Wie Hunde Apps die Mensch-Hund Beziehung verbessern

Hundeerziehung für die Hosentasche

Hunde sind durch eine nun schon Jahrtausende andauernde Beziehung hervorragend an den Menschen angepasst. Sie sind bereits glücklich, wenn sie nahe bei ihrem geliebten Menschen sind und weichen kaum von seiner Seite. Es gibt kein Tier auf der Welt, das so lernfähig ist wie der Hund und so begierig, von Herrchen und Frauchen erzogen zu werden. Diesen Umstand können sich Besitzer mit Trainings-Apps für Hunde zunutze machen. Die Hundeo Hundetraining-App bietet unter anderem ein reichhaltiges Angebot an mehr als 300 Tricks, Spielen, Kursen und Rezepten für den Hund. Die App ist zum Download erhältlich für iOS und Android. Eine wichtige App, um die Bindung zu seinem Hund zu stärken und ihn durch eine gute Erziehung fit für den Alltag im Leben eines Hundes zu machen.

Sind die Übungen etwas komplexer, helfen Schritt-für-Schritt-Anleitungen weiter. Die Fortschritte des Hundes in den einzelnen Einheiten können gespeichert werden. An der Hundeerziehung-App von Hundeo haben zertifizierte Hundetrainer, Tierärzte und Ernährungsexperten mitgewirkt. Da die App Besitzern die Erstellung eines individuellen Profils für den Hund ermöglicht, führen personalisierte Trainingsvorschläge dazu, dass die Einheiten passgenau auf die Bedürfnisse des Hundes zugeschnitten sind.



Unterstützung für den Urlaub mit Hund

Andere Hunde-Apps eignen sich besonders gut für Reisen. Am Urlaubsort führen sie zielsicher zum nächstgelegenen Hundestrand, während sie im Binnenland den Weg zur Hundewiese weisen. Wird an einem schmucken Ferienort eingekehrt, werden Bars, Restaurants und Cafés aufgelistet, die Hundefreunde mehrheitlich als hundefreundlich bewertet haben. Ist der Hund einmal krank, zeigt die Hunde-App die Tierärzte und Tierkliniken in der Umgebung an, während sich für den Fall der Betreuung die Hundesitter aufführen lassen. Weitere Listen beziehen sich auf Hundefriseure und Hundeschulen im nahen Umfeld.



Hunde-Apps für Notfälle

Die Gesundheit des Tieres ist ein hohes Gut. Viele Hunde-Apps tragen diesem Bedürfnis Rechnung, indem sie den Besitzern anzeigen, was in typischen Notfällen zu tun ist. Viele Krankheiten und Verletzungen mit ihren Symptomen werden erklärt, sodass Herrchen und Frauchen die Gefahr realistisch einschätzen können und gegebenenfalls zur Ersten Hilfe befähigt werden.

Einige Anbieter von Gesundheits-Apps für den Hund bieten eine Auflistung sämtlicher Tierärzte und Tierkliniken in der Umgebung. Andere bieten ein Programm für die Vorsorge wie gegen Zecken, Flöhe und Würmer, damit es gar nicht erst zu einer Krise kommt, während wiederum andere Ernährungsberatung leisten oder vor Giftködern in der Nachbarschaft warnen.



GPS-Tracking für Hunde

GPS-Tracking ist vorwiegend durch die Anwendung bei Katzen bekannt geworden, da diese ohne ihre Besitzer ungleich längere Routen in Angriff nehmen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Im Gegensatz dazu bewegen sich viele Hunde außerhalb der Wohnung ohne Herrchen und Frauchen keinen Millimeter. Dennoch bietet GPS-Tracking auch für Hunde einen Mehrwert. Entsprechende Apps lassen sich dazu nutzen, Bewegungsprofile der Fellnasen zu erstellen oder virtuelle Zäune aufzurichten. Hier wird automatisch Alarm geschlagen, wenn der Hund den eingezeichneten Sicherheitsbereich verlässt.



Social Media für Hundebesitzer

Hundebesitzer schweißt die Liebe zu Hunden zusammen und Kongruenz führt zu Sympathie. Folglich eint viele Herrchen und Frauchen der Wunsch nach Vernetzung. Sie sehen sich als Gemeinschaft, ja als Familie, und hegen den Wunsch, sich näherzukommen. Viele Hunde-Apps bringen die Community zusammen und bieten vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten. Andere listen die Hundebesitzer in der Nachbarschaft auf, was den Weg zu intensiven Freundschaften ebnen kann.



Hunde Apps können eine sinnvolle Unterstützung sein

Hunde-Apps haben die Pionierzeit längst verlassen. Die Technologien sind ausgereift und anhand einer jahrelangen Marktpräsenz kann auf typische Wünsche von Hundehaltern eingegangen werden. Auf diese Weise kommen Hunde-Apps den Wünschen von Hunden und ihren Besitzern sehr weit entgegen und sie decken wichtige Themen wie Erziehung, Gesundheit, Ernährung, Gemeinschaft, Spiele, Training, Locations und GPS-Tracking ab.

Hundebesitzer, die den digitalen Möglichkeiten offen gegenüberstehen, finden auf dem Markt schnell Apps, die sie interessieren. Ein Versuch ist es definitiv wert.