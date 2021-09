Mainz am Rhein erleben

Photo by Michael Behrens on Unsplash

Mainz bietet seinen Besuchern eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und kulturellen Einrichtungen. Wenn Sie für einen Kurztrip in die größte Stadt von Rheinland-Pfalz reisen, erwartet Sie ein umfangreiches Angebot im Bereich Unterhaltung und Gastronomie. Beim Thema Wohnen und Übernachten haben Sie ebenfalls eine große Auswahl.



Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt vereint diverse Attribute auf sich: Sie ist ein bedeutender Medienstandort, eine Hochburg der Fastnacht und die Geburtsstadt von Johannes Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks. Nach ihm wurde auch die Universität vor Ort benannt. Gegenüber auf der anderen Rheinseite liegt Wiesbaden, die Landeshauptstadt von Hessen. Gemeinsam bringen es die beiden Metropolen auf rund 500.000 Einwohner - über 217.00 davon entfallen auf Mainz.

Eine Stippvisite in Mainz



Ob als Paar, mit der Familie oder Clique: In Mainz können Sie eine Menge erleben. Buchen Sie eine Dampferfahrt auf dem Rhein oder melden Sie sich für eine öffentliche Stadtführung an und entdecken Sie die architektonischen Höhepunkte von Mainz. Die Stadt blickt auf eine 2.000 Jahre alte Geschichte zurück - dementsprechend sind Bauwerke aus unterschiedlichen Epochen wie Romanik, Gotik, Renaissance, Barock und Neuzeit vorhanden. Allen voran das lokale Wahrzeichen, der berühmte Mainzer Dom, dessen offizieller Name Hoher Dom St. Martin zu Mainz lautet. Er zählt zu den drei romanischen rheinischen Kaiserdomen.



Sehenswürdigkeiten in Mainz

Bereits in römischer Zeit besaß die Stadt einen Hafen. Heute nimmt der Zoll- und Binnenhafen den fünften Rang der deutschen Binnenhäfen ein. Sehenswert sind das denkmalgeschützte Weinlager-Gebäude sowie der moderne Container-Terminal. Vom Zollhafen bis zur Mainzer Altstadt verläuft die Rheinpromenade (Adenauer Ufer) mit zahlreichen Kinderspielplätzen und Sportmöglichkeiten. Hier befindet sich ebenfalls der bei Einheimischen und Besuchern beliebte Rheinstrand, der auch als Veranstaltungsort mit einigen Grillplätzen genutzt wird.



Die Mainzer Altstadt mit ihren Gassen, den historischen Patrizierhäusern und dem Kurfürstlichen Schloss lädt zum Bummeln ein. Viele Touristen suchen außerdem die restaurierte gotische Kirche St. Stephan auf dem Stephansberg auf. Der berühmte Künstler Marc Chagall schuf die blau leuchtenden Kirchenfenster für das Gotteshaus. Im Gutenberg-Museum zwischen Dom und Rhein informieren Sie sich über die Anfänge des Buchdrucks, der eine Zeitenwende markierte. Johannes Gutenberg gilt als "Mann des Jahrtausends". Im Museum sind zwei Gutenberg-Bibeln aus dem 15. Jahrhundert ausgestellt. In der rekonstruierten Druckwerkstatt erleben Sie mit, wie zu mittelalterlichen Zeiten Druckwerke entstanden.



Einen attraktiven Kontrast bietet die Mainzer Neustadt nordwestlich der Kaiserstraße. Dieses Viertel punktet mit Cafés und Lokalen, Ruhezonen und multikulturellen Läden. Insgesamt macht die Mischung aus Studenten- und Medienstadt sowie die Lage am Rhein Mainz zu einem spannenden Reiseziel. Hinzu kommen die allgegenwärtige historische Vergangenheit und das vielseitige Veranstaltungsangebot. In den ersten Monaten des Jahres während der "Fünften Jahreszeit" dominiert das Geschehen rund um die Mainzer Fastnacht das gesellschaftliche Leben. Märkte, Open-Air-Partys und die Konzertreihe "Summer in the City" sorgen außerdem für Unterhaltung.