Smartwatches für Herren – Moderne Uhren mit Stil

Photo by 30daysreplay Germany on Unsplash

Trug man damals gerne Armbanduhren mit klassischem Uhrenlaufwerk, setzt man heute vermehrt auf den Trend der Smartwatches. Was hat es nun aber mit diesem modernen Herren Accessoire auf sich?

Smartwatches als Symbol in der Modewelt für Herren

Abgesehen von ihren nützlichen Funktionen, erfüllt die Smartwatch durchaus auch ihre Aufgabe als Accessoire für den Mann. Von lässig und sportlich bis hin zu stilvollen Outfits lässt sich die Smartwatch, Dank der großen Auswahl an Designs, vielfältig kombinieren. Perfekt für den klassischen Anzug im Büro, aber auch passend zum Freizeitlook lässt sich die Optik der Ziffernblätter entsprechend variieren. So wie die Armbanduhr ihrerzeit als Statussymbol eingesetzt wurde, gibt es auch bei Smartwatches die Möglichkeit zwischen den eher kostspieligeren Modellen von Fossil und Armani oder auch preiswerteren Modellen zu wählen. Individuell abgestimmt auf ihren Träger, ob in Sachen Stil oder Funktionen, mit einer Smartwatch ist das kein Problem.

Die Smartwatch und ihre umfangreichen Funktionen

Mal ehrlich, hört man das Wort „Uhr“ denkt man sicherlich nicht an ein Gerät, das, außer die Zeit anzugeben, gleichzeitig E-Mails versenden, Musik abspielen, Telefonanrufe ein- und ausgehen lassen oder sogar Fotos schießen kann. Das Bild der klassischen Armbanduhr hat sich in der heutigen Zeit enorm geändert. Smartwatches bieten, je nach Modell, die Möglichkeit schnell und einfach Zugriff auf verschiedene Funktionen zu erhalten wie Nachrichten per WhatsApp zu schicken oder auch Anrufe zu tätigen. Mittels Internet- oder Bluetooth-Verbindung kann ihr Träger ganz einfach und schnell auf viele verschiedene Apps zugreifen. In der heutigen Zeit ist es schon zur Gewohnheit geworden beim Autofahren zu telefonieren. Genauso wie Smartphones kann auch die Smartwatch mit Freisprechfunktion zum Telefonieren verwendet werden und bietet somit eine sichere Möglichkeit auch während der Autofahrt Telefonate zu führen.

Die Smartwatch als zuverlässiger Begleiter für werdende Väter

Dank der heutigen ausgereiften Technologien bieten sich Erleichterungen im Alltag wie die Smartwatch, die sich sogar als nützliches Werkzeug erweist, wenn man(n) Nachwuchs erwartet. Eine der Möglichkeiten ist der integrierte Kalender, in den das Geburtsdatum eingetragen werden kann oder auch die Möglichkeit per Nachricht oder Anruf informiert zu werden, sobald das Baby kommt. Nicht nur das sind wichtige Beispiele, bei denen eine Smartwatch in einer Schwangerschaft hilfreich sein kann. Viele Männer, vor allem diejenigen, die zum ersten Mal Vater werden, kennen sich kaum mit dem Thema Schwangerschaft aus und wissen deshalb nicht wie sie ihre Partnerin unterstützen sollen. Durch die vielen Apps, die auf die Smartwatch geladen werden können und auch durch die Internetfunktion, kann sich der werdende Vater schnell und einfach über alle wichtigen Aspekte einer Schwangerschaft informieren. Besonders wichtig sind folgende Schwangerschaftswochen:

· SSW 26

· SSW 27

· SSW 28

· SSW 29

· SSW 30

Mit der Smartwatch lässt sich auch die turbulenteste Schwangerschaft gemeinsam managen.