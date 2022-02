Kurztrip nach Münster – was sie auf keinen Fall verpassen dürfen

Photo by Nico Brüggemann on Unsplash

Der schönste Park Europas liegt in Münster

Sie lieben die Natur und können sich gar nicht sattsehen an der glatten Oberfläche des Wassers von Seen und Flüssen? Dann ist nicht nur ein Hotel am Münsterer Hafen ein absolutes Highlight für Sie, sondern auch ein Besuch im wunderschönen Aasee-Park. Dieser wurde im Jahr 2009 als schönster europäischer Park ausgezeichnet und ist für Besucher mit dem Fahrrad ebenso sehenswert wie für Spaziergänger. Sie können auch mit einem Solarschiff über den Aasee reisen und sich die Welt vom Wasser aus ansehen. Der Aasee ist allerdings kein Badesee.

Die Münsterer Altstadt für einen entspannten Bummel

Die Altstadt Münsters versetzt Sie in eine andere Welt. Die süßen Giebelhäuser, die interessanten und imposanten Kirchen und die weitläufigen Plätze sind sehenswert. Am Prinzipalmarkt befinden sich zahlreiche Einkehrmöglichkeiten, doch auch geschichtliche Monumente finden sich hier in rauen Mengen. vor allem die mittelalterlichen Bauwerke sind nicht nur ein schönes Fotomotiv, sondern erzählen auch etwas aus der Zeit als Münster noch von Rittern und anderen Vorfahren beherrscht wurde.



Sehr sehenswert ist das historische Rathaus, dessen Friedenssaal besichtigt werden kann. Der im 13. Jahrhundert erbaute St. Paulus-Dom befindet sich nur wenige Meter hinter dem Rathaus, hier findet sich eine der größten Schatzkammern in ganz Europa, die besichtigt werden kann. Unmittelbar hinter dem Dom können Sie am Mittwoch und Samstag jeder Woche den Markt besuchen und westfälische Köstlichkeiten einkaufen.

In den Zoo bei jedem Wetter

Ein beliebtes Ausflugsziel in Münster ist der Allwetterzoo, der seine Türen auch bei Regen öffnet. Die Allwettergänge sorgen dafür, dass Sie bei einem Besuch nicht nass werden und sich trotzdem über Seerobben, Erdmännchen und andere Tiere freuen können. Besonders beliebt ist das sogenannte Affricaneum, wo Sie auf Tiere Afrikas stoßen werden. Bei Kindern ist der Elefantenpark ein echtes Highlight, doch auch die Affenanlage mit den vorwitzigen Äffchen wird gern besucht. Beeindruckend zeigt sich das Bärenhaus, was auch bei Fütterungen besucht werden kann.

Botanischer Garten erhält die Artenvielfalt

Der botanische Garten ist nicht nur für Pflanzenliebhaber ein echtes Highlight. Der im Jahr 1803 gegründete Garten ist eine grüne Oase der Erholung, frischt aber auch das Wissen rund um die Wunder der Natur auf. Über 4,6 Hektar Grundfläche weist der Park aus, es gibt zahlreiche Gewächshäuser und Pflanzenbeete zu bewundern. Vor allem im Sommer ist der Außenbereich des Parks ein Highlight, denn explosionsartig fängt hier alles an zu blühen.

In den Wintermonaten lohnt sich ein Besuch in den tropischen Gewächshäusern, hier gibt es eine Vielzahl an ausländischen Pflanzen, die nicht der hiesigen Flora entstammen. Eindrucksvolle Düfte, verschiedene Moor- und Heidelandschaften und Einblicke in die Natur, wie sie in der Außenwelt nicht zu erleben sind, machen den Besuch zu einem Highlight.