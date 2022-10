So transportiert man Hunde sicher im Auto

Es ist immer mal wieder nötig, Hunde mit dem Auto zu transportieren. Ob zum Spaziergehen im Wald, zur Routineuntersuchung beim Tierarzt oder auf dem Weg in den Urlaub – der beste Freund des Menschen soll schließlich immer dabei sein. Allerdings darf der Hund nicht einfach so im Auto mitgeführt werden. Laut Gesetz wird ein Hund im Auto als Ladung eingestuft. Daher ist der Vierbeiner sicher im Fahrzeug unterzubringen, damit Fellnase und Hundebesitzer während der Autofahrt nichts zustoßen kann.

Photo by Ibrahim Rifath on Unsplash

Warum sollte ich meinen Hund während der Autofahrt sichern?

Zwar gibt es für Hunde prinzipiell keine Anschnallpflicht, dennoch ist das Tier auf jedem Fall sicher im Fahrzeug zu führen. Ansonsten kann ein empfindliches Bußgeld drohen. Dass dem so ist, ist in § 23 der StVo (Straßenverkehrsordnung) festgesetzt. Selbst auf sehr kurzen Wegen sollte der Hund gut gesichert und somit optimal geschützt sein. Die Höhe des Bußgeldes gestaltet sich unterschiedlich:

· Hund ist nicht ausreichend im Auto gesichert gewesen: 35 Euro

· Andere Verkehrsteilnehmer sind gefährdet worden: 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg

· Unfall mit Sachbeschädigung, den der Hund während der Fahrt verursacht hat: 75 Euro sowie ein Punkt in Flensburg

Hintergrund: Ohne Absicherung kann das Tier sowohl sich als auch den Fahrzeugführer in Gefahr bringen. Hierzu reicht schon ein anderes Tier auf der Straße aus, das der Hund anbellt. Der Fahrer kann sich erschrecken und das Lenkrad aus Versehen verreißen. Doch nicht nur das Tier muss Schuld am Dilemma sein. Muss der Autofahrer abrupt bremsen, kann sich das Tier schwer verletzen. Ein Hund sollte sich daher nicht im Auto frei bewegen können. Er lenkt den Fahrer ab, kann aber auch zu einem gefährlichen Geschoss im Fahrzeug werden.

Kommt es während der Fahrt zu einem Unfall, weil der Hund nicht gut angeschnallt wurde, hat der Kfz-Versicherer das Recht, die Kostenübernahme zu verweigern. Auch ein Gericht kann während eines Verfahrens dem Hundehalter grob fahrlässiges Verhalten zusprechen. In beiden Fällen bleibt der Hundebesitzer auf den entstandenen Kosten sitzen.

Daher ist es unbedingt nötig, Vorsorge zu tragen und einen Hund während der Fahrt gut zu sichern.

Wie sollte ich einen Hund im Auto transportieren?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Liebling im Auto sicher und zuverlässig zu transportieren. Der Vierbeiner findet zum Beispiel ein ideales Plätzchen

· auf der Rückbank des Fahrzeuges

· im Fußraum des Beifahrersitzes

· im Kofferraum eines Kombis oder Vans (am besten mit einem Hundeschutzgitter absichern)

Wichtig ist, dass der Hund weder auf dem Schoß von Frauchen oder Herrchen hinter dem Steuer noch auf dem Beifahrersitz sitzen sollte. Der Hund ist in beiden Fällen nicht geschützt und kann bei Unfällen vom Airbag gequetscht werden. Aus diesem Grund sollten Tierhalter kein Risiko eingehen und Vorkehrungen für den Transport vornehmen.

Welcher Platz am besten geeignet ist, hängt mitunter von der Größe des Hundes ab. Kleinere bis mittelgroße Tiere können hervorragend im Fußraum oder auf der Rückbank ein gemütliches Plätzchen finden. Größere Hunde sind hingegen besser im Laderaum aufgehoben. Dabei ist zu beachten, dass sich das Tier wohlfühlt und keine Panik hat. Hunde, die sich während der gesamten Autofahrt unruhig verhalten, jaulen oder bellen, lenken den Fahrer ab und stellen somit auch ein Unfallpotenzial dar.

Wie kann ich einen Hund ideal im Auto unterbringen?

