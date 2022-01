Wie funktioniert der Handel mit Kryptowährungen?

Wer sein Geld aktuell gewinnbringend anlegen möchte, kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus: Niedrigzinsphase, Negativzinsen, Inflation. Diese Dinge sind es, die Anlegern momentan das Leben schwer machen. Klassische Geldanlagen werfen kaum mehr Rendite ab. Immer häufiger fällt die Wahl deshalb auf Investitionen in Kryptowährungen – diese winken mit hohen Renditen, aber beinhalten natürlich auch ein Risiko. Das sollte man über das Krypto-Trading wissen.

Was genau ist Krypto-Trading?

Krypto-Trading unterscheidet sich im Kernprinzip nicht stark vom Aktienhandel: Anleger erwerben Coins oder Anteile daran. Durch die Volatilität des Marktes können diese Coins über die Zeit einen stattlichen Wertzuwachs verzeichnet. Ist das der Fall, kann man die Kryptowährung mit Gewinn verkaufen oder aber weiter ruhen lassen.

Da digitale Währungen meist stark schwanken, gibt es aber nicht nur Anleger, die sogenannte Buy-and-Hold-Strategien verfolgen, sondern auch solche, die sehr aktiv mit Kryptowährungen handeln: Beim Daytrading kauft und verkauft man beispielsweise einzelne Positionen innerhalb eines Handelstages. Beim Scalping nutzt man sogar noch kurzfristigere Kursschwankungen aus und verkauft deshalb oft schon nach Minuten oder sogar Sekunden wieder. Swing Trader hingegen passen ihre Kauf- und Verkaufverhalten der jeweiligen Handelsposition an.

Wie kauft man Kryptowährungen am besten?

Es gibt zwei gängige Wege, um Kryptowährungen zu kaufen. Erfahrene Trader erwerben ihre Coins und Tokens meist direkt an einer Krypto Börse. Diese Form des Handels ist ziemlich komplex, da die digitalen Währungen dort wie Devisen an der Forex-Börse in Paaren gehandelt werden.

Einsteiger wählen meist den Weg über eine Wechselstube, wo man einzelne Kryptowährungen ganz unkompliziert über intuitive Plattformen erwerben und abstoßen kann. Beim Kauf von Kryptowährungen fallen in der Regel Orderkosten an. Wer in Kryptowährungen investieren möchte, sollte daher verschiedene Anbieter sorgfältig miteinander vergleichen.

Wo kann man sich über den neuesten Stand der Kryptos informieren?

Es gibt allerlei Online Tageszeitungen, Portale und andere Quellen, bei denen Anleger sich über Kryptowährungen informieren können. Eine der beliebtesten Websites mit Informationen rund um verschiedenste Coins und Kurse ist Coinmarketcap.com. Doch Einsteiger verzweifeln oft an der Komplexität der Informationen und Details. Unter dem markierten Link gibt es Tipps für Investoren, um Coincapmarketcap.com besser verstehen zu können.

Wichtige Grundlagen im Krypto-Trading

Wer erst neu mit dem Traden beginnt, ist schnell überfordert von der Hülle an Fachbegriffen. In der Finanzbranche gibt es zahlreiche Anglizismen, die nicht unbedingt selbsterklärend sind. Deshalb ist es umso wichtiger, dass schon Einsteiger sich geeignetes Trading Wissen aneignen. Folgende Begriffe gehören zu den wichtigsten Grundlagen im Trading mit Kryptowährungen.

Market-Order

Die Market-Order ist die wohl gängigste und einfachste Art, Order auf dem Krypto Markt durchzuführen. Sofern ein Handel mit einer gewissen Kryptowährung möglich ist, kann eine Market Order nämlich jederzeit und zu jedem Preis durchgeführt werden.

Limit-Order

Wer eine Kauforder mit Limit wählt, legt einen maximalen Preis fest, der für eine bestimmte Kryptowährung bezahlt werden soll. Das bedeutet, dass der tatsächliche Kauf von Bitcoin & Co. erst dann abgewickelt wird, denn dieser Preis erreicht oder unterschritten wurde. Auch bei Verkäufen kann ein Limit gewählt werden: Dabei legt der Anleger fest, welcher Preis bei einem Verkauf mindestens erzielt werden soll. Der Verkauf wird also erst durchgeführt, wenn der Kurswert am oder oberhalb des Limits liegt.

Stop-Order

Bei der Stop-Order unterscheidet man zwischen Stop-Buy-Order und Stop-Loss-Order. Auch beim Stop-Buy-Order legt der Investor fest, zu welchem Preis maximal gekauft werden soll. Unmittelbar, wenn der Coin nach dem Erreichen des Limits einen handelbaren Kurswert hat, findet der Kauf statt. Analog dazu findet der Verkauf bei einem Stop-Loss-Order statt, sobald der nächste handelbare Kurs nach Erreichen der Untergrenze erreicht worden ist.

Wo bewahrt man Kryptowährungen auf?

Wer Kryptowährungen kauft, bewahrt die Transaktionsschlüssel dafür in einer virtuellen Börse - in einer sogenannte Krypto Wallet - auf. Die Coins oder Tokens selbst lagern weiterhin auf der zugehörigen Blockchain. Durch die Keys in der Wallet kann der Verkäufer jedoch Transaktionen mit den Coins durchführen. Viele Krypto Broker stellen Nutzern eine kostenlose Wallet zur Verfügung. Erfahrene Trader greifen meist lieber auf eine Hardware Wallet zurück. Im Prinzip können die erworbenen Coins dann ruhen und als Altersvorsorge dienen oder früher wieder verkauft werden.