Traumhafter Badeurlaub in Süden von Frankreich

Frankreich ist ein vielseitiges Urlaubsland, welches für alle Geschmäcker die richtige Destination bereit hält. So möchten sich viele Menschen in ihren Ferien am Strand entspannen, im Meer baden und mit einer strahlend braunen Haut nach Hause kommen. Für einen abwechslungsreichen Badeurlaub bietet der mediterrane Süden von Frankreich ideale Vorraussetzungen.

Photo by Anthony Choren on Unsplash

Erholung und Aktivitäten an der französischen Mittelmeerküste

Der Süden von Frankreich eignet sich hervorragend für einen Badeurlaub, an der Mittelmeerküste ziehen sich lange Strände mit einem feinen und weißen Sand entlang. Darüber hinaus fangen aufgrund der südlichen Lage die warmen Temperaturen bereits sehr früh an. Schon im Frühling und noch bis weit in den Herbst hinein lässt sich vor Ort viel Sonne tanken und ein Bad im Meer nehmen. Im Sommer herrscht eine durchgehende Hitze und das Mittelmeer erwärmt sich beständig, sodass Sonnenanbeter voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Darüber hinaus lassen sich die Urlaubstage auch aktiv gestalten und Wassersport in allen seinen Facetten ausüben. Schwimmen, Segeln und Tauchen sorgen für körperliche Ertüchtigung, danach haben sich die Urlauber erholsame Momente am Strand verdient.

Malerische Landschaften und spannende Küstenorte hautnah erleben

Die Küste in Südfrankreich ist nicht nur für ihre schönen Sandstrände bekannt, sie wird auch von pittoresken Dörfern und zauberhaften Städten durchzogen. Dahinter befinden sich idyllische Landschaften, zu denen die Provence mit farbenfrohen Lavendelfeldern und weitläufigen Olivenhainen gehört. Um die Region intensiv zu erkunden, sind ausgiebige Wandertouren am besten geeignet. Die Côte d'Azur beheimatet elegante Städte wie Nizza und St. Tropez, dazu finden in Cannes jedes Jahr die Filmfestspiele statt. So können Gäste an der französischen Riviera mondänen Flair genießen und weltberühmte Stars bewundern. In der Nähe befindet sich auch Monte Carlo, dort lädt das Casino leidenschaftliche Spieler zu einem vergnüglichen Besuch ein. Die faszinierende Mischung aus Naturlandschaften und kosmopolitischen Städten in Verbindung mit dem türkisblauen Mittelmeer machen Südfrankreich zu einem außergewöhnlichen Urlaubsziel. Bei der Planung des Urlaubs unterstützt die Webseite France-Voyage.com reisewillige Touristen bei der Planung und Durchführung. Dank der zahlreichen praktischen und kulturellen Informationen wird der Aufenthalt in Südfrankreich garantiert zum Erfolg.

Südfrankreich mit allen Sinnen genießen

Im Urlaub steht der Genuss an erster Stelle, dazu gehören auch kulinarische Erlebnisse. So ist die französische Küche weltweit für ihre leckeren Gerichte und regionalen Spezialitäten bekannt, deswegen können sich Feinschmecker auf einen Gaumenschmaus freuen. Zum Frühstück duftet es aus den Bäckereien nach frisch gebackenen Baguettes und Croissants, die mit einem Milchkaffee verzehrt werden. Zum Mittag- und Abendessen sind Meeresfrüchte zu empfehlen, die frisch gefangen auf dem Teller landen. Serviert mit einem knackigen Salat und deliziösen Olivenöl aus der Gegend ist das südfranzösische Essen nicht nur schmackhaft, sondern auch gesund.