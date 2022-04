Kreuzfahrten im Mittelmeer: Kanarische Inseln

Faszination Kreuzfahrten Kanaren - Traumreisen auf See und an Land

Ein Großteil der atemberaubendsten Städte befindet sich an den Küsten des Mittelmeeres. Wenn Sie sich für Costa Kreuzfahrten entscheiden und auf Ihrem luxuriösen Schiff um die Kanaren schippern, werden Sie zahlreiche sehr verschiedene Attraktionen hautnah kennenlernen. Lanzarote, Gran Canaria und Fuerteventura sowie Teneriffa sind nicht nur bei Strandurlaubern beliebt. Lernen Sie auf der Kreuzfahrt zum Beispiel Europas herrlichste Stadt kennen und buchen Sie eine Seereise, auf der Sie in Lissabon stoppen und die Stadt beim Landgang in sich aufnehmen.



Wollen Sie auf Ihren Landausflügen ein Abenteuer erleben, eine Kuriosität besuchen oder an einem weißen Sandstrand liegen und im türkisblauen Wasser schnorcheln?



Damit Sie sich rundum wohlfühlen und die Kreuzfahrt in jedem Moment genießen, sind die Schiffe stilvoll designt und komfortabel ausgestattet. Sie können sich Ihr Traumschiff schon vor der Abreise ansehen, in dem Sie die gewünschte Route eingeben und erfahren, welche Schiffe der Flotte die Kanaren bereisen. Lassen Sie sich auf den Kreuzfahrtschiffen mit bestem Service verwöhnen und freuen Sie sich darauf, dass Ihre Reiseleitung deutsch spricht und Ihnen gerne die besten Tipps für Unternehmungen an Land gibt.



Überlegen Sie nicht, wann die beste Reisezeit ist. Kreuzfahrten im Mittelmeer sorgen mit ganzjährig mildem Klima für unvergessliche Reisen auf See.



Längere, erkundungsorientierte Ausflüge mit Costa Kreuzfahrten

Sie können sich nur schwer entscheiden, ob Sie einen Entdeckerurlaub oder eine Kreuzfahrt buchen möchten? Mit Reiseanbietern wie Costa Kreuzfahrten können Sie beide Wünsche verbinden und sich für eine erlebnisreiche Tour auf See entscheiden. Es gibt verschiedene Kreuzfahrttouren und die Gewissheit, dass Sie bei Ihren Landausflügen nicht in Hektik geraten.

Die Welt auf See erleben und an Land erkunden

Bei den meisten Kreuzfahrten ist die Zeit für Landgänge knapp bemessen. Hier hat Costa ein ganz neues Konzept entwickelt. Durch lange Ausflüge von morgens bis abends haben Sie die Ruhe, sich die Sehenswürdigkeiten am Ausflugsziel anzusehen und mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Für Ihre Erlebnistour brauchen Sie keinen Guide vor Ort buchen. Die deutschsprachige Reiseleitung ist mit Ihrer kleinen Gruppe über Kopfhörer verbunden und lotst Sie zu den schönsten Orten, die es auf dem jeweiligen Landgang zu entdecken gibt.



Möchten Sie lange Wartezeiten an den Kassen von Museen vermeiden? Wollen Sie das Gefühl haben, die Städte hinter den angesteuerten Häfen auf eigene Faust zu erkunden? Dann ist eine reuzfahrt eine gute Wahl.



Lassen Sie sich von den herrlichen Städten entlang der Mittelmeerrouten faszinieren und spüren Sie das mediterrane Flair. Was auch immer Sie begeistert und was Sie in Ihrem Urlaub entdecken möchten: Mit einer Kreuzfahrt buchen Sie Ihre persönlichen Abenteuer. Nach einem ganztägigen Landausflug werden Sie es genießen, auf Ihr Kreuzfahrtschiff zurückzukehren und sich von Ihren Erlebnissen zu entspannen. Am Folgetag wartet bereits das nächste Abenteuer in einer anderen Stadt auf Sie.