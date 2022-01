Traumurlaub auf Mallorca – mit dem Mietwagen können Sie ihn genießen

Mallorca wird liebevoll als das 17. Bundesland Deutschland bezeichnet, aus gutem Grund. Jedes Jahr wächst die Zahl jener, die aus Deutschland anreisen und einen Traumurlaub auf Mallorca verbringen. Dabei geht es längst nicht nur um Party am Ballermann, wie fälschlicherweise noch immer angenommen wird. Stattdessen bietet Mallorca zahlreiche hübsche Regionen an, die für Wassersportler, Naturliebhaber, Golfspieler und Familien ideal für eine unvergessliche Reise geeignet sind. Warum Sie allerdings beim Urlaub auf Mallorca niemals auf einen Mietwagen verzichten sollten, erfahren Sie nun!

Zu viel zu entdecken, für eine Reise zu Fuß

Auch wenn Sie ein festes Domizil gebucht haben und Ihre Ferienwohnung oder das Hotel ziemlich zentral liegt, sollten Sie einen Mietwagen Mallorca mit ROIG Rent-a-car buchen, um die volle Schönheit der Insel zu entdecken. Sie denken, dass die Region rund um Ihr Hotel kaum noch zu toppen ist? Egal wo sich Ihr Hotel befindet, es handelt sich um einen Irrtum. Wer schon einmal auf Mallorca war weiß, dass es viel zu viele schöne Ecken gibt, um den eigenen Urlaub ohne Fahrzeug zu beschränken. Die Infrastruktur ist gut, mit dem Bus können Sie zahlreiche Touristenregionen ansteuern, doch die entlegenen, besonderen Sehenswürdigkeiten, die erreichen Sie nur mit einem Mietwagen.

Sie stellen sich vor dem Mallorca-Urlaub die Frage, ob sich ein Mietwagen für Sie überhaupt lohnt? Bei 9 von 10 Urlaubern tut er das, denn damit sind Sie flexibel und können sich frei bewegen. Lediglich wenn Sie nichts außer dem Hotel und dem angrenzenden Strand sehen möchten, können Sie auf die Mietwagenbuchung verzichten. Wenn Sie aber nicht zu dieser Gruppe gehören und Sie auch am Ballermann nicht so viel Sangria konsumieren, dass Sie nicht mehr fahrtauglich sind, verpassen Sie ohne Mietwagen einfach zu viel!

Komfort beginnt schon bei der Anreise

Wenn Sie am Flughafen von Palma de Mallorca landen, beginnt Ihr eigentlicher Urlaubstrip. Das ist der erste Moment, der Ihnen den Nutzen Ihres Mietwagens zeigt. Sie können einfach Ihr Gepäck in den Kofferraum laden und direkt zu Ihrem Hotel fahren. Zwar können Sie auch ein Taxi nehmen, doch insbesondere wenn Maschinen aus Deutschland gelandet sind, sind diese meist für mehrere Stunden ausgebucht. Denn nicht jeder Tourist ist so klug wie Sie und setzt auf einen Mietwagen. Stattdessen werden die Taxis von Mallorca überlastet und mit dem ganzen Gepäck eine Stunde am Flughafen stehen ist alles andere als vergnüglich.

Autovermietungen, die sich nicht unmittelbar am Flughafen befinden, bieten den komfortablen Shuttle-Service an. Hier werden Sie mit einem Shuttle abgeholt und dann sofort zu Ihrem Mietwagen gebracht. Besser und einfacher können Sie nicht für Ihre Mobilität sorgen.

Welches Auto passt zum Mallorca Trip?

Wenn Sie bereits wissen, dass ein Auto für Sie bei der Reise nach Mallorca unerlässlich ist, stellt sich nun noch die Frage nach dem Modell. Idealerweise entscheiden Sie sich für einen Kleinwagen, denn die Infrastruktur und das Straßennetz auf der Insel sind Top und Sie brauchen keinen Geländewagen, wenn Sie nicht gerade abseits jedes normalen Weges fahren möchten.

So können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch noch etwas für die Umwelt tun. Einen PS-Protz benötigen Sie auf Mallorca ohnehin nicht, da die maximale Geschwindigkeit bei 120 km/h liegt. Ein Kleinwagen hat noch einen weiteren, sehr wichtigen Vorteil! Die Straßen Mallorcas sind extrem eng und mit einem dicken SUV ist das navigieren hier alles andere als einfach und manchmal schlicht unmöglich.

Selbst wenn Sie es schaffen, durch die engen Gassen zu steuern, können sich fiese Schrammen an der Karosserie bilden, die Sie am Ende teuer zu stehen kommen. Ganz davon abgesehen, dass Sie mit einem Schlachtschiff von Auto nur schwer einen Parkplatz finden. Ein kleiner, wendiger Kleinwagen ist ideal geeignet, um die volle Schönheit der Insel zu erobern.

Parken auf Mallorca meist problemlos möglich

Verständlich ist die Sorge, mit dem eigenen Auto bzw. dem Mietwagen keinen Parkplatz auf Mallorca zu finden. In der Hauptsaison kann das tatsächlich schwierig werden. Hier dürfen Sie einfach nicht zu wählerisch sein und ab und an ein paar Meter zu Fuß zurücklegen. An den Ortseingängen haben Sie nämlich beste Möglichkeiten, einen günstigen oder gar kostenlosen Parkplatz zu finden und Ihr Auto sicher abzustellen.

Achten Sie auf die farbliche Markierung bei Parkplätzen, darüber wird auf Mallorca alles geregelt. Finden Sie eine gelbe Linie vor, dürfen Sie nicht parken. Ist die Fläche hingegen blau markiert, müssen Sie nach einem Parkscheinautomat Ausschau halten, er ist in unmittelbarer Nähe. Und wenn die Fläche weiß markiert ist, können Sie einfach parken und aussteigen, hier ist Parken kostenlos.

Es lässt sich erahnen, dass in der direkten Nähe der Touristenattraktionen überwiegend blaue Parkplätze angeboten werden, die noch dazu ziemlich teuer sind. Wenn Sie also sparen möchten, nehmen Sie ein paar Meter in Kauf und parken Sie dort, wo es kostenlos ist. Wenn Sie eine eigene Ferienwohnung gemietet haben, verfügen Sie hier meist über einen Parkplatz.