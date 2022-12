Kunststoff und Mikroplastik: Wie beides entsteht und welche Lösungswege es gibt

Erdöl ist weltweit der wichtigste Energieträger und wird mit dem Verbrauch von Kraftstoff und Wärmeenergie in Verbindung gebracht. Doch nicht nur dort ist das Stoffgemisch, das aus Kohlenwasserstoffen besteht, zu finden. Mittlerweile hat dieser Stoff in alle Lebensbereiche des Menschen Einzug gefunden. Mit teilweise irreversiblen Schäden.

Leben mit fossilen Rohstoffen

Erdöl bildete sich durch Umwandlungsprozesse, die seit Jahrmillionen im Erdreich ablaufen. Reste von Pflanzen und Tieren waren die Grundlage für die Entstehung dieses fossilen Energieträgers, der weltweit gefördert wird. Problematisch ist bereits der Förderungsprozess, denn das Erdöl wird teilweise aus Tiefen von bis zu 3000 Meter unterhalb der Erdoberfläche hervorgebracht. Dass dies enorme Eingriffe in die Natur erfordert, dürfte leicht verständlich sein.



Kunststoff ist aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken und gehört zur Normalität. Dabei ist den meisten Menschen gar nicht bewusst, dass Erdöl, aus dem der Kunststoff hergestellt wird, nicht nur in Verpackungen aus Plastik, Schaumstoff und in der Elektronik steckt. Selbst in der Kosmetik und in Medikamenten findet sich Erdöl in Form von Mikroplastik, das mittlerweile sogar in der Blutbahn des menschlichen Körpers kursiert.



Rohöl - Gewinnung und Verarbeitung

Rohöl wird aus den Tiefen des Regenwaldes, aus Meeren, in Wüsten und überall dort gefördert, wo sich neue Erdölquellen erschließen lassen. Dabei nehmen Saudi-Arabien und Russland die Vormachtstellung hinsicht



Nach der Gewinnung muss Rohöl verarbeitet werden, damit aus dem schwarzen Gold Kunststoff und Mikroplastik entstehen kann. In der Raffinerie wird das Rohöl auf 400 Grad Celsius erhitzt. Durch den Verarbeitungsprozess mit unterschiedlichen Siedestufen wird das Rohöl in Petroleum, Benzin, Naphtha und Flüssiggas getrennt, die chemisch betrachtet zu den langkettigen Kohlenwasserstoffen zählen. Der entstandene Rückstand wird als Bitumen bezeichnet und im Straßenbau verwendet.



Im nächsten Schritt erfolgt das sogenannten „Cracken“. Dabei werden starke Hitze und hoher Druck eingesetzt, um die langen Kohlenwasserstoffketten aufzubrechen und in kurzkettige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Wird dieser Prozess bei Benzin angewendet, entstehen dadurch Stoffe wie Propylen, Ethylen, Benzol oder Butadien. Sie sind die Ausgangsstoffe für Kunstfasern, die in der Bekleidungsindustrie verwendet werden, in Autoreifen stecken, für die Herstellung von Kunststoffen dienen und auch in Medikamenten verwendet werden.



Wie aus Erdöl Kunststoff wird

Kunststoffe, umgangssprachlich als Plastik bezeichnet, werden aus Naphtha hergestellt. Diese Flüssigkeit entsteht, wenn bei der Raffination von Erdöl Temperaturen von 40 bis 180 Grad Celsius erreicht werden. Zu diesem Zeitpunkt trennt sich Naphtha von den anderen Bestandteilen des Rohöls und kann als Ausgangsstoff für die Herstellung von Plastik verwendet werden. Dazu muss die Substanz zuvor gecrackt werden.



Das Zerlegen erfolgt bei Temperaturen um die 800 Grad Celsius, der die Flüssigkeit ausgesetzt wird. Anschließend wird die Temperatur auf 400Grad Celsius reduziert. Durch das Erhitzen und die plötzliche Abkühlung kommt es zur Zerlegung in Moleküle, die sich leichter bearbeiten lassen. Dieser Vorgang wird auch als Steamcracken bezeichnet.



Nach dem Steamcracken bestehen die Kohlenwasserstoffketten von Naphtha nur noch aus 2 bis 7 Kohlenstoffatomen. Bestimmte Reaktionsvorgänge sorgen anschließend dafür, dass sich diese zu Polymeren verbinden und in Form von Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten vorliegen und sich zu Kunststoffen weiterverarbeiten lassen. Dafür braucht es noch Zusatzstoffe, die zu den Polymeren gegeben werden. Im Anschluss werden die Stoffe durch Verfahren wie das Einspritzen, Gießen oder Thermoformen in die gewünschte Form gebracht.



Erfolgt dieser Vorgang in umgekehrter Reihenfolge, wird vom Recycling gesprochen. Abfall aus Kunststoffen wird über ein Recyclingsystem gesammelt und zu Aufbereitungsanlagen gebracht. Dort erfolgt zuerst eine Vorwäsche mit anschließender Sortierung der unterschiedlichen Kunststoffe. Diese werden zerkleinert und nochmals gewaschen. Anschließend werden die Flocken getrocknet und gesiebt, um zuletzt als Granulat einer neuerlichen Verwendung zur Verfügung zu stehen.



Was ist Mikroplastik?

Plastikmüll ist weit verbreitet und jedem bekannt. Die Gefahr zunehmender Verschmutzung liegt aber nicht nur in den Millionen Plastiktüten und Plastikflaschen, die sich in den Meeren ablagern. Plastikpartikel, die sich nur unter dem Mikroskop erkennen lassen, stellen mittlerweile ein viel größeres Problem dar.



