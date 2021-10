Portugal Radreisen - einzigartiges Naturerlebnis, atemberaubende Schönheit, unvergessliche Eindrücke

Photo by Nick Karvounis on Unsplash

Den Norden Portugals entdecken

Berge und Meer



Eine einzigartige Fahrradtour ist die Route vom Nationalpark Geres bis nach Porto. Sie verläuft entlang der drei größten Flüsse des Landes, Minho, Lima und Douro. Entlang der Atlantikküste fahren Sie in wunderschöner Landschaft bis Porto. Genießen Sie das maritime Flair in idyllischen Fischerdörfern, probieren Sie die kulinarischen Köstlichkeiten und die erstklassigen Weine Portugals. Die Reise führt Sie von den majestätischen Bergen durch romantische Landstriche direkt bis zum bezaubernden Meer. Die 8-tägige Radreise ist eine besonders schöne und naturverbundene Möglichkeit, den Norden Portugals zu entdecken.



Kunst, Kultur und kulinarische Köstlichkeiten



Eine weitere, auf mehreren Ebenen beeindruckende Radtour ist die Route entlang der malerischen Atlantikküste von Porto nach Coimbra. Sie starten in Porto, der Stadt des Portweins und Weltkulturerbe. Damit beginnen Sie bereits mit einem der Highlights, denn Porto fasziniert sowohl in kultureller als auch in kulinarischer Hinsicht. Die Route führt Sie zu den atemberaubendsten Stränden des Landes, vorbei am bezaubernden Aveiro, dem Venedig Portugals. Es beeindruckt mit einer natürlichen Lagune und malerischen Kanälen. Die tausendjährige Welterbestadt Coimbra mit der ältesten europäischen Universität bildet das Ziel Ihrer 8-tägigen Fahrradreise. Es ist die ideale Tour, um Kunst, Kultur und Kulinarik miteinander zu verbinden.

Den Süden Portugals entdecken



Die Alentejo Küste und die Rota Vicentina



Diese Fahrradtour von Lissabon nach Sagres besticht durch eine spektakuläre Landschaft, wilde Klippen und traumhafte Dünen sowie einsamen Buchten an einem der letzten noch beinahe völlig unberührten europäischen Küstenabschnitten. Entdecken Sie auf Ihrer Reise unzählige Weißstörche, Fischadler sowie Fischotter in einem der letzten natürlichen Lebensräume. Erleben Sie die wilde Westküste und gelangen Sie mit dem Fahrrad bis ans Ende Südwesteuropas.





Küstenweg Ecovia do Litoral - traumhafte Algarve



Auf rund 270 km, mit viel mediterranem Flair, erkunden Sie die einzigartige Algarve auf der Route Ecovia do Litoral. Diese verbindet die Landspitze "Cabo de São Vicente" mit Vila Real de Santo António. Bezaubernde Strände und verträumte Orte erwarten Sie! Entdecken Sie die wunderbare Landschaft der Algarve und genießen Sie unvergessliche Momente in der Schönheit von Portugal!

Fazit

Portugal ist das ideale Land, um es individuell oder in der Gruppe mit dem Fahrrad zu bereisen. Genießen Sie einen einzigartigen Urlaub und verbinden Sie ein fantastisches Naturerlebnis mit vielen kulturellen Highlights und einem köstlichen Kulinarikerlebnis. Lernen Sie Land und Leute hautnah kennen und lassen Sie sich für die unzähligen Schönheiten Portugals begeistern. Ob im Süden oder Norden des Landes, Sie werden auf jeden Fall einzigartige Momente und einen garantiert unvergesslichen Urlaub erleben. Radreisen durch Portugal macht es möglich!