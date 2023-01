Urlaub im Münsterland

Das Münsterland befindet sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen und grenzt an das Nachbarland Niederlande und an die umliegenden Bundesländer Niedersachsen, Ostwestfalen und an das Ruhrgebiet. Im Herzen des Münsterlandes befindet sich die namensgebende Stadt Münster. Das Gebiet eignet sich vor allem für Kultur- und Städtereisen. Aber auch naturbelassene Parks und Gärten ziehen viele Touristen und Touristinnen für einen entspannten Aktivurlaub an.

