CO₂-Reduktion auch bei Mittelstand gefordert

Photo by Elevate on Unsplash

Anschaffungen aus effizienten Gesichtspunkten tätigen

Nach einer gewissen Abschreibungsart tauschen viele Unternehmen ihre Stapler und andere Geräte gegen neue/andere Modelle aus. Um den CO₂-Fußabdruck zu verringern, werden sie häufig auf dem Gebrauchtmarkt zur Verfügung gestellt. Die gute Möglichkeit für Unternehmen mit weniger Budget, einen effizienten Stapler gebraucht zu erwerben und diesen noch weitere Jahre zu nutzen. Pkw verlieren bereits im ersten Jahr nach ihrer Zulassung ca. 20 Prozent ihres Werts. Auch neue Stapler haben einen Wertverlust im ein- bis zweistelligen Prozentbereich innerhalb der ersten zwölf Nutzungsmonaten. Unternehmen, die einen gut erhaltenen gebrauchten Stapler mit wenigen Betriebsstunden kaufen, können ihn sogar bis zu acht Jahre Gesamtzeit abschreiben.

Verbrennungs- oder E-Motor?

Auch auf dem zweiten Markt gibt es Stapler mit E- und Verbrennungsmotoren. Gehört der E-Mobilität wirklich die Zukunft oder sind manchmal auch Verbrennungsmotoren die bessere Wahl? Um die ambitionierten Ziele für die CO₂-Einsparung zu erreichen, wird Optimierungsbedarf in allen Unternehmen und Eichen des täglichen Lebens notwendig. Doch manchmal ist besser, einen

Dieselstapler gebraucht zu erwerben und einem elektrisch betriebenen Stapler nicht den Vorzug zu geben.

Dieselstapler sind echte Leistungsträger und schaffen es nicht nur hohe Lasten zu stemmen, sondern auch zuverlässig im Mehrschichtsystem durchzuhalten. E-Stapler stoßen aufgrund der begrenzten Ladekapazität schnell an ihre Grenzen und müssen deshalb beispielsweise ein- oder zweimal täglich aufgeladen werden. Deshalb sind sie nicht für alle Unternehmensbereiche tatsächlich die bessere/effizientere Wahl.

E-Autos in der Fahrzeugflotte

Nicht nur immer mehr Politiker aus der Bundesregierung, sondern auch viele Vertreter der Landesregierungen steigen bei ihrer Dienstwagenflotte auf E-Fahrzeuge um. Immer mehr Unternehmen aus dem Mittelstand tun es ihnen gleich und tragen damit einen wesentlichen Anteil zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks bei. Darüber hinaus erhalten sie für ihren Umstieg Fördermittel für den Kauf der Fahrzeuge und ggf. für die Installation einer eigenen Ladestation. Wer seinen benötigten Strom durch Photovoltaikanlagen auf dem Unternehmensgelände selbst produziert, darf sich über weitere Zuschüsse freuen.

Digital statt Papier

Die Energiebilanz eines Büros mit hochfrequenter Papiernutzung ist äußerst schlecht. Jährlich werden bei ca. 250 Arbeitstagen bis zu 26 Blatt pro Mitarbeiter verbraucht. Das macht ca. eine Tonne CO₂ und treibt die Umweltbelastung voran. Durch den Verzicht auf Papier und den Wechsel zu digitalisierten Prozessen lassen sich so nicht nur Kosten für die Büromaterialbeschaffung einsparen, sondern auch viel CO₂.

Die digitale Bearbeitung und Speicherung in Cloud-Lösungen und Co. macht die Prozesse sogar noch effizienter, denn Mitarbeiter können bequem von überall aus darauf zugreifen. Für die Einrichtung der technischen Infrastruktur spendiert der Bund vor allem für den Mittelstand zusätzliche Fördermöglichkeiten, um ihm den Weg in die Digitalisierung zu erleichtern. So gibt es beispielsweise Zuschüsse beim Aufbau einer eigenen Server- und/oder IT-Landschaft und bei der Schulung der Mitarbeiter für die Anwendung von Software.

Energieeffizienz auch bei Beleuchtung in Büro und Co. voranbringen

In vielen Büros brennt die Beleuchtung mehr als zehn Stunden pro Tag, auf dem gesamten Firmengelände (bei Schilderungen oder Laternen) sogar häufig 24/7. Ein Tausch gegen LED-Leuchten bringt einen sofortigen Effekt. Bei größerer Lichtausbeute kann der Stromverbrauch um mehr als 84 Prozent reduziert werden. Das spart nicht nur CO₂, sondern entlastet auch das firmeneigene Budget. Auch der Umstieg auf energieeffiziente Geräte wie PCs oder Drucker lohnt sich langfristig, denn neuere Modelle sind durch die bessere Abstimmung der Komponenten deutlich stromsparender.

CO₂ sparen mit starken Partnern

Die Einsparung der angestrebten CO₂-Menge bis 2030 ist nur mit vereinten Kräften möglich. Unternehmen können deshalb vor allem auf Partner setzen, die sich diesem Vorhaben ebenfalls verschrieben haben. Durch die Zusammenarbeit werden nicht nur Synergieeffekte genutzt, sondern auch die CO₂-Sparambitionen vorangetrieben.