Synthetische Polymere, die fest und unlösbar sind und eine Größe von weniger als fünf Millimeter aufweisen, werden als Mikroplastik bezeichnet. Diese winzigen Partikel binden sich an Umweltgifte und werden von Meerestieren aufgenommen, die zur Ernährungsgrundlage des Menschen gehören. Sie sind so klein, dass sie sich nicht einsammeln und aus der Umwelt entfernen lassen. Dadurch gerät Mikroplastik, das sich beispielsweise als Zusatz für Peelings in Kosmetikprodukten findet, beim Duschen, Baden und Waschen in den Trinkwasserkreislauf.



Primäres und sekundäres Mikroplastik

Mikroplastik wird in primäre und sekundäre Arten unterschieden.



Primär:

Das sind Kunststoffpellets, die vorrangig in der Kosmetikindustrie zu Peelings oder Massageperlen für Duschbäder verarbeitet werden und auch als Bindemittel in Flüssigform dienen. Für Klärwerke ist es schwierig, Mikroplastik aufgrund der geringen Größe aus dem Abwasser zurückzugewinnen.



Sekundär:

Aufgrund von Umwelteinwirkungen (Witterung) zerfallen größere Plastikteile in ihre Ursprungsform (Pellets).



Wie gelangt Mikroplastik in die Luft und in die Gewässer?

1. Textilien aus Fleece sind beliebt, doch sie bestehen aus Chemiefasern. Durch das Tragen und Waschen können Produkte aus Fleece Mikroplastikfasern verlieren, die in die Luft oder das Abwasser gelangen.



2. Auch beim Abrieb von Autoreifen kommt es dazu, dass kleinste Partikel in die Luft und auf den Boden gelangen. Durch den Regen werden die Mikropartikel in die umliegenden Böden oder in die Kanalisation transportiert.



3. Kunststoffteilchen aus Polyethylen finden ihre Verwendung in Peeling-Produkten. Außerdem wird Mikroplastik als Binde- und Emulsionsbildner eingesetzt, um den Produkten eine gewisse Stabilität zu verleihen. Dabei werden die Partikel nicht nur in den Verpackungen verwendet, sondern teilweise direkt im Produkt, wenn dieses eine flüssige oder gelartige Konsistenz aufweist.



4. Auf Kunstrasenplätzen lassen sich Granulate aus Kunststoffen einsetzen, die an den Schuhen und der Kleidung des Menschen haften und durch die Wäsche in den Abwasserkreislauf gelangen. Witterungsverhältnisse wie Schnee und Regen sorgen ebenfalls, dass die Mikroplastikteilchen in die Umwelt getragen werden.



Gelangt Mikroplastik ins Abwasser, wird es in die Kläranlagen geleitet. Die Filter sind jedoch nicht in der Lage, die feinen Partikel restlos aus dem Abwasser zu filtern, sodass die Rückstände im Klärschlamm verbleiben. Dieser kommt auf die Felder, sodass das Mikroplastik von den Pflanzen aufgenommen wird und in die Tiere und Menschen gelangt.



Recycling von Kunststoffen

Bis jetzt erfolgt das Recycling von Kunststoffen mithilfe mechanischer Verfahren. Bei dem sogenannten werkstofflichen Recycling wird der sortierte und gereinigte Kunststoff aufbereitet und neu verarbeitet. Die Produktion neuer Kunststoffe verringert sich auf diese Weise und schränkt die Umweltbelastung ein. Die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. hat hierbei konkrete Ziele bis 2025 festgelegt, um die Welt nachhaltig zu verbessern. Besonders im Fokus steht hierbei das Thema des Klimaschutz und Ressourcenschutz.



Dem steht das sogenannte chemische Recycling gegenüber, das eine Verbrennung von Kunststoffen ohne Rückstände beschreibt. Da solch ein Vorgehen mit einem großen Energieaufwand und den entsprechenden Kosten verbunden ist, gibt es in diesem Bereich noch keine nennenswerten Durchbrüche.



Die intelligenteste Lösung des Problems besteht für den Endkunden darin, ein ökologisches Produktdesign zu unterstützen und Produkte, die aus Kunststoff bestehen oder Mikroplastik beinhalten, gar nicht zu kaufen. Damit würde sich die Menge an Mikroplastik, die ins Abwasser und damit auch in den Ernährungskreislauf gerät, reduzieren.



Mit Plastik leben - der notwendige Wandel des Bewusstseins

Da Plastik allgegenwärtig ist, lässt es sich nicht zu hundert Prozent aus dem Alltag entfernen. Außerdem würde es den Menschen in vielen Bereichen zurückwerfen, würde er auf moderne Entwicklungen aus Kunststoffen verzichten müssen. Daher geht es um mehr Bewusstsein und Verantwortlichkeit des Menschen in Bezug auf Recycling und das Trennen von Müll im eigenen Haushalt.



Plastik lässt sich nur erneut verwerten, wenn es zuvor sauber getrennt wird. Bleibt der Aludeckel am Joghurtbecher, ist dieser nicht recyclebar. Besteht die Verpackung aus Plastik in Kombination mit Papier, muss auch hier zuerst getrennt werden, bevor Recycling möglich ist.



Diese Tatsache macht deutlich, dass enormes Potenzial vorhanden ist, sofern der Mensch aus seiner Komfortzone tritt und sich der Dringlichkeit der Situation bewusst wird.