Mittelaltermarkt Freisen & Co.: Die schönsten Mittelaltermärkte im Münsterland

Foto: by DavidReed on pixabay.com

Mittelaltermärkte im Münsterland

In der historischen Hofanlage im Vredener Stadtpark findet jährlich der Mittelaltermarkt Fredenna statt. Hier bieten Handwerker ihre Waren an und natürlich gibt es ein großes Bühnenprogramm. Das Beste an diesem Mittelaltermarkt ist, dass der Eintritt frei ist und es eine große Tombola gibt. Der Markt findet in der Regel im Mai statt und das warme Sommerwetter in Kombination mit dem grünen Vredener Stadtpark ist natürlich eine ideale Umgebung für eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Jeweils um 11 Uhr am Samstag und Sonntag öffnet der Mittelaltermarkt Fredenna seine Tore für die tausenden Besucher.

Ein weiterer schöner Markt findet sich im nördlichen Münsterland, in der Kleinstadt Greven. Der Mittelaltermarkt an der Ems findet im Grevener Emsauen, in der Nähe der Ems, statt. Die Ems ist ein kleiner, malerischer Fluss, der durch Greven und das Naturschutzgebiet Emsaue fließt, in dem auch der Mittelaltermarkt stattfindet. Das Programm ist ähnlich wie das des Mittelaltermarkts Fredenna, die Veranstalter beschreiben ihr Angebot wie folgt: „vielfältiges Marktgeschehen, Gaukler, Ritter oder Spanferkel“ und natürlich als Fest für die ganze Familie. Allerdings muss für diesen Mittelaltermarkt Eintritt bezahlt werden, dieser liegt aber bei nur 3 € für eine Tageskarte. Die Veranstaltung ist für Mitte September geplant, der Markt öffnet zu den folgenden Zeiten:

Freitag: 16:00-22:00 Uhr

Samstag: 11:00-22:00 Uhr

Sonntag: 11:00-18:00 Uhr



Der Mittelaltermarkt Freisen

Der Mittelaltermarkt Freisen findet zweimal im Jahr statt, einmal im Sommer und einmal im Frühling. Für 2022 ist der Markt vom 30. 04. 2022 bis 01. 05. 2022 geplant und im Sommer vom 05. 08. 2022 bis 07. 08. 2022. Der Mittelaltermarkt Freisen findet in der Nähe des Naturwildparks statt, auf einer Fläche von fast 90.000 m². Die Eintrittspreise stehen noch nicht fest. Wie jedes Jahr hat der Mittelaltermarkt Freisen eine Menge zu bieten: Über 100 Händlerstände, eine Bühne für musikalisches Programm, verschiedene Speisen und Getränke passend zur Mittelalter-Thematik und vieles mehr. Eine weitere Besonderheit: Der Mittelaltermarkt Freisen ist nach eigenen Angaben der größte Lagermarkt Europas!

Das Mittelalter ist so beliebt wie nie

In der Veranstaltungs- und Entertainmentbranche ist das Mittelalter äußerst beliebt. Filme wie Robin Hood werden in fast schon regelmäßigen Abständen neu verfilmt und ziehen immer wieder Millionen Zuschauer in die Kinos. Nachdem erst im Jahr 2010 eine Neuauflage von Robin Hood mit Russell Crowe in der Hauptrolle in die Kinos kam und dort weltweit über 300 Millionen US-Dollar einspielte, kam im Jahr 2018 schon die nächste Robin Hood-Verfilmung heraus. Dieses Mal schlüpfte Taron Egerton, den viele schon aus den Kingsman-Filmen kannten, in die Hauptrolle des mittelalterlichen Helden. Unterstützt wurde er von Rapper und Schauspieler Jamie Foxx, der die Rolle des Little John übernahm.

In der Videospiel-Welt sind Mittelalter Spiele seit langem populär, besonders Strategiespiele wie z. B. Throne: Kingdom of War und Vikings: War of Clans gelten als Hits in der Gaming-Community und sollten daher jedem Gamer ein Begriff sein. Diese Art von Spielen erlaubt es einem sich zurück ins Mittelalter transportieren zu lassen, um als Krieger mit klirrenden Schwerter gegen jegliche Bedrohung zu kämpfen oder als Machthaber nach diplomatischen Ansätzen zu suchen, um knifflige Herausforderungen zu meistern.

Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich auch Mittelaltermärkte inzwischen seit über 50 Jahren über eine wachsende Zahl an Besuchern freuen können. Durch ihr umfangreiches Angebot an Speisen und Unterhaltung sprechen die Märkte alle Altersgruppen an und sind oft eine willkommene Lösung, wenn Familien sich am Wochenende nicht zwischen Kino oder Schwimmbad entscheiden können und mal etwas anderes ausprobieren wollen.