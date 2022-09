CO2 Sünden der Staatschefs - G20 Flugreisen

Eine EU-Kommissionsratspräsidentin, die sich für eine Strecke von rund 60 Kilometern für das Flugzeug entscheidet, ein deutscher Bundeskanzler, der einräumt, seine Klimabilanz sehe fatal aus und ein französischer Staatschef, der im Ranking der Klimasünder ganz weit vorne steht - obwohl Politikern wie Emmanuel Macron, Olaf Scholz oder Ursula von der Leyen die Tragweite und Dringlichkeit des Klimawandels durchaus bewusst ist, müssen Sie von Amts wegen sehr häufig das Flugzeug nutzen und weisen oft eine katastrophale Klimabilanz auf. In diesem Artikel nehmen wir die CO2 Sünden der Staatschef genauer unter die Lupe und sehen uns auch die CO2-Emmissionen der jeweiligen Staatschefs an.

Photo by Ross Parmly on Unsplash

CO2-Sünde: G20 Flugreisen

Der G20 Gipfel findet dieses Jahr Mitte November auf der indonesischen Insel Bali statt. Selbstverständlich reisen die Staatschefs diesmal wieder per Flugzeug an. Beim engen Zeitplan der Spitzenpolitiker ist das auch gar nicht anders denkbar - außer sie würden sich via Videokonferenz zuschalten. Geht es um die CO2-Emmissionen bei Flugreisen spielt der Flugzeugtyp eine ganz wesentliche Rolle. So bläst die Boeing 747-400 beispielsweise um einiges mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre als die Boeing 777-300. Eine Flugreise-Analyse zeigt die folgende Tabelle:

Im Jahr 2018 machte beispielsweise Japans ehemaliger Premier Shinzo Abe von sich reden - eine Analyse ergab, dass er in besagtem Jahr 207000 Kilometer mit der Boeing 747-400 zurücklegte und damit sage und schreibe 14500 Tonnen CO2 in die Atmosphäre stieß. Inzwischen haben die Japaner das Flugzeugmodell jedoch gegen ein etwas klimafreundlicheres eingetauscht. Wenn es um Flugreisen geht, macht auch Chinas Staatschef Xi Jinping von sich reden. Im Jahr 2019 verursachte er ebenfalls mit einer Boeing 747-400 8280 Tonnen CO2-Emmissionen.

Ebenfalls spannend: 2018 und 2019 waren auch Trump und Merkel unter den Top 10 zu finden. Trump rangierte mit 11.487 Tonnen auf Platz 2 direkt hinter Shinzo Abe und Merkel auf Platz 8 mit 7325 Tonnen. Und wie sieht es heute aus? Immerhin hat sich die politische Landschaft in den vergangenen zwei Jahren stark verändert: Trump und Merkel sind Geschichte. An ihre Stelle sind US-Präsident Joe Biden und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz getreten.

Die CO2-Bilanz unseres Bundeskanzlers fällt ebenfalls sehr ernüchternd aus: In einem Interview räumt er selbst ein, dass seine Klimabilanz fatal aussieht. Er jette in Regierungsflugzeugen um die Welt und nutze gepanzerte Limousinen, die sehr viel Sprit fressen. Bidens Klimabilanz fällt ebenfalls enttäuschend aus. Der US-Staatschef muss ebenfalls häufig fliegen und zudem zählt die USA nach China zum weltweit größten Verursacher klimaschädlicher Gase.

Selbst für kurze Strecken wird häufig das Flugzeug gewählt

Geht es für den G20 Gipfel nach Bali oder in die USA, ist das Flugzeug unausweichlich. Auch innerhalb Europas sind Kurzstreckenflüge für Politiker häufig unverzichtbar, da ein sehr straffer Zeitplan vorliegt. Zudem sind die Nachtzugverbindungen in Europa eher dürftig ausgebaut und es gibt oft keine andere Möglichkeit zum Beispiel von Deutschland nach Spanien, Portugal oder Großbritannien zu gelangen.

So weit, so gut. Dann gibt es jedoch auch Strecken, die durchaus mit dem Zug, Bus oder dem Auto bewältigbar und zumutbar wären. Die slowakische Hauptstadt Bratislava liegt gerade einmal 60 Kilometer und damit nur einen Katzensprung von der österreichischen Hauptstadt Wien entfernt. Mit den REX-Zügen der ÖBB beträgt die Fahrtzeit genau eine Stunde. Mit dem Auto erreicht man die Bundeshauptstadt Wien bereits nach 53 Minuten. Trotz dieser kurzen Strecke entschied sich die EU-Kommissionsratspräsident Ursula von der Leyen für das Flugzeug anstatt für das Auto oder den Zug. Obwohl die Spitzenpolitikerin während des Weltklimagipfels dazu mahnte, dass sich in Sachen Klimawandel so einiges tun muss, entschied sie sich dennoch mit dem Flugzeug von Wien nach Bratislava zu fliegen. Die Begründung: Ihr straffer Zeitplan ließ nichts anderes zu.

Doch nicht nur Ursula von der Leyen machte in der Vergangenheit von sich reden: Auch der ehemalige österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka pfiff auf das Klima und reiste regelmäßig per Privatjet von Wien nach Budapest. Die österreichische und ungarische Hauptstadt trennen gerade einmal 242 Kilometer. Mit dem Auto erreicht man Budapest daher bereits nach 2,5 Stunden - eigentlich absolut zumutbar. Dabei wurden nicht nur immense Mengen CO2 in die Luft geblasen, sondern es kostete auch wahnsinnig viel Geld: 152.419 Euro zahlte das Innenministerium 2016 für die Charterflüge des ehemaligen Innenministers.

Kleine Jets sind umweltfreundlicher

Zugegeben: Die G20 Staatschefs sind auf regelmäßige Flugreisen angewiesen. Schließlich müssen die Interessen der jeweiligen Länder vertreten werden und für den Frieden ist es wichtig, dass Spitzenpolitiker in regem Austausch zueinander stehen. Auf Treffen dieser Art kann also nicht verzichtet werden. Dennoch gibt es einiges, was Regierungen tun können, um ihre CO2-Bilanz etwas geringer zu halten. So fliegen kleine Jets beispielsweise viel umweltfreundlicher als größere. Im Jahr 2018 haben die ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy und Pedro Sanchez eindrucksvoll bewiesen, dass es auch anders geht: Obwohl die beiden 40.000 Kilometer mehr als Trump zurücklegten, verursachten sie nur 8,5 Prozent seiner CO2-Emmissionen. Damit lagen sie auch auf dem letzten Platz des Rankings. Das liegt daran, dass die Falcon 9000 genutzt wurde - dieses Modell ist nicht nur kürzer, sondern verbraucht auch viel, viel weniger.