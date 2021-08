Photo by Echo Grid on Unsplash

Eine komplett gesunde Alternative zum Rauchen gibt es zurzeit leider nicht. Es gibt allerdings eine weniger schädliche Variante, nämlich das Dampfen. Darüber hinaus bietet die elektronische Version mehr Möglichkeiten nach Personalisierung. Man kann zwischen diversen e-Zigarette Aromen wählen.

Falls Sie noch nicht sicher sind, warum man überhaupt zu E-Zigaretten wechseln soll, lesen Sie weiter und entdecken Sie, warum Dampfen besser als Rauchen ist.

Warum Dampfen

Das erste, was bei E-Zigaretten auffällt, ist, dass mit diesem neuen Trend auch ein neues Wort entstanden ist. Im englischen Sprachraum verwendet man das Verb to vape – von vapour, was auf Deutsch Dampf bedeutet– sodass es sich im deutschen Sprachraum zusammen mit dem deutschen Äquivalent – dampfen – auch die verdeutschte Version „vapen“ etabliert hat.

Egal welches Wort man lieber hat, Eines ist sicher: Rauchen wäre nicht der korrekte Begriff für diesen neuen Rauchertrend. Denn, um Rauch zu erzeugen, benötigt man eine Flamme und diese entsteht in der E-Zigarette nicht. Der e-Liquid wird nur in einer Heizkammer aufgewärmt. Als Ergebnis ist kein Rauch, was man aus dem Gerät herauskommen sieht, sondern Dampf. Es sieht und es riecht auch vollkommen anders als bei einer normalen Zigarette.

Das ist allerdings viel mehr als eine bauliche oder sprachliche Feinheit, denn das hat direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit zwar positive.

Was Zigaretten verbergen

Im Zusammenhang mit Zigaretten ist oft von Nikotin und seine Folgen die Rede. Aber Nikotin ist nicht die Einzige und auch nicht die schädlichste Substanz, die sich in Zigaretten verbirgt. Sie ist nur viel mehr bekannt. Das bedeutet nicht, dass Nikotin gut ist. Sie ist der Bösewicht, wenn es darum geht, Menschen abhängig zu machen. Aber es sind andere Substanzen, die mit Krebs und andere Krankheiten verbunden sind.

Es wurde erforscht, dass in einer Zigarette sich durchschnittlich 200 Chemikalien verbergen. Davon sind einige so gefährlich wie überraschend, wie zum Beispiel das Ammoniak, das verwendet wird, um die Tabakaufnahme zu verbessern und Arsenik, die in der Regel bei Konsumgütern wirklich nichts zu suchen hat. Es handelt sich um zwei gefährliche Gifte. Diese Stoffe sind nicht nur im Tabak, sondern auch im Papier, das wir beim Rauchen mitinhalieren.

Das Schlimme an die normalen Zigaretten ist tatsächlich die Kombustion, weil dadurch diese Substanzen freigelassen werden.

Nikotin und auch andere Chemikalien sind auch in e-Liquids zu finden, aber die Menge ist viel überschaubar und die Liste nicht so ganz erschreckend. Darüber hinaus vermeidet man durch das bloße Aufwärmen ohne Flamme die Kombustion und die schädlichen Stoffe werden nicht stark von unseren Lungen aufgenommen.

Einfach besser, nicht nur für die Gesundheit

Die Vorteile eines Wechsels zur elektronischen Zigarette sollten mittlerweile klar geworden sein. Wer sich noch eine weitere Aufklärung darüber wünscht, kann mehr auf die Webseite der Stiftung Warentest nachlesen.

Aber die E-Cig gewinnt Punkte nicht nur beim Thema Gesundheit, sondern auch bei Personalisierung und auch noch Geschmack.

Zum einen kann man den Nikotin-Gehalt wählen. Im Zeitalter der Personalisierung ist das ein deutlicher Pluspunkt für diese innovative Zigarette. Jeder von uns ist anders und unseren Bedarf nach diesem Stoff ist ebenfalls anders. Darüber hinaus kann dieses Merkmal auch dazu gebraucht werden, um langsam aufzuhören.

Man kann zum Beispiel bei einem e-Liquid anfangen, der derselbe Gehalt wie herkömmliche Zigaretten hat und dann Woche für Woche – oder Monat für Monat – diesen Gehalt vermindern. Dabei ist das einzige Risiko, dass einem das Abgewöhnen von Rauchen dieses Mal wirklich gelingt. Das ist ein etwa weniger traumatischer Weg.

All die Geschmackrichtung

Die Personalisierung endet nicht bei dem Nikotin-Gehalt. Die spannendste Sache an elektronischen Zigaretten ist nämlich, dass man e-Liquid in all möglichen Geschmackrichtungen finden kann.

Wenn man lieber beim Alten bleibt, kann man sich natürlich immer noch für Sorten entscheiden, die an den typischen Tabakgeschmack erinnern. Gleichzeitig können sich diejenigen, die gerne neue Sachen ausprobieren, bei den verschiedenen e-Liquids wirklich austoben.

Zu einem gibt es die ganz süßen wie Cookie, Irish Coffe oder Panettone. In diese Richtung aber in einer etwa frischeren Variante gibt es auch die fruchtigen Sorten, wie zum Beispiel Peach Jam oder Red Berry. Und für Diejenigen, die es wirklich wagen können, gibt es außerdem die Premiumsorten wie Blusky oder Bubblegum.

An dieser Stelle sollte nochmal betont werden, dass die elektronische Zigarette keinesfalls gesund ist. Also, falls man nicht raucht, sollte er auch nicht damit anfangen. Allerdings können Menschen, die sowieso schon Raucher sind, viele Vorteile vom Wechsel ziehen. Zu einem ist Dampfen weniger schädlich als Rauchen und es bietet darüber hinaus viel mehr Möglichkeiten für eine Personalisierung.

