelefon aus vorgenommen werden, wenn Sie Ihren Zeitplan in letzter Minute ändern müssen. Sie haben sogar die Möglichkeit, die Flugroute während des Fluges zu ändern, und die Landung auf einem anderen Flughafen ist normalerweise kein Problem. Das Beste daran ist, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn Sie sich verspäten, denn ein Privatjet wartet immer auf Sie.

Datenschutz

Privatjets tragen diesen Namen aus gutem Grund: Privatsphäre. Bei der Ankunft am Terminal sind Sie nur Sekunden davon entfernt, das Flugzeug zu besteigen, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. An Bord des Flugzeugs können Sie sich über alles unterhalten, was Sie möchten. Geschäftliche Besprechungen können stattfinden, ohne dass Sie Gefahr laufen, sensible Informationen preiszugeben. Wenn Sie ein größeres Flugzeug für einen Privatflug nutzen, stehen Ihnen auch Konferenzeinrichtungen zur Verfügung, so dass Sie Ihre Zeit in der Luft optimal nutzen können.

Komfort

Das einst goldene Zeitalter der Luftfahrt ist längst vorbei, vor allem wegen des Aufkommens von Billigfluggesellschaften, die eine viel billigere Alternative anbieten, die leider nicht an das luxuriöse Reiseerlebnis von einst heranreicht. Heutzutage ist man nur noch eine Nummer und ein Sitzplatz für die Dauer des Fluges. Das ist bei einem Privatflug definitiv nicht der Fall. Die Flugbegleiter und die Besatzung sind alle für Sie da und behandeln Sie wie einen wertvollen Kunden. Kleine persönliche Annehmlichkeiten wie die Anrede mit Ihrem eigenen Namen sind nur der Anfang. Genießen Sie die vakuumverpackten Mahlzeiten, die von kommerziellen Fluggesellschaften angeboten werden? Dachte ich mir. Aber keine Sorge, wenn Sie mit einem Privatjet reisen, werden Sie von spezialisierten Catering-Unternehmen mit feinem Essen verwöhnt. Es ist sogar schon vorgekommen, dass Passagiere in der Luft ein Michelin-Stern-Menü genießen konnten.

Wenn Sie sich eine Weile ausruhen möchten, um neue Energie zu tanken, gibt es immer genug Platz. Selbst die kleinsten Jets bieten neben Schlafplätzen auch Bereiche, in denen Sie Besprechungen abhalten, Geschäfte abschließen und Mitreisende unterhalten können. Am anderen Ende der Skala sind einige der umgebauten Verkehrsflugzeuge, die auf dem Privatmarkt angeboten werden, ebenso spektakulär wie Wohnungen. Sie können sich in voll eingerichteten Schlafzimmern, Badezimmern und vielem mehr auf die verschwenderischste Weise verwöhnen lassen, die Sie sich vorstellen können.

Sicherheit

Die besten Privatjet-Gesellschaften sind für ihre Sicherheitsbilanz bekannt und rekrutieren nur die allerbesten Piloten im Rahmen ihres intensiven Einstellungsverfahrens. Die verstärkte Durchsetzung von Sicherheitsmanagementsystemen ist mit denen der großen Fluggesellschaften auf dem kommerziellen Markt vergleichbar. Einige Unternehmen fliegen ihre Mitarbeiter nur noch mit Privatjets in Länder, in denen es mehrere Zwischenfälle mit lokalen Fluggesellschaften gegeben hat. Als Besitzer eines Privatjets haben Sie sogar noch mehr Kontrolle über die Sicherheit, da Sie den/die Piloten und die Flugbesatzung selbst auswählen können, so dass Sie sich von der Rollbahn bis zur Landung keine Sorgen machen müssen.

Wirkungsgrad

Es stimmt zwar, dass Privatjets schneller fliegen können als kommerzielle Flugzeuge, wie z. B. die Gulfstream G650, die eine Geschwindigkeit von 982 Stundenkilometern erreicht, aber der größte Vorteil ist, dass Sie am Boden nicht warten müssen. Versuchen Sie einmal, die Zeit zwischen Ankunft am Flughafen und Abflug zu zählen, wenn Sie das nächste Mal einen kommerziellen Flug unternehmen. Berücksichtigen Sie dabei die langen Schlangen an der Einreise- und Sicherheitskontrolle, die Dauer des Boardings aller Passagiere und die Wartezeit auf Ihr Gepäck nach der Landung.

Im Gegensatz dazu müssen Passagiere eines Privatjets in der Regel nur etwa fünf oder sechs Minuten bei einem FBO warten, bevor sie an Bord gehen können. Sie müssen nie lange in der Schlange stehen und haben es nicht eilig, zum nächsten Gate zu gelangen. Sobald Sie gelandet sind, werden Sie mit einem Auto mit Chauffeur zu Ihrem Zielort gebracht. Ein Geschäftsreiseflugzeug bietet eine noch größere Zeitersparnis, wenn Sie direkt auf den Flughafen Ihres eigentlichen Ziels fliegen, anstatt über einen Flughafen im Mittleren Westen umzusteigen.

Im Vergleich zu kommerziellen Flugzeugen können Privatjets auf über 5.000 Flughäfen in den USA landen (gegenüber 550 Flughäfen für kommerzielle Flugzeuge), und es ist sogar noch vorteilhafter, mit einem Privatjet zu fliegen, wenn Sie planen, in Gebiete zu reisen, die von Fluggesellschaften nicht gut bedient werden. Mit einem Geschäftsreiseflugzeug können Sie sich buchstäblich tagelange Reisen sparen, wenn Sie abgelegene Orte erreichen wollen.