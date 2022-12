Hunde - das muss man bedenken

Wer sich einen Hund anschaffen möchte, muss sich zuallererst gut informieren. Schließlich unterscheiden sich Hunde nicht nur in ihrer Größe und Rasse, sondern auch in ihrem Verhalten und ihren Bedürfnissen. Nicht jeder Hund eignet sich als Familienhaustier und besonders große Hunde benötigen viel Bewegung und Unterhaltung.

Im Folgenden erklären wir die wichtigsten Aspekte, die Hundehalter beachten müssen. Weiterführende Informationen finden Interessierte im Hunde Ratgeber Portal.



Kosten

Die Grundausstattung für einen Hund ist nicht allzu aufwendig. Für die meisten Hilfsmittel gibt es günstige Einsteigermodelle. Neben einem Hundebett und Näpfen für Wasser und Futter benötigt man eine Leine und ein wenig Spielzeug. Das alles kann man oft schon für etwa 100 Euro im Handel finden. Wiederkehrende Kosten fallen für das Futter an, aber schon nach kurzer Zeit kann man diese Ausgaben einschätzen und einplanen.



Passt das Zuhause?

Hunde benötigen Platz - alle Hunde lieben Bewegung, aber manche Rassen benötigen mehr Auslauf als andere. Speziell große Hunde können sich in einer kleinen Wohnung beengt fühlen. Es ist wichtig, dass die Bedürfnisse des Hundes zur eigenen Situation und den Gewohnheiten passen. Schließlich führt sich der Hund nicht selbst Gassi, auch Spaziermuffel müssen mit nach draußen. Ebenso erlauben nicht alle Vermieter Hunde in ihren Wohnungen. Manche Mietverträge schließen bestimmte Rassen oder Größen aus.



Die richtige Rasse

Bei der Wahl des richtigen Hundes gehört die Rasse zu den wichtigsten Faktoren. Sie hat großen Einfluss auf den Charakter und das Verhalten des Hundes. Jede Rasse wurde zu einem bestimmten Zweck gezüchtet, der sich in den Eigenschaften der Tiere bis heute widerspiegelt.

Familienhunde sollten ruhig und gutmütig sein. Gute Erziehung ist ebenso wichtig, damit die Kinder den Hund problemlos ausführen können. Wer selbst viel Sport macht, kann eine Hunderasse wählen, die mit der eigenen Energie und Bewegungsfreude mithält.

Kleinere Hunde passen besser zu Menschen, die es lieber ruhig angehen lassen. Auch für Senioren sind kleine Hunde eine beliebte Wahl. Man kann sie einfach an der Leine führen, sie benötigen weniger Platz und die Futterkosten sind niedriger.



Katzen - darauf kommt es an

Katzen gelten als selbstständige Tiere, die ihren eigenen Kopf haben. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht um sie kümmern muss. Besonders junge Kätzchen und Kitten benötigen viel Zuwendung und Unterstützung. Der Arbeitsaufwand darf nicht unterschätzt werden: mit Dosen öffnen ist es lange nicht getan. Neue Katzenbesitzer müssen auf viele Dinge achten, damit das Leben mit ihrer Katze so schön wird, wie man es sich erhofft.



Kosten

Wer sich eine Katze anschafft, muss mit einer Reihe von Kosten rechnen. Hier gibt es ebenfalls eine Grundausstattung: Näpfe, Spielzeug, Kratzbaum und Katzenklo sind ein Muss. Die laufenden Kosten bestehen aus Futter und Katzenstreu.

Junge Katzen - wie auch junge Hunde - benötigen überdies eine Reihe von tierärztlichen Behandlungen. Sie müssen entwurmt und geimpft werden. Ebenso wird empfohlen, das Tier kastrieren oder sterilisieren zu lassen. Viele Tierärzte raten außerdem zu einem Chip, mit dem der Katzenbesitzer später identifiziert werden kann. Diese Behandlungen können direkt bei der Anschaffung zu einer stolzen Investition werden.



Persönlichkeit und Körpersprache

Eine Katze im Haushalt kann eine große Umstellung sein. Katzenhaare gehören nach kurzer Zeit fest zur Wohnungseinrichtung. Katzen möchten ihr neues Zuhause ausgiebig erkunden. Im Gegensatz zu Hunden hören sie nicht auf Kommandos, sondern sind oft eigensinnig.

Trotzdem kann man lernen, seine Katze zu verstehen. Das wichtigste Zeichen dabei ist die Körpersprache der Katze. Buckel, Ohren und Schwanz drücken verschiedene Emotionen aus. Generell ist es wichtig, Katzen aufmerksam zu beobachten. So merkt man nämlich, wenn etwas nicht stimmt und ein Besuch beim Tierarzt fällig ist.



Drinnen oder draußen?

Je nach Größe und Lage der Wohnung muss man entscheiden, ob die neue Katze nach draußen darf oder lieber nur drinnenbleiben soll. In der Stadt ist es gefährlich für Freigänger. Das Leben in der Wohnung kann für manche Katzen aber einschränkend sein. Darum benötigen Wohnungskatzen zusätzliche Zuwendung und geistige Stimulation.



Fazit

Hunde sind die besten Freunde des Menschen, aber auch Schmusekatzen sind wunderbare Haustiere. Wer seine Familie mit einem pelzigen Freund erweitern möchte, muss sich vorher gründlich informieren. Haustiere sind kein Spielzeug, sondern Lebewesen. Sie benötigen Aufmerksamkeit, verursachen Arbeit und kosten Geld. Wer diese Verantwortung akzeptiert, bekommt im Gegenzug die uneingeschränkte Liebe eines Tieres.