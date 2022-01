Gute Reise: Urlaubstipps für Senioren

Einer der Begriffe, die in den letzten Monaten eigentlich ständig genutzt wurden, war Normalität. Davon wünscht sich jeder ein Stück zurück – auch und gerade, was Reisen angeht. Das allerdings gilt nicht nur für junge Leute.

Photo by Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash

Wie eine Umfrage der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen zeigt, will weit über die Hälfte der Generation 50+ wieder in Urlaub fahren. Wichtig bei der Urlaubsplanung für Senioren ist zunächst einmal die Anreise. Viele von ihnen entscheiden sich häufig für die bequeme Fahrt mit dem ICE. Dabei bucht die Generation 50+ übrigens längst ganz selbstverständlich online.

Dass Senioren häufig auf Autofahrten in den Urlaub verzichten, hat gute Gründe. Die Reaktionsfähigkeit und die Koordination nehmen im Alter leider ab, sodass es immer wieder zu Unfällen kommt. Wenn dann noch unübersichtliche Autobahnen oder fremde Städte zu bewältigen sind, artet die Anreise mit dem Auto schnell in Stress aus.

Das Urlaubsziel sorgfältig planen

Bevor es allerdings losgeht, sollten ältere Menschen ein paar Tipps beachten. Die richtige Planung nämlich sorgt dafür, dass die Ferien auch wirklich zur Erholung werden. Zunächst steht die Auswahl des geeigneten Reiseziels an. Zahlreiche Umfragen zeigen dabei, dass Senioren vor allem Kultur- und Studienreisen schätzen, dicht gefolgt vom Urlaub mit der Familie. Was die Destination angeht, so sind Deutschland und die angrenzenden Länder bei dieser Zielgruppe besonders beliebt. Das bedeutet allerdings nicht, dass es Senioren nicht auch in die Ferne zieht. Wer es sich leisten kann, überwintert sogar im sonnigen Süden.

Steht das Reiseziel fest, geht es im nächsten Schritt an die Auswahl des Ortes und der Unterbringung. Hier ist es wichtig, sich über die Barrierefreiheit am Ferienort zu informieren. Lange Treppen und steile Aufgänge können nämlich buchstäblich zum unüberwindbaren Hindernis werden, wenn man nicht mehr voll mobil ist.

Bei Fragen zur Barrierefreiheit helfen oftmals bereits die Webseiten der Hotels und der Urlaubsregion weiter. Anbieter von speziellen Seniorenreisen sind zudem eine gute Anlaufstelle für einen Urlaub ohne Hindernisse.

Diese achten bereits bei ihrem Portfolio auf ebenerdige Hoteleingänge oder einen Fahrstuhl. Zudem bieten sogenannte seniorengerechte Hotels auch maßgeschneiderte Angebote wie altersgerechte Mahlzeiten oder Sportmöglichkeiten für ältere Menschen an.

Doch nicht nur das Hotel an sich ist ein wichtiges Kriterium bei der Reiseplanung, sondern auch die Umgebung. Ausflugsziele und kulturelle Möglichkeiten müssen möglichst nah an der Unterkunft liegen, sodass man sie leicht zu Fuß erreichen kann. Auch ein Taxistand oder eine Bushaltestelle direkt vor dem Hotel sorgen für Annehmlichkeiten.

Vor allem bei Reisen ins Ausland sollte man auch die medizinische Versorgung im Notfall vorher prüfen: Deutschsprachige Ärzte am Urlaubsort sind für ältere Menschen im Krankheitsfall besonders wichtig.

Check-up vor Reiseantritt

Ab einem gewissen Alter ist es sinnvoll, vor Antritt des Urlaubs den Hausarzt aufzusuchen und einen Check-up zu machen. Bei diesem Besuch kann man mit dem Mediziner auch gleich besprechen, was in die Reiseapotheke gehört.

Dass die Medikamente, die man jeden Tag benötigt, mit in den Urlaubskoffer gehören, ist eigentlich selbsterklärend. Darüber hinaus sollten aber auch ein Mittel gegen Reiseübelkeit, Durchfallmedikamente und Kopfschmerztabletten mit an Bord sein. Eine Ersatzbrille ist ebenfalls eine gute Idee, denn kaum etwas ist ärgerlicher als eine kaputte Sehhilfe im Urlaub.

Wer sich auf eine lange Zugfahrt einstellen muss und bereits mit Thromboseproblemen zu kämpfen hat, sollte sich zudem ein Rezept für medizinische Kompressionsstrümpfe geben lassen. Dann nämlich übernimmt die Krankenkasse den größten Teil der Anschaffungskosten.

Auf jeden Fall ist es wichtig, während der Fahrt immer wieder aufzustehen, und ein paar Schritte durch den Gang zu laufen. So vermeidet man auch Probleme mit dem Kreislauf.

Was muss in den Koffer?

Beim Thema Urlaubskoffer ist es sinnvoll, sich vor dem Reiseantritt eine Packliste anzulegen. Wer beispielsweise zu einer winterlichen Städtereise aufbricht, braucht unbedingt rutschfeste und warme Winterschuhe, dazu eine warme Jacke. Wer dagegen in den sonnigen Süden reist, darf weder Sonnenschutz noch einen Sonnenhut vergessen.

Ob man den Urlaub allein, als Paar oder in der Gruppe verbringt, ist ein Stück weit sicher Geschmackssache. Aber gerade für alleinreisende Senioren mit gesundheitlichen Problemen ist das sogenannte betreute Reisen eine Option. Bei dieser Urlaubsform werden Gruppen von Senioren von medizinisch ausgebildeten Betreuern begleitet, die nicht nur ein abwechslungsreiches Programm garantieren, sondern auch Medikamentengabe oder Spritzen professionell durchführen.

Für welche Form des Urlaubs man sich auch entscheidet, eins ist besonders wichtig: Die Lust, etwas zu unternehmen, neue Menschen kennenzulernen und den Ferienort mit allen Annehmlichkeiten zu genießen. Schließlich möchten auch ältere Menschen etwas von ihrem Urlaub haben – sich nur im Hotel aufzuhalten, ist auf Dauer nämlich schlicht langweilig.