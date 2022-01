3 Tipps für ein gemütliches Schlafzimmer

Das Schlafzimmer stellt in vielen Wohnungen das Herzstück dar. Es ist genau der Ort, an dem die Energiereserven wieder aufgeladen werden und sich sowohl Körper als auch Geist regenerieren können. Das Schlafzimmer sollte somit stets ein Ort des Rückzuges und der Entspannung sein, damit der Schlaf erholsam und gut ist. Herrscht Unordnung rund um die Schlafstätte oder fühlen wir uns einfach unwohl in diesem Raum, kann auch der Schlaf in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein unzureichendes Schlaferlebnis kann langfristig krank machen und mehr Energie rauben als, dass es Energie spenden sollte. Ungemütliche und unschöne Schlafzimmer müssen jedoch nicht auf Dauer so bleiben, denn mit einigen wenigen Handgriffen und ein paar Tipps zu den Gestaltungsmöglichkeiten, kann das Schlafzimmer schnell zu einem wahren Wohlfühlort werden.

1. Der Mittelpunkt des Schlafzimmers.

Im Mittelpunkt eines jeden Schlafzimmers sollte das Bett stehen. Schließlich handelt es sich hierbei um die Schlafstätte, die darüber entscheiden kann, ob der Schlaf erholsam oder ungesund ist. Ob Boxspringbett oder ein einfaches Bettgestell, das Herzstück eines jeden Bettes stellt die Matratze dar. Aufgrund dessen sollte die Matratze sorgfältig ausgewählt werden und über Eigenschaften wie eine gute Luftzirkulation, Wärmeisolation, Anpassungsfähigkeit und Qualität verfügen. Wie oft sollte ich meine Matratze wechseln? Eine qualitativ hochwertige Matratze, die auch bequem ist, kann eine Lebensdauer von 10 Jahren haben. Je nach Abnutzungsgrad ist es dann an der Zeit für eine neue Matratze. Die hochwertigen Matratzen von bett1.de eignen sich zum Beispiel für jeden Körpertypen, für Seiten- sowie Bauchschläfer und weisen eine hohe Anpassungsfähigkeit auf, sodass die Rücken- und Nackenmuskulatur sowie das Becken und der Kopf während des Schlafens entlasten werden. Des Weiteren sind die Matratzen von bett1.de atmungsaktiv, speichern gleichzeitig die Körperwärme und weisen eine ausgezeichnete Luftzirkulation auf, sodass Keime, Bakterien oder Milben keine Chance haben. Für den optimalen Schlafkomfort und einen erholsamen Schlaf ist jedoch der Härtegrad der Matratze ausschlaggebend. Was bedeutet der Härtegrad einer Matratze? Der passende Härtegrad setzt sich aus dem Körpergewicht, der Anzahl der Personen sowie den persönlichen Vorlieben zusammen. Wer gerne weicher liegt, sollte einen niedrigen Härtegrad wie etwa H2 auswählen.

2. Grünpflanzen als Dekoration und Luftreiniger.

Das Schlafzimmer lässt sich auch mithilfe einiger schöner Grünpflanzen in eine gemütliche Wohlfühloase verwandeln. Pflanzen eignen sich hierbei nicht nur zu dekorativen Zwecken, sondern haben auch einige Eigenschaften, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. So tragen die Grünpflanzen zu einem besseren und gesünderen Raumklima bei. Insbesondere die Belastungen durch Abgase und Feinstaub sorgen für ein schlechtes Raumklima, welches langfristig schwere Erkrankungen hervorrufen kann. Die häufigsten Krankheitssymptome von einem mangelhaften Raumklima sind Müdigkeit, Erschöpfung, Abgeschlagenheit und Schwindel. Im schlimmsten Fall können sogar die Atemwege betroffen sein, wodurch das Risiko an einer Atemwegserkrankung zu erkranken, steigt. Ein hochpreisiger Luftreiniger ist jedoch in vielen Fällen gar nicht notwendig, denn schöne Zimmerpflanzen können schädliche Abgase im Handumdrehen in frischen Sauerstoff verwandeln. Somit sieht das Schlafzimmer nicht nur gemütlicher aus, es fördert auch die Gesundheit. Des Weiteren können gesundheitsfördernde Grünpflanzen wie Birkenfeige & Co auch in weiteren Räumen zum Einsatz kommen. Speziell Wohnungen in Großstädten oder an Hauptverkehrsstraßen weisen eine erhöhte Belastung durch schlechte Luft, Feinstaub und Abgasen auf. Wer in jedem Raum frischen Sauerstoff haben möchte, sollte die eigenen vier Wände in eine kleine grüne Oase verwenden. Zu den beliebtesten Pflanzen, welche die Luft auf eine natürliche Art und Weise reinigen können, zählen Bogenhanf, Grünlilie, Orchideen sowie Birkenfeige und die Mondblume.

3. Teppiche versprühen Gemütlichkeit.

Um zusätzliche Gemütlichkeit in das eigene Schlafzimmer zu bekommen, können Teppiche ein wahres Wunder bewirken. Teppiche versprühen ein Gefühl von Gemütlichkeit und Wärme. Insbesondere, wenn morgens früh der Wecker klingelt und die Füße ihre erste Begegnung mit dem kalten Fußboden machen, kann dies den Start in den Tag trüben. Teppiche gibt es heutzutage in zahlreichen Ausführungen und Varianten, sodass für jedes Schlafzimmer der richtige Teppich gefunden werden kann. Der Grad der Gemütlichkeit ist natürlich abhängig von dem eigenen Empfinden sowie den persönlichen Vorstellungen. Im Schlafzimmer kann der Teppich auf unterschiedlichen Arten verlegt werden. Steht das Bett etwa mittig im Raum, kann sowohl ein großer Teppich als auch zwei kleinere Vorleger oder Läufer verwendet werden. Der große Teppich sollte auf beiden Seiten des Bettes überstehen, sodass die Füße nach dem Aufstehen direkt einen kuschelig weichen Untergrund haben. Wer keinen großen Teppich möchte, kann zwei kleinere Varianten links und rechts neben das Bett legen. Ob Hochflor oder Kurzflor, Naturfasern oder ein Fell, die Auswahl an Teppichen ist nahezu grenzenlos. Für mehr Gemütlichkeit können zudem in weiteren Räumen Teppiche verlegt werden. Sie stellen nicht nur einen optischen Höhepunkt dar, welcher Gemütlichkeit versprüht, sondern sie spenden auch Wärme. Dies liegt daran, da die Kälte des Fußbodens nicht so leicht in die Wohnung eindringen kann. Gleichzeitig können dadurch natürlich auch wertvolle Kosten wie Heizkosten eingespart werden. Teppiche sind also wahre Alleskönner, welche die Wohnung im Handumdrehen in eine Wohlfühloase verwandeln.