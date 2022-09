Was können Sie in den USA entdecken und wie sehen die Einreisebestimmungen aus?

Die USA ist ein riesiges Land, dass aus mehreren Staaten besteht, daher gibt es natürlich bei einem Urlaub in den USA viele verschiedenste Orte und Dinge zu entdecken. Es ist noch immer eines der Lieblingsreiseziele von Menschen weltweit und das nicht ohne Grund. Die USA übt auf Besucher eine magische Anziehung aus, die vor allem mit dem besonderen Lifestyle und der eigenen Kultur zusammenhängt. Hier fassen wir zusammen was es in den USA zu entdecken gibt und wie Sie am einfachsten in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten kommen können.

Photo by Pierre Blaché on Unsplash

Reiseziele USA

Von schneebedeckten Bergen bis zu tropischen Stränden, von einigen der berühmtesten Städte der Welt bis zu einigen der unglaublichsten Wüsten, von der Ost- bis zur Westküste, eines ist ganz sicher: Es gibt in den USA absolut keinen Mangel an ehrfurchtgebietenden, äußerst vielfältigen und unglaublich schönen Orten, die man besuchen kann. Unser Heimatland verfügt über eines der unglaublichsten Nationalparksysteme der Welt sowie über eine riesige Vielfalt an Städten, Kleinstädten und anderen wunderschönen Orten, die dafür sorgen, dass ein ganzes Leben nicht ausreichen würde, um alle besten Reiseziele USA zu sehen - aber das hält uns nicht davon ab, es zu versuchen. Wir haben uns mit einigen anderen Reisebloggern zusammengetan, um diese gigantische USA-Reiseliste zusammenzustellen, und haben dabei definitiv ein paar neue Orte auf unsere persönliche Liste der Orte, die man in den USA gesehen haben muss, gesetzt! Von Küste zu Küste, von Stadt zu Land - hier sind die besten Orte, die man in den USA besuchen sollte.

ESTA für die USA online beantragen

Alle Reisenden, die im Rahmen des Programms für visumfreies Reisen (VWP) in die USA einreisen wollen, müssen VOR Antritt ihrer Reise eine ESTA-Genehmigung (Electronic System for Travel Authorization) einholen. Das ESTA-Programm wird vom Department of Homeland Security / Customs and Border Protection (DHS /CBP) kontrolliert. Die ESTA-Genehmigung muss online beantragt und mindestens 72 Stunden vor Reiseantritt eingeholt werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die ESTA für die USA online beantragen so bald wie möglich zu beantragen, da Sie im Falle einer Ablehnung ein Nichteinwanderungsvisum beantragen müssten, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Wichtiger Hinweis: Wenn Ihr Reisepass bei den Behörden als verloren oder gestohlen gemeldet und anschließend wiedergefunden wurde, versuchen Sie bitte nicht, ihn für Reisen in die Vereinigten Staaten zu verwenden. Wenn Sie die Reisepassdaten in ESTA eingeben, wird Ihr Antrag abgelehnt. Bitte denken Sie daran, Ihren Reisepass zu ersetzen, bevor Sie ESTA beantragen.

Wer braucht ein Visum und wer braucht ein ESTA, um in die Vereinigten Staaten einzureisen?

Nur fünf Länder der Welt haben keine Einreisebeschränkungen in die Vereinigten Staaten.

Touristen, die in die Vereinigten Staaten einreisen, benötigen bestimmte Reisedokumente.

Staatsangehörige Kanadas, Israels, der Marshallinseln, Mikronesiens und Palaus können die Vereinigten Staaten ohne Einreiseerlaubnis besuchen. Wenn sie jedoch von Flughäfen einreisen, müssen sie eine Genehmigung beantragen und eine Steuer von 20 Dollar zahlen. Die Bahamas, die Britischen Jungferninseln, die Bermudas, die Kaimaninseln, Kanada, die Tuks und Caicosinseln und einige Mexikaner können ohne Visum in die Vereinigten Staaten reisen. Alle anderen Länder benötigen für die Einreise in die Vereinigten Staaten ein Visum.

Wie lange können Sie sich ohne Visum in den Vereinigten Staaten aufhalten? Wer eine ESTA-Reisegenehmigung erhält, kann sich bis zu 90 Tage in den Vereinigten Staaten aufhalten.

Einreisebestimmungen und Reisepass

Die Einreisebestimmungen und Reisepass werden von den Behörden in den USA festgelegt und durchgesetzt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie die Einreisebestimmungen der USA für Sie gelten, wenden Sie sich an die britische Botschaft, das britische Hochkommissariat oder Konsulat.

