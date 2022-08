Meerschweinchen: Dies sollte man bei der Haltung beachten!

Meerschweinchen gehören zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland. Verwunderlich ist dies nicht, denn man kann sie in jeder Zoohandlung kaufen und einfach zu halten sind sie nach der Meinung vieler Menschen auch. Aber aufgepasst: Möchte man seinen putzigen Nagern ein artgerechtes Zuhause bieten, gibt es mehr Dinge zu beachten als gedacht. Worauf Sie bei der Hege und Pflege achten sollten, erfahren Sie jetzt.

Photo by Jaroslaw Slodkiewicz on Unsplash

Sind Meerschweinchen Rudeltiere?

Über eines sollten Sie sich vor dem Kauf bewusst sein: Die sensiblen Nagetiere sind hoch sozial und dürfen niemals allein gehalten werden! Eine artgerechte Meerschweinchen Haltung besteht somit aus mehreren Artgenossen. Entscheiden Sie sich für ein männliches und ein weibliches Tier, sollte das Männchen, der sogenannte Bock, kastriert sein. Sie können aber ebenfalls mehrere Weibchen halten und durch einen kastrierten Bock ergänzen. Unser Tipp: Sind Sie in der Haltung von Meerschweinchen ein Neuling, sollten Sie darauf verzichten, ausschließlich männliche Tiere in einem Käfig oder Gehege zu vereinen. Sie vertragen sich untereinander nicht besonders gut und sind deswegen für Anfänger nicht empfehlenswert.

Wie groß sollte der Käfig oder das Gehege sein?

Viele Menschen denken, dass für Kleintiere wie Meerschweinchen ein kleiner Käfig vollkommen ausreicht. Falsch gedacht! Winzige Behausungen sind für die lebhaften Tierchen eine Qual und führen zu Verhaltensauffälligkeiten. Die putzigen Nager lieben es nämlich, hin und her zu flitzen. Sie sind verrückt danach, sich zu bewegen und brauchen deswegen einen großräumigen Käfig, der ihnen genügend Auslauf, Verstecke und Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Tierärzte raten für zwei Artgenossen, einen Käfig mit einer Mindestgröße von zwei Quadratmetern zu wählen. Der Standort sollte hell, windgeschützt und frei von direkter Sonneneinstrahlung sein.

Haben Sie jedoch die Möglichkeit, weitläufige Gehege oder Käfige in den eigenen vier Wänden, auf dem Balkon oder im Garten zu integrieren, sollten Sie aus Liebe zum Tier immer die größere Behausung wählen. Guter Tipp: Bauen Sie das neue Zuhause des kleinen Rudels doch einfach selbst. Dies ist kein Hexenwerk und mit etwas handwerklichem Geschick auch in Eigenregie machbar. Ein Vorteil: Sie können Größe und das Design selbst bestimmen.

Meerschweinchen brauchen Auslauf!

Auch wenn die Tiere einen großen Käfig ihr Eigen nennen, sollten Sie bedenken, dass sie ebenfalls genügend Auslauf brauchen. Ein weitläufiges Gehege im hauseigenen Garten wäre hierfür perfekt. Sind Sie nicht in der glücklichen Lage, dem Tier diesen Freiraum zu bieten, sollten Sie sich ein Klappgehege zulegen, dass es Ihnen ermöglicht, den süßen Nagetieren so oft wie möglich diese Freiheit zu gewähren. Achten Sie aber darauf, dass die Meerschweinchen im Gehege sicher sind und auch hier ausreichend Versteck- und Beschäftigungsmöglichkeiten haben.

Was fressen Meerschweinchen?

Die Nagetiere sind Pflanzenfresser. Um den Tieren eine gesunde und artgerechte Ernährung zu bieten, sollten Sie dem kleinen Rudel ausreichend Heu in ihr Gehege legen, über das sie sich nach Lust und Laune hermachen können. In den Sommermonaten können Sie den neuen Familienmitgliedern mit schmackhaften Wildkräutern und Gräsern eine Freude bereiten. Wichtig: Überfüttern Sie die kleinen Nager nicht mit der frischen Kost. Dies könnte nach der Winterzeit, in der es einzig und allein Heu und Trockenfutter zu fressen gab, Verdauungsprobleme verursachen. Aber nicht nur die erwähnte Nahrung sollte auf dem Speiseplan Ihrer Schweinchen stehen. Auch Nahrungsmittel wie Blattgemüse und hin und wieder etwas Obst können Sie den Nagetieren zu fressen geben. Um den Nagetrieb der Tiere zu stillen, ist es ebenso ratsam, ihnen regelmäßig ein paar trockene Äste oder Zweige in den Käfig oder das Gehege zu legen. Versorgen Sie die Meerschweinchen ebenfalls mit ausreichend frischem Wasser. Sie könnten ansonsten dehydrieren und das wollen wir doch nicht, oder?

Wie pflegt man Meerschweinchen richtig?

Die Pflege von Meerschweinchen gestaltet sich als leichtes Unterfangen. Damit Sie die kleinen Nager vor diversen Krankheiten schützen können, müssen Sie jedoch einige Dinge beachten. Anhand der folgenden Checkliste geben wir Ihnen Hinweise, welche Hygienemaßnahmen durchzuführen sind:

1. Die Fellpflege: Kurzhaarige Tiere müssen nur sporadisch gebürstet werden. Langhaarige Arten sollten von einer regelmäßigen Pflege des Fellkleides profitieren. Achten Sie auch darauf, dass zu lange Haare mit einer Schere gekürzt werden. Baden müssen Sie die Tiere jedoch nur bei starken Verschmutzungen oder Parasitenbefall.

2. Krallenpflege: Da domestizierte Meerschweinchen ihre Krallen nicht auf natürliche Weise kürzen können, müssen wir Menschen dies in regelmäßigen Abständen für sie übernehmen. Hierfür immer eine spezielle Krallenzange verwenden.

3. Zahnkontrolle: Kommt es zu der Situation, dass die Schneidezähne so lang geworden sind, dass das Tier seinen Mund nicht mehr schließen und sogar nicht mehr richtig fressen kann, müssen sie von einem Tierarzt gekürzt werden.

4. Kaudaldrüse reinigen: Die Drüse befindet sich circa einen Zentimeter über dem After des Tieres und ist für die Produktion von Sexuallockstoffen verantwortlich. Es kann vorkommen, dass sie aufgrund einer zu starken Pheromonen-Produktion verklebt. Sollte dies passieren, können Sie die verschmutzte Drüse mit etwas Tiershampoo und lauwarmen Wasser reinigen und anschließend mit einem Tuch trocknen.

Ein wichtiger Punkt, den es ebenfalls zu beachten gilt, ist die regelmäßige Reinigung des Käfigs und des Freilaufgeheges. Nur dann fühlen sich die kleinen Nager pudelwohl und können ihr Leben in vollen Zügen genießen.