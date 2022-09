Urlaub mit einem Katamaran-Charter – Ferien auf andere Art erleben

Auf einem Katamaran Urlaub zu machen, bedeutet Luxus pur zu erleben und das selbst bei kleinerem Budget. Katamarane sind echte Hausboote, hell, gut ausgestattet und geräumig. Sie eignen sich für einen Trip mit der ganzen Familie, mit Freunden oder auch für Mitsegler, die neue Leute kennenlernen möchten. So ein Katamaran bietet die Möglichkeit in Ruhe an Deck zu lesen, einen herrlichen Mittagsschlaf zu machen oder einfach in die Fluten abzutauchen, um ein wenig Sonne zu tanken.

Der Katamaran als eines der sichersten Boote der Welt

Einen Katamaran chartern und losfahren? Ist das nicht gefährlich? Für Einsteiger und Profis ist es ein echtes Highlight an Bord zu kommen und mit dem Katamaran in die Freizeit zu fahren. Durch seine Breite liegt er stabiler im Wasser als das klassische Segelboot und ist daher auch oft für Menschen geeignet, die unter Seekrankheit leiden. Katamarane verfügen je nach Variante über mehrere Kabinen, die der ganzen Familie Platz bieten und so perfekt für den idyllischen Urlaub in der Gruppe geeignet sind.

Paradiesische Strände und kleine Inseln, die sich nur mit dem Boot erkunden lassen, können dank des geringen Tiefgangs des Katamarans einfach angefahren werden. Ob in der Karibik oder im Mittelmeer, die Bootstour bietet Menschen mit Entdecker-Drang Freude und Abwechslung zugleich. Der Katamaran gelangt an Orte, die von der klassischen Yacht aufgrund des Tiefgangs nicht mehr angefahren werden können.

Tolle Ziele, die es mit einem Katamaran zu entdecken gibt

Indien, Karibik, Mittelmeer – es gibt viele Orte, die bei einem Katamaran-Urlaub ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen. Wer schon immer einmal die Karibik erkunden möchte, kann Orte wie Kuba von einer ganz neuen Warte kennenlernen. Doch auch im Mittelmeer gibt es bezaubernde Orte, die per Flugzeug so nicht erreichbar sind. Wie wäre es mit einer Runde um die Baleareninsel Mallorca oder eine Entdeckungstour zwischen Formentera und Ibiza? Auch ein Besuch des Maddalena Archipel vor Sardinien ist mit dem Katamaran möglich.

Griechenland bietet mit den Ionischen Inseln und den Kykladen gleich mehrere Reiseziele, die mit dem Katamaran erreicht werden können. Idealerweise ist ein lokaler Skipper mit an Bord, denn er verfügt über das nötige Fachwissen, die Mitreisenden an die gewünschten Orte zu bringen.

Achtung Nachfrage – der Geheimtipp wird zum Massenphänomen

War es vor Jahren noch ein Geheimtipp auf dem Boot zu reisen, ist der Katamaran heute beliebter denn je. Vor allem Boote mit Skipper sind im Sommer sehr schnell ausgebucht und es lohnt sich, schon im Vorfeld das Traumboot zu buchen. Von Mai bis Oktober ist die perfekte Zeit, um gemeinsam mit einem erfahrenen Skipper über die Ozeane dieser Welt zu segeln. Lediglich wenn es an den Indischen Ozean gehen soll, sind die hiesigen Wintermonate November bis April ein Highlight.

Katamarane sind teurer als Segelboote, doch die Investition in einen Charter bringt Reisende voll auf ihre Kosten. Da gleich mehrere Personen mit an Bord können, lassen sich die Kosten fair auf alle Personen verteilen. Es lohnt sich also, volle Besatzung anzuheuern und gemeinsam mit Freunden oder Verwandten einen Trip aufs Meer zu wagen.