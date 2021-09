B1/B2-Visum für die Vereinigten Staaten - die wichtigsten Fragen im Überblick

Wer privat oder geschäftlich in die USA reisen möchte, benötigt ein Besuchervisum und kann das B1/B2-Visum für die Vereinigten Staaten beantragen. Was es mit den Bezeichnungen B1 und B2 auf sich hat und wie die Beantragung abläuft, fasst der nachfolgende Überblick zusammen.

Photo by Ferdinand Stöhr on Unsplash

B1/B2-Visum oder ESTA - das ist der Unterschied

Bevor es um das Beantragen eines Visums für geschäftliche oder touristische Zwecke geht, sollte vorab geprüft werden, ob ein Antrag auf ESTA (Electronic System for Travel Authorization) möglicherweise ausreicht. Ein ESTA-Antrag lässt sich online stellen, wobei ein B1/B2-Visum bei einer US-Vertretung in Deutschland zu beantragen ist.



Um die ESTA-Anforderungen zu erfüllen, muss sich der dauerhafte Wohnsitz in einem Land befinden, welches Teil des ESTA-Systems ist. Dies ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Fall - ein biometrischer Reisepass eines solchen Landes muss vorgelegt werden können. Wer diese Anforderungen nicht erfüllt, schwenkt auf ein B1/B2-Visum um.



Des Weiteren unterscheiden sich die beiden Einreisegenehmigungen in der Aufenthaltsdauer. Wer plant, sich länger als 90 Tage in den Vereinigten Staaten aufzuhalten, wählt ein B1/B2-Visum. Die ESTA-Genehmigung ist lediglich für Reisen unter 90 Tagen vorgesehen - ganz gleich, ob es sich um privat veranlasste oder geschäftliche Reisen handelt.

B1/B2-Visum - das steckt dahinter

Bei einem B1/B2-Visum handelt es sich um eine Kombination von Merkmalen, die für ein B1-Visum (Geschäftsreisende) bzw. ein B2-Visum (Privatreisende) gelten. Es kann für eine private Urlaubsreise, einen geschäftlichen Aufenthalt, aber auch für eine medizinische Behandlung in den Vereinigten Staaten genutzt werden.

Nutzungsumfang für Geschäftsreisende

Mit einem kombinierten B1/B2-Visum können Unternehmer bzw. Fach- und Führungskräfte in die USA reisen, um dort neue Kontakte mit Business-Partnern zu knüpfen, einen Vertrag abzuschließen, Investitionen vorzunehmen oder auch Marktanalysen und Studien zu veranlassen. Der Besuch von Weiterbildungen, Konferenzen, Ausstellungen und Messen lässt sich ebenfalls mit einem solchen Visum realisieren. Angestellte, die für ein amerikanisches Unternehmen arbeiten, können mit dem Visum ihre Kollegen, Geschäftspartner und Kunden vor Ort aufsuchen.



Nicht möglich jedoch ist das Ausüben einer beruflichen Tätigkeit in den USA, was sich durch das Zahlen einer Vergütung durch ein amerikanisches Unternehmen für den Zeitraum des Aufenthaltes definieren lässt. Hierfür ist ein Arbeitsvisum erforderlich.



Nutzungsumfang für Privatreisende



Das kombinierte B1/B2-Visum für die Vereinigten Staaten kann gleichzeitig für Reisen in die USA mit privatem Charakter genutzt werden. Dazu zählen klassische Urlaubsreisen, der Besuch von Events kultureller oder sportlicher Art sowie zum Zwecke von medizinischen Behandlungen. Beim Besuch von Veranstaltungen ist zu berücksichtigen, dass es sich um keine eigene Profisportler-Tätigkeit handeln darf. Weiterhin lässt sich ein B1/B2-Visum für den Besuch von nahen Angehörigen und Freunden in den Vereinigten Staaten nutzen.

B1/B2-Visum beantragen - darauf kommt es an

Entscheidend ist der Nachweis der festen Bindung zum Land des Wohnsitzes per Arbeitsvertrag, Heiratsurkunde, Immobilieneigentum etc. Außerdem wird für die Beantragung ein Passfoto entsprechend den gesetzlichen Vorgaben benötigt. In einem ersten Schritt kann der Antrag online gestellt werden, woraufhin ein persönliches Interview mit dem Antragsteller folgt. Der konsularische Dienst der US-Botschaft im Wohnsitzland entscheidet schließlich über die Genehmigung.