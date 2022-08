Sommer, Sonne, Freiheit! Hausboot mieten in Brandenburg

Reich an Wasser, reich an Natur

Brandenburg hat mehr als 3.000 Seen zu bieten, dazu kommen noch einmal etwa 30.000 Flusskilometer. Das muss nicht gleich Oder, Spree und Havel sein - auch die Nebenflüsse sind schiffbar. Versteckte, malerische Auen, herrlich ruhige Landschaften und langsam dahinfließende Gewässer laden zum Entspannen ein. Wer hier mit dem Hausboot unterwegs ist, sieht vielleicht tagelang keine anderen Menschen. Gibt es mehr Freiheit, als mit dem Hausboot Brandenburg zu erkunden und die freien Tage auf dem Wasser zu verleben?

Bootsführerschein? Alles ganz locker

Deutsche Bürokratie, Freiheit ade. Es wäre zu schön, wenn man sich das Hausboot einfach mieten und losziehen könnte. Kann man das nicht? Kann man. Hausboote mit einer Motorisierung von weniger als 15 PS Antriebsleistung dürfen auch ohne den SBF-Binnen unter Motor, den Bootsführerschein, geführt werden. Allerdings sollte man beim Anmieten des Bootes mindestens 16 Jahre alt sein und vom Gesundheitszustand her in der Lage, ein Boot zu führen.



Sogar für Hausboote mit einer stärkeren Motorisierung gibt es eine Möglichkeit, ohne Bootsführerschein den Urlaub zu genießen. Das ist über die sogenannte Charterbescheinigung möglich. Seit dem Jahr 2000 dürfen die Charterunternehmen nach einer theoretischen und praktischen Einführung in Steuerung und Verkehrsregeln die Bescheinigung ausstellen. Die gilt jeweils nur für die Dauer des Urlaubs und ausschließlich für Binnengewässer. Wer also seine Freiheit in Brandenburg auf dem Wasser ausleben will, darf das tatsächlich einfach tun!

Von schnittigem Boot bis zum bequemen Bungalow

Die Bezeichnung „Hausboot“ klingt erst einmal gar nicht so reizend. Man mag damit eine klapprige Hütte auf einem nur noch knapp schwimmenden Floß verbinden, vielleicht auch noch ein halbwegs seetaugliches, kastenförmiges Gebilde mit einer Art von Antrieb. Alles falsch: Hausboot ist heute alles, was schwimmt und zum Wohnen taugt. Und damit steht die ganze Bandbreite an gemütlich eingerichteten oder auch recht sportlich wirkenden Booten zur Verfügung, die für Übernachtungen und Alltag ausreichend eingerichtet sind. Bedeutet konkret: Kombüse und Kojen sind vorhanden, Waschräume ebenfalls. Das ist das Minimum, was ein Boot zum Hausboot macht.



Alles Weitere ist dann Geschmackssache. Und es gibt wirklich für jeden Geschmack das passende Hausboot! So manches Modell erinnert an ein schwimmendes Feriendorf, andere Hausboote sehen nach einer sportlichen Yacht aus.

Warum ausgerechnet ein Boot?

Spätestens seit Jack Sparrow wissen wir doch alle, dass die wahre Freiheit auf den Planken eines Boots zu finden ist. Die wahre Freiheit und Unabhängigkeit liegt auf dem Wasser. Hier erreichen uns die Zwänge einer (meist städtischen) Gesellschaft nicht. Und was noch besser ist: Es gibt keine Nachbarn. Zwar genießt man in Ferienhäusern und Hotels auch eine gewisse Form von Freiheit. Aber meist bekommt man von anderen Gästen dann doch mehr mit, als einem lieb ist. Wer mit dem Hausboot unterwegs ist, kann ganz einfach die Anker lichten und weiterziehen. An Bord gibt es in der Regel ausreichend Verpflegung für einige Tage. Und das ruhige Dahindümpeln auf Binnengewässern entspannt! Das ist pure Entschleunigung.



Selbstvergessen den Sonnenuntergang am Wasser beobachten, tagelang in den Himmel schauen und die Seele baumeln lassen, ungestört Schilfhalme zählen - mit dem Hausboot in Brandenburg ist das noch möglich. Wer wenigstens einmal im Leben selbst Kapitän sein will, ist bei SamBoat genau richtig. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Skipper findet hier jeder das passende Boot. Ein paar Klicks reichen aus - dann ist das Hausboot in Brandenburg gebucht.