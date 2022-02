Eine Katze als tierischer Halt für Senioren

Schnurrend genießt die Tigerkatze Mimi die Streicheleinheit auf dem Schoß ihres 82-jährigen Frauchens. Und auch das Frauchen ist glücklich am Abend nicht alleine vor dem Fernseher sitzen zu müssen. Gerade für ältere Menschen sind Haustiere oft wahre Seelenmasseure – ganz besonders gilt dies bei einsamen oder frisch verwitweten Menschen. Katzen sind Vergleich zum Hund etwas unkomplizierter in der Haltung und wohl deshalb die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Doch auch bei der Anschaffung und Haltung einer Katze müssen wichtige Punkte beachtet werden. Wir erklären, wohin man sich wenden sollte, um sich eine Katze anzuschaffen, wie oft man zum Tierarzt muss und welche Ausrüstung für eine artgerechte Haltung notwendig ist.

