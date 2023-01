Hier scheint immer die Sonne – Urlaub in Malaga an der Costa del Sol

Sommer, Strand und Sonnenschein. Was brauchen Sie mehr, um einen Traumurlaub an der „Küste der Sonne“ zu erleben? Nicht viel, daher ist Malaga auch eines der wichtigsten Reiseziele in ganz Europa. Hier kommen Sie als Sonnenanbeter auf jeden Fall auf Ihre Kosten. Ob Aktivurlaub, Strand-Genuss oder doch eher kulinarische Reise – Malaga ist nicht nur immer sonnig, sondern auch überaus vielfältig. Erfahren Sie jetzt, warum Sie Ihren nächsten Urlaub vielleicht an der Costa del Sol genießen sollten.

Allgemeine Zeitung