Alle Reisenden

Sie benötigen ein Visum oder eine ESTA-Genehmigung (Electronic System for Travel Authorisation), um als Besucher in die Vereinigten Staaten einreisen oder durchreisen zu können. Sie sollten auf der Website des US-Außenministeriums nachsehen, welches Visum Sie benötigen. Wenn Sie nach dem 1. März 2011 in den Irak, Iran, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen gereist sind oder sich dort aufgehalten haben, kommen Sie nicht für eine ESTA-Visumbefreiung in Frage und müssen ein US-Visum beantragen. Die US-Botschaft rät, dass Reisende, die in die folgenden Kategorien fallen, nicht versuchen sollten, mit einem ESTA zu reisen und stattdessen ein Visum beantragen sollten: Personen, die inhaftiert wurden (auch wenn die Inhaftierung nicht zu einer strafrechtlichen Verurteilung geführt hat); Personen, die vorbestraft sind; Personen, denen die Einreise in die USA verweigert wurde oder die aus den USA abgeschoben wurden; Personen, die ihr ESTA bereits einmal überzogen haben. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website der US-Botschaft.

Einreise mit vollständiger COVID 19 Impfung

Die meisten vollständig geimpften ausländischen Staatsbürger können in die USA einreisen. Die US-Behörden akzeptieren jeden COVID-19-Impfstoff, der von der Weltgesundheitsorganisation für den Notfall zugelassen ist oder von der US Food and Drug Administration (FDA) genehmigt wurde. Dies sind die Impfstoffe von AstraZeneca, BIBP/Sinopharm, Covishield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech und Sinovac. Darüber hinaus gelten diejenigen als geimpft, die die vollständige Serie eines aktiven (nicht Placebo-) COVID-19-Impfstoffs von AstraZeneca oder Novavax erhalten haben. Weitere Einzelheiten finden Sie auf den Websites der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der US-Botschaft.

Britische Staatsangehörige, die eine Reise in die USA planen, sollten sich vor der Buchung einer Reise mit den neuen Anforderungen auf der CDC-Website vertraut machen. Alle derzeitigen Inhaber eines Visums für die USA, die das Land verlassen und dann wieder einreisen, müssen die Einreisebestimmungen für Impfstoffe beachten, es sei denn, sie haben eine Ausnahmegenehmigung. Dies gilt auch für Studenten mit F-1- und M-1-Visa sowie für Personen, denen zuvor eine Ausnahmegenehmigung im nationalen Interesse erteilt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der US-Botschaft.

Alle Fluggäste, die in die USA einreisen, müssen außerdem vor dem Einsteigen ihre Kontaktinformationen an die Fluggesellschaft weitergeben. Sie sollten sich vor Ihrer Reise bei Ihrer Fluggesellschaft über weitere Einzelheiten informieren. Ab Sonntag, dem 12. Juni 2022, 00:01 Uhr ET (5:01 Uhr BST), verlangt das CDC von Flugreisenden in die USA keine COVID-19-Tests mehr vor dem Abflug. Bei der Ankunft müssen vollständig geimpfte Reisende nicht unter Quarantäne gestellt werden. Es wird empfohlen, innerhalb von 3 bis 5 Tagen nach der Ankunft in den USA einen Virustest durchzuführen. Wenn Sie sich innerhalb der letzten 90 Tage von einer dokumentierten COVID-19-Infektion erholt haben (unabhängig vom Impfstatus). Bei Inlandsreisen innerhalb der USA können die einzelnen Bundesstaaten und Territorien eigene Quarantänevorschriften haben. Eine vollständige Liste der örtlichen Quarantänevorschriften finden Sie auf der CDC-Website. Sie sollten die Liste häufig überprüfen, da sie sich wahrscheinlich täglich ändert, wenn die COVID-19-Übertragungsrate steigt oder sinkt.

Nachweis des Impfstatus

Die Vereinigten Staaten akzeptieren den Nachweis der Genesung und den Nachweis der COVID-19-Impfbescheinigung, die in den Räumlichkeiten von Crown ausgestellt wurde. Die letzte Impfung muss mindestens zwei Wochen vor der Reise verabreicht worden sein. Auf der CDC-Website finden Sie eine Liste der akzeptablen Nachweise für den COVID-19-Status. Dazu gehört auch das digitale EU-Zertifikat COVID. Andere akzeptable Kontrollmethoden sind der Druck einer COVID 19-Impfbescheinigung, die von einem zugelassenen Impfstofflieferanten ausgestellt wird. Alternativ können auch digitale Fotos eines Impfausweises oder einer Impfbescheinigung, eines Impfausweises oder einer Impfbescheinigung, die von einer offiziellen Quelle (z. B. Gesundheitsbehörde, Regierungsstelle oder anderer zugelassener Impfstoffanbieter) heruntergeladen wurden, oder eine Mobiltelefonanwendung ohne QR-Code verwendet werden. Alle COVID-19-Statusformulare müssen eine persönliche Kennung enthalten, die mindestens den vollständigen Namen und das Geburtsdatum umfasst und mit den Angaben im Reisepass oder in anderen Reisedokumenten des Reisenden übereinstimmt. Der Name der ausstellenden amtlichen Stelle, der Hersteller des Impfstoffs und das Datum/die Daten der Impfung müssen ebenfalls angegeben werden.

Wenn Sie nicht vollständig geimpft sind

Nur Personen mit einer Ausnahmegenehmigung oder US-Bürger, US-Staatsangehörige und Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA haben diese Möglichkeit.