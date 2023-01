Besondere Wandgestaltungen für das gewisse Extra

Wandgestaltung: Große Wirkung dank kreativer Einfälle

Insbesondere bei Mietwohnungen wird oft auf eine aufwändige Wandgestaltung verzichtet, da man bereits an den Auszug vorausdenkt. Der Aufwand lohnt sich aber im Gegenzug für die gesteigerte Wirkung des Wohnraums. Sowohl Tapeten als auch Wandfarben sind wertvolle Gestaltungselemente, die großen Einfluss auf das Wohngefühl haben.



Tapete

Viele Haushalte nutzen unscheinbare Raufasertapete und gestalten diese mit Wandfarben. