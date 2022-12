Flugreise: Was gilt bei Verspätung und Annullierung?

Mit dem Flugzeug um die Welt, das ist einfach und bequem. Ob exotische Ziele oder ein kurzer Städtetrip , mit einer Flugreise kommt man schnell ans Ziel. Manchmal läuft es aber anders als geplant: Flüge verspäten sich oder werden gestrichen. In solchen Situationen leiden Fluggäste unter langen Wartezeiten oder müssen spontan ihre Reisepläne ändern. Hier ist es wichtig, seine Rechte als Fluggast zu kennen. Die Fluggesellschaften müssen nämlich ihren Kunden zur Seite stehen und dabei helfen, den entstandenen Schaden zu minimieren. In diesem Artikel wird erklärt, welche Rechte Fluggäste bei der Verspätung oder Streichung eines Fluges haben. Ebenso wird gezeigt, worauf Kunden unter diesen Umständen Anspruch haben. Das hängt nämlich von einer ganzen Reihe an Faktoren ab, die man kennen sollte. Mit dem Wissen aus diesem Artikel kennt man bei der nächsten Reise seine Möglichkeiten und kann sie bei der Airline geltend machen.

Das gilt bei Verspätung

Wenn ein Flug sich verspätet, müssen Fluggäste in manchen Fällen stundenlang warten. In so einer Situation hat die Fluggesellschaft die Pflicht, ihre Kunden während der Wartezeit zu betreuen. Welche Leistungen die Airline anbieten muss, hängt von der Länge der Flugstrecke und der Dauer der Verspätung ab.

Bei der Flugstrecke unterscheidet man zwischen Kurzstrecke, Mittelstrecke und Langstrecke. Ein Kurzstreckenflug hat eine Distanz bis zu 1500 Kilometer. Ein Mittelstreckenflug hat eine Länge bis zu 3500 Kilometer. Alles über 3500 Kilometer ist ein Langstreckenflug.

Nach zwei Stunden Wartezeit muss die Fluggesellschaft für Kurzstreckenpassagiere Verpflegung bereitstellen. Bei Mittelstreckenpassagieren beträgt die Wartezeit drei Stunden. Wer auf einen Langstreckenflug wartet, wird erst nach vier Stunden Warten versorgt.

Typische Verpflegung umfasst Getränke und Snacks. Nach einer gewissen Wartezeit sind auch warme Mahlzeiten notwendig. Wenn sich ein Flug auf den nächsten Tag verspätet, müssen Airlines ihre Kunden in einer Unterkunft unterbringen. Ansonsten können die Fluggäste Kosten, die durch die Verspätung entstanden sind, bei der Airline geltend machen.



Der Flug fällt aus: Was nun?

Wenn ein Flug annulliert wird, muss die Fluggesellschaft ihre Kunden so bald wie möglich darüber in Kenntnis setzen. Je nachdem, wie viele Tage vor Abflug der gebuchte Flug gestrichen wird, gelten bestimmte Auflagen für die Airline. Dabei geht es hauptsächlich darum, die Reiseplanung der Fluggäste so wenig wie möglich zu stören.

Wenn ein Flug mehr als zwei Wochen vor dem Abflugdatum annulliert wird, kann die Airline den Kunden eine Umbuchung anbieten oder die Kosten zurückerstatten. Hier gelten keine besonderen Bedingungen für die alternativen Flüge. Das ändert sich jedoch, je näher die Annullierung an das Abflugdatum rückt.

Zwischen 14 und 7 Tagen vor Abflug muss im Falle einer Streichung eine Alternative angeboten werden, die nicht mehr als zwei Stunden früher losfliegt als der ursprüngliche Flug. Die Ankunft muss ebenfalls in einem Fenster von vier Stunden später geschehen.

Wenn der Kunde weniger als eine Woche vor Abflug über eine Streichung informiert wird, müssen Fluggesellschaften einen Flug anbieten, der fast deckungsgleich mit der ursprünglichen Buchung ist. Der Abflug darf sich nicht mehr als eine Stunde unterscheiden und die Landung darf höchstens zwei Stunden abweichen.

Laut den Fluggastrechten der Europäischen Union gibt es unter bestimmten Umständen Anspruch auf finanzielle Entschädigung. Das gilt sowohl bei einer Verspätung als auch bei der Annullierung eines Flugs.



