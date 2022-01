Kurzurlaub in Deutschland: Pause vom Alltag ohne lange Anreise

Photo by Jan Böttinger on Unsplash

Seenplatte Mecklenburg-Vorpommern

Das "Land der 1000 Seen" eignet sich perfekt dafür, den Alltagsstress für ein paar Tage zu vergessen. Im Müritz Nationalpark, dem größten seiner Art in Deutschland, kann man auf zahlreichen gut ausgeschilderten Wander- und Radwegen durch UNESCO Weltnaturerbe streifen. 2011 wurde dieser Nationalpark mit diesem Titel für Alte Buchenwälder ausgezeichnet. Auf den überall vorzufindenden Beobachtungsstationen kann man den autochthonen Tierarten bei ihrem Tagesablauf zusehen. Die Seen bieten sich zudem perfekt an für Kanufahrten, Stand Up Paddling und andere sportlichen Aktivitäten. Die Übernachtungsmöglichkeiten reichen hier vom Hausboot bis zum Hotel 5 Sterne.

Naturpark Sauerland Rothaargebirge

Wer einen Kurzurlaub mit etwas mehr Geschichte und trotzdem genügend Gelegenheiten für einen Ausflug in die Natur im Sinn hat, wird im Rothaargebirge im Sauerland fündig. Das sich in märkisch und kölnisch aufteilende Sauerland erwartet seine BesucherInnen sowohl mit Industriegeschichte als auch mit zahlreichen mittelalterlichen Zeitzeugen, wie zum Beispiel der Burg Altena. Diese 900 Jahre alte und Anfang des 20. Jahrhunderts renovierte Anlage gilt als das historische Highlight des märkischen Sauerlandes. Abenteuerlustige können hier in einer Original-Jugendherberge mit Betten von vor 100 Jahren übernachten - ein etwas anderes Hotel im Sauerland.

Die für ihre kühlen Sommer bekannte Region lädt mit ihren sanften Bergrücken, malerischen Auen und dichten Buchenwäldern ein, vor allem in den heißen Monaten des Jahres aus den Städten für eine kurze Atempause zu entfliehen und den Kopf buchstäblich auszulüften. Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge ist auch in den Sommermonaten kein Touristen-Hotspot, was den Erholungseffekt noch weiter steigert.

Sächsische Schweiz

Der Malerweg in der Sächsischen Schweiz ist einer der Highlights unter den Weitwanderwegen - und das zu Recht, führt er doch an allen kulturellen und natürlichen Sehenswürdigkeiten der Gegend vorbei. Die 116 km lange Strecke kann von Geübten in einem verlängerten Wochenende zurückgelegt werden. Eine andere Möglichkeit ist, sich ein besonders schönes Teilstück auszusuchen und für ein paar Tage in die Einfachheit und Entschleunigung des Weitwanderns einzutauchen - was vor der Kulisse des Elbsandsteingebirges besonders leicht fällt.

Ein Gepäcktransport-Service kann gebucht werden und übernachten können müde Wanderer in Herbergen in allen Preis- und Komfortklassen entlang des Weges. Worauf man achten sollte - vor allem, wenn man seinen Rucksack selbst trägt - ist, dass in den Unterkünften auch ein Wäscheservice angeboten wird.

Freiburg im Breisgau

Einer der Klassiker der Destinationen für Kurzurlaube in Deutschland darf hier natürlich nicht fehlen - die kleine, malerische Stadt Freiburg im Breisgau. Die beste Art, dieses Kleinod zu erkunden, ist, sich beim Fahrradverleihsystem der Stadt einzuloggen und loszustrampeln. So bahnt man sich den Weg durch die Altstadt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten, allen voran das Freiburger Münster, welches als Hauptattraktion gilt. Auch das Haus der badischen Weine, das Alte Rathaus, der Basler Hof und das Erzbischöfliche Ordinariat sind bestaunenswerte Gebäude. Auf dem Schlossberg genießt man eine spektakuläre Aussicht über Freiburg bis hin zum Schwarzwald, und an heißen Sommertagen kann man sich im Freiburger Bächle nach einem Tag voller Sightseeing die Füße erfrischen.

Eine kulinarische Besonderheit der Region sind die Straußwirtschaften. Dies sind landwirtschaftliche Betriebe (oft Weinbauern), welche im Frühling und Herbst einfache Speisen direkt bei ihnen am Hof servieren, begleitet von Wein, Most und Schnaps aus eigener Produktion.

Kurzurlaub in Deutschland kann sich sehr vielfältig gestalten. Meist haben ein paar wenige Tage Pause vom Alltagstrott mit nicht allzu langer Anreise einen ähnlich hohen Erholungsfaktor wie zwei Wochen in der Südsee, wo die oft stressige Rückreise das Urlaubsfeeling zu einem gewissen Grad wieder zunichte macht.