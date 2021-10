Dem Herbst entfliehen - hier lässt sich Sonne auftanken

Die Tage in Deutschland werden kürzer und in einigen Regionen hat es schon den ersten Nachtfrost gegeben. Keine Frage, der Sommer 2021 ist in Mitteleuropa vorbei. Rund um das Mittelmeer hält sich die Wärme und bietet die Möglichkeit, noch einmal Sonne zu tanken.

Foto: by Alexandr Sali on unsplash.com

Ideale Badetemperaturen

Bei Wassertemperaturen von über 20 Grad Celsius lässt es sich noch überall im Mittelmeer gut aushalten. Besonders warm ist das Wasser noch an der tunesischen Küste und im Osten. Hier laden die Küsten der Türkei, Zyperns und Israels zu einer Verlängerung des Sommers ein.



Die Lufttemperaturen sind jetzt angenehmer als im Hochsommer. An der tunesischen Küste lassen sich bei Tagestemperaturen knapp unter 25 Grad nun auch entspannt die Sehenswürdigkeiten des Landes besichtigen. Nicht nur die klimatischen Bedingungen sind jetzt angenehmer. Hinzu kommt, dass weniger Touristen im Land sind. Dadurch sind die Highlights nicht so überlaufen wie in der Hochsaison. Die Hotels und Fluggesellschaften locken mit attraktiven Preisen, bei denen viel Geld für Erlebnisse vor Ort übrigbleibt.

Bequeme Anreise zum Airport

Idealer Urlaub aus Kultur und Baden

Während sich in Mitteleuropa immer öfter Nebel über das Land legt, ist am Mittelmeer jetzt die Zeit für ruhige Ferien. Im tunesischen Karthago wartet die große Geschichte auf Besucher. Die schon 814 vor Christus gegründete Stadt galt als wichtiges Handelszentrum der Antike. Einige Ruinen aus der römischen Zeit lassen den Reichtum der damaligen Stadt erahnen.



Wer die punische Zeit genauer erforschen will, besucht Kerkouane. Die Stadt wurde nach ihrer Aufgabe im dritten Jahrhundert vor Christus nie wieder aufgebaut. Sie kann deshalb bis heute die Geschichte der „Ur-Tunesier“ erzählen. Es gibt viele weitere Sehenswürdigkeiten in Tunesien, etwa die zum UNESCO-Welterbe gehörenden Medinas von Tunis, Kairouan und Sousse.

Spuren im heiligen Land

Israel liegt an der östlichen Mittelmeerküste. Im Süden hat es zwischen Ägypten und Jordanien mit Eilat einen schönen Zugang zum Roten Meer. Hier sind noch Wassertemperaturen von über 25 Grad anzutreffen. Ein Nachteil ist, dass das Land aktuell nur Gruppen ab fünf Personen einreisen lässt. Individualtouristen müssen noch draußen bleiben.



Das Land ist reich an Sehenswürdigkeiten. Tel Aviv beeindruckt beispielsweise durch die vielen Märkte, Bars und Clubs. Diese Stadt schläft nie und bietet zu jeder Zeit viele Freizeitangebote. Wer hier Urlaub macht, sollte unbedingt die „Weiße Stadt“ besuchen, die auf der UNESCO-Welterbeliste steht. Nirgends gibt es ein größeres Gebäudeensemble im Bauhaus-Stil.

Fazit

Der Sommer hat sich nach Süden verzogen. Wer ihm hinterher reist, kann Sonne tanken und interessante Orte kennenlernen.