Urlaub mit der Katze: Was ist zu beachten?

Die Urlaubszeit steht an! Gute Reise, möchte man da schon glatt sagen. Aber es gibt noch eine wichtige Sache, die Sie beim Kofferpacken nicht aus den Augen verlieren dürfen … Die Ferienbetreuung für ihre Katze. Immerhin handelt es sich bei Samtpfoten um reviertreue Tiere, die Reisen daher fast immer skeptisch gegenüber stehen. Was also tun, wenn ein Urlaub ansteht?

Option 1: Ihre Katze bleibt (mehr oder weniger) vor Ort

Dabei handelt es sich sicherlich um die beste Möglichkeit. Schließlich erspart sie ihr viel Stress und Hektik – insbesondere, wenn jemand das Tier im eigenen Zuhause betreut. Natürlich müssen Sie sich darum kümmern, dass alles reibungslos läuft. Idealerweise lernt die Katze ihren gleichermaßen liebevollen wie kompetenten Sitter schon vor Ihrer Abreise kennen und schätzen. Dadurch weiß die entsprechende Person bei Ihrem Urlaubsantritt über alles (Futter, Freigangzeiten, Katzenkloreinigung, Medikamente, etc.) Bescheid.

Alternativ kann der Aufenthalt in einer Katzenpension oder in einem Tierheim infrage kommen. Dies erfordert auf jeden Fall den Nachweis sämtlicher wichtigen Katzen-Impfungen. Auch eine bestehende Krankenversicherung für Ihre Katze ist bei der Bewerbung auf einen Pensionsplatz ein echter Pluspunkt. Doch Achtung: Die Nachfrage an entsprechenden Stellen insbesondere in der Haupturlaubszeit ist groß! Also gilt es, sich in mit ausreichend Vorlauf zu melden.

Gleichzeitig haben Sie selbstverständlich das Recht zu prüfen, ob ihr Stubentiger oder Freigänger vor Ort wirklich in guten Händen ist. Dabei lohnt es sich, unter anderem folgende Aspekte in die Überlegungen mit einzubeziehen:

Wird auf die individuellen körperlichen Bedürfnisse (beispielsweise in Form von Futter und Medikamenten) ausreichend Rücksicht genommen?

Kann sich die Katze ihren Bedürfnissen entsprechend bewegen oder bei Bedarf zurückziehen?

Erhält die Katze genug Ansprache? Und wie sieht es mit dem potenziellen Kontakt zu anderen Katzen aus?

Ist das Personal gut qualifiziert und stimmen die hygienischen Zustände (regelmäßige Prüfungen durch das Veterinäramt)?

Passt das Preis-Leistungsverhältnis?

Option 2: Ihre Katze begleitet sie in den Urlaub

Die meisten Katzen wissen weder langwierige Auto- noch Bahn- oder Zugfahrten zu schätzen. Von Flügen ganz zu schweigen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Doch bedenken Sie, dass Sie fast immer eher sich denn Ihrem Tier damit einen Gefallen tun.

Wenn Sie trotzdem mit ihr verreisen möchten: Machen Sie sich – gerade bei Auslandsreisen – mit den am Zielort geltenden Reise- und Quarantänebedingungen vertraut.

Sprechen Sie in diesem Zusammenhang mit Ihrem Tierarzt über eventuell noch notwendige Zusatzimpfungen und andere vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen (Stichpunkt Reiseapotheke). Wichtig: Nicht alle Länder akzeptieren alle Impfstoffe. Und es erklärt sich von selbst, dass ein Krankenversicherungsschutz im Zweifelsfall Gold wert ist.

Bei Reisen ins Ausland ist zudem der Haustierausweis Pflicht. Er dient dem besonderen Schutz vor Seuchen und illegalem Tierhandel und wird nur vergeben, wenn die Katze per Chip registriert wurde. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf der Impfung gegen Tollwut. Beachten Sie also, dass Sie eine Auslandsreise mit ihrem erst 23 Wochen nach der ersten Tollwut-Impfung antreten dürfen.

Auf der (Auto-) Fahrt selbst ist eine Unterbringung in einer stabilen, gemütlichen Transportbox Pflicht. Weil Katzen auch im Flugzeug und in der Bahn nicht aus der Box gelassen werden dürfen, muss die Futter- und Wasserversorgung von außen gewährleistet sein. Bei Autofahrten ist außerdem zu bedenken, dass Ihr vierbeiniger Liebling keine Zugluft abbekommen darf. Gleichzeitig reagieren viele Stubentiger sehr empfindlich auf Überhitzung. Kein leichter Spagat, gerade in den Sommermonaten.

Darüber hinaus kommt es schon im Vorfeld darauf an, eine Unterkunft passend zu den Bedürfnissen der Samtpfote auszuwählen. Kein leichtes Unterfangen, denn gerade Freigänger haben diesbezüglich oftmals spezielle Wünsche …

Lange Rede, kurzer Sinn: Es ist sicherlich möglich, die Katze unter einem gewissen Aufwand (Futter, Toilette und Co. müssen schließlich ebenfalls mit) mitzunehmen. Fragen Sie sich dennoch, ob sich dieser wirklich lohnt. Ihrem Liebling zuliebe.