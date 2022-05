Frankfurt am Main? Ja, Frankfurt am Main mit Flibco.com!

Mit flibco.com haben Sie immer den perfekten Reisebegleiter an Ihrer Seite und der Bus Frankfurt Hahn bringt Sie schnell nach Frankfurt am Main. Lehnen Sie sich einfach zurück und entspannen Sie sich. Sie können lesen, arbeiten, Musik hören oder Ihre Reise planen. Sie müssen sich keine Sorgen um die Parkplatzsuche oder den Großstadtverkehr machen.



Frankfurt am Main ist mit 248,3 Quadratkilometern die fünftgrößte Stadt Deutschlands und befindet sich im Bundesland Hessen. Frankfurt am Main ist von großer Bedeutung für Deutschland. Hier gibt es nicht nur den größten Flughafen des Landes, sondern hier spielt sich auch das Finanzleben Europas ab. Der Flughafen Frankfurt Main ist besonders für deutsche Fluggesellschaften, aber auch internationale Flüge von enormer Wichtigkeit. Nicht nur der Tourismus wird gefördert, sondern auch viele Arbeitsplätze werden dadurch in Frankfurt geschaffen. Mit über 750 000 Einwohnern trägt Frankfurt den Titel der einwohnerreichsten Stadt Deutschlands. Frankfurt ist überdies ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Europa. Neben dem Flughafen gibt es den großen Frankfurter Hauptbahnhof und das Frankfurter Kreuz.

In Frankfurt am Main kann Jedermann, jede Interessengruppe und jedes Alter das passende Ausflugsziel und Angebot finden. Besonders die Museen spiegeln die große Vielfältigkeit der Stadt wider. Das Museumsufer in Frankfurt beherbergt 38 verschiedene Museen. An diesem Ort finden Sie alles, was das Herz begehrt: antike, moderne, künstlerische, stadtgeschichtliche und viele weitere Museen. Museen für Jung und Alt sind hier beheimatet und umfassen Ausstellungen über verschiedenste Themenbereiche. Neben den Museen laden auch viele Galerien ein, in zeitgenössische, aber auch historische Kunst aus verschiedensten Bereichen, wie Fotografien, Malereien und Bildhauereien einzutauchen. Messen, wie die Frankfurter Buchmesse, ziehen viele Besucher an. Die Frankfurter Buchmesse lädt einmal jährlich im Oktober Gäste aus aller Welt ein, in die Welt der Literatur einzutauchen. Bis 2019 hat hier auch die weltbekannte Internationale Automobilausstellung stattgefunden.

Die Stadt ist bekannt für ihr Bankenviertel und die prächtige Skyline. Die Frankfurter Skyline ist die einzig wirkliche Skyline Deutschlands. Frankfurt ist ein internationales Finanzzentrum und eines der wichtigsten Metropolen für Finanzen in Europa. Schon von Weitem kann man die großen Wolkenkratzer der Banken sehen, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, Commerzbank und die Europäische Zentralbank. Eine besondere Stellung erhält Frankfurt, da sowohl die EZB, die Frankfurter Börse, als auch die Deutsche Bundesbank ihren Sitz hier haben.

Frankfurt bietet ihren Besuchern viele Sehenswürdigkeiten. Zahlreiche Denkmäler verleihen der Stadt ein historisches Flair. Eine Sehenswürdigkeit, die Sie unbedingt besuchen sollten, ist die Frankfurter Altstadt. Die Altstadt hat einen mittelalterlichen Touch, wurde aber vor kurzem saniert und neu aufbereitet. In der Altstadt können Sie viel entdecken, darunter auch das Zentrum der Altstadt, den Römerberg. Hier ist der Römer zu finden, ein ästhetisches Rathaus. Wunderschöne, historische Kirchen verzieren das Stadtbild, wie zum Beispiel die Frankfurter Paulskirche. Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt ist die Frankfurter Alte Oper. Heute erstrahlt die Alte Oper in vollem Glanz und dient als Schauplatz für Darstellungen aller Geschmacksrichtungen.

Kulinarisch ist Frankfurt für die Frankfurter Würstchen bekannt. Sie können auch in vielen Restaurants in der Innenstadt schlemmen. Frankfurt am Main bietet ihren Besuchern außerdem ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Deutschlandweit bekannt ist die Zeil, eine Einkaufsstraße in der Innenstadt. Läden und Restaurants sind hier im Überfluss zu finden.



