Bauzinsen steigen weiter – worauf müssen sich Eigenheimbauer jetzt einstellen?

Das letzte Jahr war gekennzeichnet von Krieg, steigenden Energiepreisen, Umweltkatastrophen und Inflation. Die Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank versuchen, dem Trend der Inflationen mit Erhöhungen des Leitzinses entgegenzusteuern. Das bedeutet, dass es endlich wieder Zinsen auf Festgeld und Tagesgeld gibt. Was die Sparenden freut, macht denjenigen Sorge, die einen Kredit benötigen. Denn auch hier steigen die Zinsen, etwa beim Baukredit. Eine Finanzierung für ein Eigenheim aufzunehmen, ist teuer geworden. Ist ein Ende der steigenden Bauzinsen in Sicht oder bleibt der Traum vom Eigenheim ein Traum? Und was können Häuslebauer jetzt tun?

Der Anstieg der Bauzinsen in Fakten

Zu Beginn des Jahres lagen die Zinsen für einen Baukredit bei rund einem Prozent, meist sogar darunter. Das änderte sich im Laufe von 2022 in schwindelerregender Geschwindigkeit. Im Oktober erreichten die Zinsen einen Satz von 4 Prozent, was der höchste Wert seit zehn Jahren war. Derzeit gibt es eine leichte Entspannung. Die Zinsen liegen im Schnitt bei 3,5 Prozent, sind aber weiterhin enorm hoch.



Das bedeutet für Bauwillige, dass sich die monatlichen Raten für die Tilgung eines Kredites extrem erhöht haben. Jeder halbe Prozentpunkt mehr sorgt zum Beispiel bei einer Baufinanzierung von 400.000 bei 50.000 Euro Eigenkapital für einen Anstieg der monatlichen Rate von rund 120 Euro. Summen, die bei der enormen Zinssteigerung von vielen einfach nicht mehr aufgebracht werden können.



Laut Experten beruhigt sich die Lage zwar in den letzten Wochen, ein Ende der Zinsspirale allerdings sei noch nicht in Sicht. Aber die Experten erwarten. dass die Bauzinsen im Jahr 2023 nur noch moderat ansteigen werden. Wie genau sich die Zinsen entwickeln werden, hängt vor allem von der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank ab, die weitere Leitzinserhöhungen in diesem Jahr angekündigt hat.

Was sollten Eigenheimbauende jetzt tun?

Ist der Traum vom Eigenheim mit den aktuellen Entwicklungen also geplatzt? Nein, sagen Experten. Zurzeit sind Baukredite auch wieder unter 3 Prozent Zinsen zu haben. Man sollte die Augen aufhalten, vergleichen, Ruhe bewahren und über Möglichkeiten der Erhöhung des Eigenkapitals nachdenken.

Baukredite vergleichen

Die Preise für Immobilien schwanken ebenso wie die Zinsen der Baukredite. Daher ist das Wichtigste, ehe man einen Baukredit abschließt, die verschiedenen Angebote zu vergleichen. Ein unabhängiger Kreditvergleich erspart dabei den Gang zu unzähligen Banken. Hier hat man alle relevanten Daten auf einem Blick. In kürzester Zeit werden alle Angebote und Konditionen für verschiedene Arten von Krediten wie Baukredit oder Privatkredit miteinander verglichen und aufgelistet. So kann man in Ruhe schon von Zuhause aus, den Markt überblicken und seine Favoriten finden.

Mehr Eigenkapital für den Hausbau

In der Regel ist das Einbringen von Eigenkapital für einen Baukredit zwingend notwendig. Um hohe Zinsen beim Baukredit zu sparen, kann dieser Eigenanteil erhöht werden. Um die Möglichkeiten für die Erhöhung des Eigenkapitals auszuloten, ist eine Beratung bei Banken und Sparkassen ein wichtiges Hilfsmittel. Bausparen, Privatdarlehen, Umschuldungen und Schenkungen sind beliebte Formen zum Aufbau von Eigenkapital.



Auch manche Eigenleistungen beim Hausbau können als Eigenkapital angerechnet werden. BIs zu 30.000 Euro sind hier möglich. In der Regel können zwischen 5 und 10 Prozent geltend gemacht werden.

Ruhe bewahren und abwarten

Der wichtigste Tipp der Experten kommt zum Schluss: Ruhe bewahren und nicht überstürzt handeln. Ein Hauskauf ist eine Investition fürs Leben und sollte wohlüberlegt werden. Es ist zwar nicht davon auszugehen, dass die Zinsen für Hauskredite in den nächsten Jahren das Niveau von einem Prozent wieder erreichen, aber ein Beobachten der aktuellen Zinsentwicklungen ist ratsam.