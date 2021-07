Dem Alltagsstress entrinnen: Mit den schönsten Urlaubsarten

by Ethan Robertson on unsplash.com

Foto: by Ethan Robertson on unsplash.com

Die Sonnenseite des Lebens genießen

Sommer, Sonne, Strand. Mehr brauchen die meisten Urlauber nicht zum Glücklichsein. Ein Strand- oder Badeurlaub ist ideal dafür geeignet, um dem hektischen Alltag zu entfliehen – im Idealfall in einem Hotel mit guter Reiseveranstalter Bewertung. Wer nicht weit in die Ferne schweifen möchte, kann sich den Reisewunsch hierzulande auch an der Nord- oder Ostsee erfüllen. Wer von warmen Temperaturen und einem Sprung in den erfrischend kühlen Pool nicht genug bekommen kann, fühlt sich vom Mittelmeer oder der Ägäis gewiss magisch angezogen. Der Erholungseffekt lässt nicht lange aus sich warten. Schließlich ist die beruhigende Wirkung des Meeres wissenschaftlich belegt.

Abenteuer erleben: Im Aktivurlaub

Ein Aktivurlaub ist eine gute Wahl für alle Globetrotter, die sich im Urlaub sportlich betätigen und dadurch ihrem monotonen Alltag entrinnen möchten. In diesem Fall sind die Reisen ideal dafür geeignet, etwas Aufregendes zu erleben. Neben dem Fahrradurlaub auf Deutschlands schönsten Fahrradwegen lockt der Wanderurlaub mit einem erholsamen Aufenthalt in den Bergen. Das Zusammenspiel aus sportlichen Aktivitäten und körperlicher Betätigung spendiert dem Gehirn schließlich einen wohltuenden Energieschub fürs Gehirn. Eine beliebte winterliche Option für eine Aktivreise ist ein Skiurlaub. Ob im Bayerischen Wald, in den Alpen oder auf dem Elbe-Radweg: Der Vielfalt an Urlaubsarten sind nur wenige Grenzen gesetzt.

Der Wellnessurlaub als Seelenschmeichler

Ein Wellnessurlaub ist die richtige Option für gestresste Gemüter, die sich rund um die Uhr erholen und der Dauerspannung des Alltags entfliehen möchten. Wellness bedeutet, sich nach Herzenslust dem eigenen Körper zu widmen und bei Massagen oder wohltuenden Bädern zu entspannen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Wellnesshotels, die sich auf Wohlfühlbehandlungen wie Beauty-Kuren oder Yoga-Kursen spezialisiert haben. Diese Residenzen sind ideal dafür geeignet, um neue Energie zurückzugewinnen.