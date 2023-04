Diese Reiseziele sind im Sommer 2023 besonders beliebt

In vielen Familien, aber auch in Single Haushalten stellt sich jedes Jahr aufs Neue die gleiche Frage: „Welche Destinationen eignen sich dazu, um die schönsten Wochen des Jahres mit allen Facetten zu genießen?“. Die Möglichkeiten sind vielseitig. Zahlreiche Urlauber in spe bevorzugen mittlerweile die Annehmlichkeiten, die eine Individualreise bietet. Wie die Bezeichnung bereits verrät, handelt es sich hierbei um eine besonders flexible und außergewöhnliche Möglichkeit, seine Ferien zu verbringen. Egal, ob es darum geht, spezielle Abenteuer zu überleben oder einfach nur am Strand zu entspannen: Reisen dieser Art bergen ein besonders hohes Potential in sich - weitestgehend unabhängig davon, wie viele Flugstunden der jeweilige Urlaubsort entfernt liegt.

Reisetrend Nr. 1: Kuba

Wer Lust auf einen bunten Mix aus Natur, Kultur und interessanten Eindrücken hat, sollte sich rund um das Thema Individualreisen in Kuba informieren. Die Urlauber haben hier die Möglichkeit, sich ihre individuellen Pakete rund um Ausflüge und Sehenswürdigkeiten selbst zusammenzustellen. Unter anderem sind Stadtführungen, aber auch Exkursionen und Wanderungen beliebte Programmpunkte.

Wer noch nie auf Kuba war und sich vom breitgefächerten Angebot ein wenig „überfordert“ fühlt, fragt ganz einfach beim Veranstalter nach, mit welchen Highlights die Insel aufwartet. Und diejenigen, die Lust auf ein ganz besonderes Flair haben, können sich wahlweise auch gegen das Hotel und für die Buchung eines Campers entscheiden. Zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen auf Kuba gehören unter anderem Pinar del Rio, Holguín und Matanzas.



Reisetrend Nr. 2: Die Balearen

Diejenigen, die - zumindest aus Deutschland - keine große Lust auf mehrere Flugstunden haben, zieht es nach wie vor oft auf die Balearen. Hier ist es möglich, weitaus mehr als den klassischen Ballermann Urlaub zu verbringen. Die Fans eines besonderen Hippie Flairs werden beispielsweise auf Ibiza fündig. Hier laden die engen Straßen der Altstadt dazu ein, zu flanieren und die spanische Lebensweise noch ein wenig besser kennenzulernen.

Und auch Mallorca hat weitaus mehr zu bieten als seine klassische Partymeile. Hier bietet es sich unter anderem an, ein Auto zu mieten und mit ihm das Innere der Insel zu erkunden. Spätestens beim Einfahren in die teilweise sehr urigen Dörfchen fällt auf, dass in einigen Regionen die Uhren langsamer zu gehen scheinen.

Fest steht: Während es zahlreiche Menschen zu Ostern noch in der Heimat hält, bricht oft kurz danach schon das Reisefieber in Richtung Spanien aus.



Reisetrend Nr. 3: Die Küste Frankreichs

Frankreich bietet nicht nur eine beeindruckende Küche, sondern unter anderem auch wunderschöne Küstenabschnitte, die sich sowohl für Individualurlauber als auch für Familien, die vom Alltag abschalten möchten, eignen.

Wer noch ein wenig mehr Zeit hat, mietet sich einen Wohnwagen und entscheidet sich für eine Strecke, die komplett entlang der Küste führt. Unabhängig davon, ob der Urlaub dann nur wenige Tage oder mehrere Wochen dauert: In Frankreich wird es weder in kultureller noch in kulinarischer Hinsicht langweilig. Und wer auf alle Eventualitäten vorbereitet sein möchte, sollte seine Hausapotheke nicht vergessen ? vor allem, wenn man mit Kindern reist.



Reisetrend Nr. 4: Afrika

Für etliche Menschen steht sie auf der To do Liste des Lebens vergleichsweise weit oben: Die Safari in Afrika. Diejenigen, die es hierhin verschlägt, möchten es sich oft nicht nehmen lassen, einmal in ihrem Leben die Big Five zu sehen. Auch bei Afrika handelt es sich um ein bekanntes Ziel für individuell gestaltete Reisen.

Mit Hinblick auf die einzelnen Programmpunkte und deren Planung ist es sinnvoll, sich im Vorfeld etwas Zeit zu nehmen, um zu überlegen, welche Highlights auf keinen Fall fehlen dürfen.

Wie mit Hinblick auf viele andere Reiseziele zeigt sich jedoch auch hier, dass es scheinbar schlicht nicht möglich ist, in nur ein bis zwei Wochen die komplette Schönheit des Landes zu erleben. Für Afrika und auch für Kuba und viele andere Fernreiseziele gilt: Es gibt immer mehr Menschen, die sich in das Land und die Kultur verlieben und zu Stammurlaubern werden.