Inzwischen gibt es im Handel viele verschiedene Möglichkeiten und Accessoires zu kaufen, damit die Fahrt sicher und zufriedenstellend verläuft. Von Anschnallgurten über Hundeboxen sowie Trenngittern findet sich für jeden Bedarf das passende Produkt an. Wichtig ist, dass der Hund zunächst auch den Gang ins Auto bewältigen kann. Einige Vierbeiner freuen sich überschwänglich über jede Autofahrt, andere sind nur schwer ins Fahrzeug zu bekommen.

Um die Aufgabe leichter und stressfreier zu bewältigen, hat sich eine Hunderampe fürs Auto bewährt. Nicht nur verängstigte, sondern auch ältere Tiere oder Hunde mit Krankheiten können somit viel einfacher ins Auto steigen. Diese Rampen sind ein wahrer Segen für Tier und Hundebesitzer. Nach der Verwendung lassen sich viele Modelle praktisch zusammenklappen oder zusammenschieben. Somit sind die Hilfsmittel bei jeder Autofahrt dabei und erleichtern den Alltag von Hund und Halter.

Hundegeschirr

Für das Hundegeschirr ist es maßgeblich, dass es dem Tier passt, gut gepolstert ist und stabile Verschlüsse aufweist. Es sollte eng am Hundekörper anliegen, jedoch das Tier nicht belasten. Das Geschirr ist dabei nicht mit dem Brustgeschirr zum Gassigehen zu verwechseln, die ausdrücklich nicht für die Autofahrt vorgesehen sind. Es sollte sich um einen Sicherheitsgurt für Hunde handeln, der ein GS-Siegel besitzt und den aktuellen Normen ECE R17, ECE R126 oder alternativ DIN 75410-2 entspricht.

Tipp: Befestige das Geschirr nie am Halsband, um den Hund während der Fahrt nicht durch starkes Abbremsen zu würgen oder Verletzungen im Halsbereich zu verursachen.

Hundeautositz

Es gibt nicht nur für Kinder Autositze, sondern auch für Hunde. Diese sind praktisch für das Tier gestaltet, angenehm gepolstert und sorgen für Sicherheit während der Fahrt. In diesem Rahmen ist es nötig, den Gurt mit dem Autositz zuverlässig zu verbinden, damit der Sitz während der Fahrt nicht verrutscht.

Autobox

Vor allem für größere Hunde ist eine Autobox sinnvoll, die im Kofferraum untergebracht werden kann. Das Tier sollte genügend Platz in der Box haben und sich bei Bedarf ausstrecken können. Der Hund kann nun während der Fahrt schlafen oder sich ausruhen.

Die Autobox ist am besten für Kombis oder Vans geeignet, damit der Hund ausreichend Luft während der Autofahrt erhält. Für abgeschlossene Kofferraumbereiche ist die Box nicht vorgesehen!

Was kann ich tun, wenn der Hund während der Fahrt nervös ist?

Einige Tiere halten nichts von Autofahrten und dennoch sind sie gelegentlich nötig. Das kann für Hund sowie Tierhalter schon mal nervenaufreibend sein. Es ist jedoch wichtig, dass der Hundebesitzer absolute Ruhe bewahrt. Leider spüren die Vierbeiner die Nervosität von Herrchen oder Frauchen und spiegeln diese gelegentlich wider. Ein Drahtseilakt, der sich jedoch umgehen lässt, wie auch Heiko Schneider von hundekumpel.de weiß.

Schneider rät dazu an, Ruhe zu bewahren und dafür zu sorgen, dass sich der Vierbeiner entspannt. Dazu kann ein Ruhesignal hilfreich sein. Dieses Signal oder Kommando lässt sich schnell bei Hunden jeder Art antrainieren und kann bei Stresssituationen wie Autofahrten wahre Wunder bewirken.

Und so lässt sich ein Ruhekommando üben: Warte bis sich der Hund beruhigt hat und lobe das Tier mit einem speziellen Begriff wie „calm“ oder „ruhig“. Unterstütze diese Situation mit einer Streicheleinheit oder einem Leckerchen. Diese Übung ist über mehrere Wochen zu wiederholen und lässt sich nach kurzer Zeit auch für anstehende Autofahrten verwenden. Wer konsequent mit seinem Hund an dem Ruhesignal arbeitet, wird schon bald erste Erfolge erkennen. Das Tier ist deutlich entspannter und wird auch bei Autofahrten Ruhe bewahren, was für Hund und Mensch eine erholsame Fahrt bedeutet.