Entschädigung: Das ist möglich

Fluggäste sind im Falle einer Verspätung oder einer Streichung umfassend geschützt. Ab einer Wartedauer von drei Stunden kann man finanzielle Ansprüche geltend machen. Wie viel Geld einem zusteht, hängt wieder von der Strecke des Fluges ab. Kurzstreckenflüge werden mit 250 Euro entschädigt. Bei Mittelstreckenflügen hat man Anspruch auf 400 Euro. Langstreckenpassagiere erhalten sogar 600 Euro Entschädigung.

Wenn ein Flug sich verspätet oder gestrichen wird, müssen Fluggesellschaften ihre Gäste über diese finanzielle Entschädigung aufklären.



Wie lange kann man Ansprüche stellen?

Das EU-Recht schreibt keine Frist fest, in der man seinen Anspruch auf Entschädigung geltend machen muss. In Deutschland haben die Gerichte entschieden, dass Fluggäste bis zu drei Jahre Zeit haben, um ihre Ansprüche vorzubringen. In anderen Ländern wie Spanien und Frankreich kann man sogar noch nach fünf Jahren eine Entschädigung einfordern.

Wenn die Fluggesellschaft entstandene Kosten, zum Beispiel für Taxi und Hotel, erstatten soll, muss man alle Belege aufbewahren. So kann man im Zweifelsfall alles exakt nachweisen.



Außergewöhnliche Umstände

Fluggesellschaften müssen die finanziellen Ansprüche nicht erfüllen, wenn die Verspätung oder Streichung des Flugs durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde. Damit sind Umstände gemeint, die man nicht beeinflussen kann, wie das Wetter oder ein Personalstreik. Auch politische Ereignisse, wie Krieg oder Terror, die das Fliegen unmöglich machen, gehören in diese Kategorie. In solchen Situationen müssen Fluggesellschaften trotzdem ihre Gäste betreuen und mit Verpflegung versorgen. Man ist also nie komplett auf sich allein gestellt.

Fluggesellschaften neigen dazu, außergewöhnliche Umstände als Vorwand zu benutzen, um Entschädigungszahlungen zu entgehen. Wenn Fluggäste glauben, sie haben Anspruch auf finanzielle Leistungen, müssen sie die Angaben der Airline genau überprüfen. Im Zweifelsfall ist die Fluggesellschaft in der Bringschuld: Sie muss mit allen Mitteln beweisen, dass die außergewöhnlichen Umstände im individuellen Fall gegeben waren und dass sie ihr Möglichstes getan hat, um die negativen Folgen auszugleichen.



Tipps für Pauschalurlauber

Wer eine Pauschalreise bucht, bezahlt einen Gesamtpreis für die gesamte Reise. Wenn sich ein Flug um mehr als vier Stunden verspätet, kann man eine Minderung des Reisepreises verlangen. Für jede weitere Stunde Verspätung kann man 5 Prozent des Tagesreisepreises geltend machen. Maximal kann man so 20 Prozent des Reisepreises zurückverlangen. Dieser Anspruch entsteht, weil eine Teilleistung des abgeschlossenen Vertrages nicht angemessen erbracht wurde.

Wenn die Verspätungen so schlimm ausfallen, dass die gesamte Reise beeinträchtigt wird, kann man zusätzlich Schadensersatz verlangen oder sogar ganz vom Vertrag zurücktreten.



Fazit

Ein verspäteter oder annullierter Flug kann die Reiseplanung gehörig durcheinander bringen. Damit sich der Ärger in Grenzen hält, gibt es besondere Rechte und Ansprüche für Flugreisende. Airlines müssen ihr Möglichstes tun, um ihre Kunden bei der Umbuchung und der Wartezeit zu unterstützen. Bei kurzfristigen Änderungen der Flugbuchung müssen sie einen passenden Ersatz anbieten. Während man auf den verspäteten Flug wartet, besteht ein Anspruch auf Betreuung und Versorgung. Laut dem Recht der Europäischen Union haben Fluggäste zusätzlich das Recht auf finanzielle Entschädigung, wenn bestimmte Faktoren erfüllt sind.