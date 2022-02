Urlaubsland Italien – diese Besonderheiten erwarten Sie  

Italien gehört zu den schönsten und beliebtesten Urlaubsländern überhaupt, viele Familien nutzen den Sommerurlaub, um die Welt der freundlichen Italiener zu erobern. Aber was sind die Besonderheiten des Landes? Es sind die Vielfalt an kulturellen Angeboten, das Abwechslungsreichtum der verschiedenen Städte und nicht zuletzt das italienische Flair, was Touristen aus aller Welt, aber vor allem aus Deutschland immer wieder begeistert.

Schon bei jungen Leuten beliebt – der Camping Urlaub

Campen in Italien ist ein Highlight für alle, die ihr Budget schonen und dennoch einen genialen Urlaub verbringen wollen. In unmittelbarer Strandnähe gibt es zahlreiche Camping Plätze und wenn Sie besonders wenig Hektik, sondern eine perfekte Planung bevorzugen, campen Sie mit Vacanceselect in Italien.

Ob am wunderschönen Gardasee, direkt an der Adria, ob gemeinsam mit Freunden oder allein – bei einem Camping-Urlaub können Sie nicht nur Geld sparen, sondern erleben gleichzeitig die volle Pracht Italiens und ein hochwertiges Angebot an Spiel und Spaß für Kinder.

Italien und seine Lebensweise

Wer aus Deutschland nach Italien reist, findet hier viele Veränderungen vor. Insbesondere um die Mittagszeit wird es hier ruhig. Während der Deutsche emsig arbeitet, herrscht in Italien zwischen 12 und 15 Uhr Siesta. Es wird geruht, gern in der Sonne, gern gemeinsam mit Freunden. Dafür sind die Italiener in den Abendstunden deutlich aktiver, hier wird gelacht, getanzt, aber auch gearbeitet. Restaurants öffnen ihre Tore eher später, dafür aber länger.

Während der Siesta sind die meisten Restaurants geschlossen, selbst viele Lebensmittelgeschäfte schließen ihre Pforten. Gegessen wird bei den Italienern spät, oft sogar erst gegen 22 Uhr und dann am liebsten zusammen mit der ganzen Familie. Wenn Sie eine der inhabergeführten Pizzerien des Landes aufsuchen, treffen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Familienmitglieder und auf viele, fröhliche Kinder.

Die chaotische Infrastruktur

Wenn Sie den Italienurlaub wirklich genießen und problemlos von A nach B kommen möchten, setzen Sie auf ein eigenes Auto. Denn die Infrastruktur Italiens ist chaotisch. Wenn Sie auf öffentliche Verkehrsmittel setzen, brauchen Sie viel Geduld. Einen Busfahrplan gibt es nur selten und selbst wenn einer aushängt, muss der Bus noch lange nicht um die ausgeschriebene Zeit fahren. Manchmal kommt er früher, manchmal später, manchmal gar nicht.

Auch im Supermarkt müssen Sie sich auf lange Warteschlangen einrichten, denn hier werden Kassiererinnen und Kassierer nicht gehetzt, sondern nehmen sich die Zeit für einen Plausch mit den Kunden. Hektik und Alltagsstress? Kaum wahrnehmbar, die Italiener sind nicht nur freundlich, sondern plauschen auch gern einmal mit Fremden. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie spontan angesprochen werden und leider aufgrund mangelnder Italienischkenntnisse kaum etwas verstehen. Mit einem charmanten Lächeln und offenen Ohren machen Sie alles richtig.

Kulinarik ist in Italien ein Highlight

Als Fan von gutem Essen sind Sie in Italien an der richtigen Adresse. Fast Food ist den Italienern zuwider, sie lieben genussvolles Essen, daher gehört zu einer Mahlzeit auch immer eine Vor- und Nachspeise. Als Abschluss wird dann noch ein Cappuccino oder Espresso genossen. Allerdings ist es ein Klischee, dass es in Italien nur Pizza und Pasta gibt, die Auswahl an Fischgerichten und Fleischgerichten ist enorm, hier kommen alle Geschmacksrichtungen auf ihre Kosten.