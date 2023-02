Wie Besitzer ihren Hunden die Vitalität erhalten

Hunde gehören weiterhin zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland. Beliebter sind laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe nur Katzen. Gut jedes fünfte in Deutschland verkaufte Haustier war 2021 ein Hund. Für die meisten Besitzer ist das Tier ein Familienmitglied, das mit viel Liebe umsorgt wird. Dabei spielt die Gesundheit eine wichtige Rolle.

Darum sind Hunde ein so guter Freund

Die Fellnasen gelten zu Recht als anhänglich und loyal. Sie sind herzlich und weichen ihren Herrchen oder Frauchen nicht von der Seite, wenn diese in eine Krise geraten. Hunde sind vielen so ans Herz gewachsen, dass sie hohe Risiken eingehen, wenn dem Vierbeiner etwas zustößt. Menschen mit Vierbeiner wird ein stärkeres Immunsystem nachgesagt. Möglicherweise hat dies etwas damit zu tun, dass sie regelmäßig mit dem Tier an die frische Luft gehen. Wer auch bei regnerischem Wetter und Sturm die eigenen vier Wände verlässt, stärkt die Abwehrkräfte.



Auch in seelischer Hinsicht ist die Fellnase ein Gewinn für die Familie. Der Vierbeiner kann sich in eine schlechte Stimmung einfühlen und spendet Trost. Diese Feinfühligkeit hilft auch Menschen mit Depression, wie eine schottische Studie herausfand. Hunde sind zwar keine Therapeuten, können aber die medizinische Behandlung unterstützen. Kindern mit schweren Erkrankungen helfen die Vierbeiner, die schwere Zeit zu überstehen. Sie sorgen häufig für eine freundlichere Stimmung in der Familie.

Damit es der Fellnase gut geht

Wichtig ist, dass ein Hund ein Lebewesen ist, das auch Bedürfnisse hat. Wenn die Beziehung zwischen Mensch und Tier funktioniert, unterwirft er sich den Regeln, die das Leittier – der Mensch – aufstellt. Er erwartet dafür, gut versorgt zu werden. Für das Wohlbefinden des Hundes spielt die Vitalität eine wichtige Rolle. Eine entscheidende Bedeutung für die Stärkung des Bewegungsapparates kommt der Ernährung zu, die mit Ergänzungsmitteln aus der Apotheke abgerundet werden kann.



Ältere Tiere benötigen zusätzliche Nährstoffe, etwa Glucosamin und Chondroitin für den Erhalt der Beweglichkeit. Die Gesundheit der Knochen unterstützt wie beim Menschen Kalzium. Auch Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren helfen dabei, die Vitalität der Fellnase zu erhalten. Hunde benötigen für eine ausgewogene Ernährung Fleisch und sollte nicht vegetarisch ernährt werden. Für die Unterstützung ihrer Beweglichkeit benötigen sie L-Carnitin, das in tierischer Nahrung enthalten ist.



Produkte aus der Apotheke unterstützen eine artgerechte Ernährung, ersetzen sie jedoch nicht. Eines ist übrigens wie beim Menschen: Der Bewegungsapparat muss benutzt werden, um in Form zu bleiben. Am besten ist, wenn das Tier genug Zeit zum Herumtollen hat. Letztendlich regt das auch den Kreislauf von Herrchen und Frauchen an.

Hunde sind nahe Verwandte des Wolfes

Immerhin 99,7 Prozent der Gene eines Hundes ähneln denen des Wolfes. Allerdings gibt es auch zwischen dem Menschen und dem Orang-Utan eine Übereinstimmung von 97 Prozent. Unsere vierbeinigen Freunde zeigen einige Verhaltensmuster des Wolfes. Dazu gehört das Vergraben oder Verstecken von Futter, was Wölfe in der Natur ebenfalls tun. Wenn also das Trockenfutter hinter dem Sofa zum Vorschein kommt, liegt dies einfach an den Genen. Andererseits heulen Hunde weniger oft als ihre wilden Verwandten. Dies hat laut einer ungarischen Studie mit ihrem unterschiedlichen sozialen Umfeld zu tun.

Fazit

Die Fellnase ist ein treuer Freund des Menschen. Sie kann eine wichtige seelische Stütze im Alltag werden und die Gesundheit positiv beeinflussen. Dafür ist die Vitalität des Hundes entscheidend und sollte durch die Ernährung und eine ausreichende Bewegung gefördert werden.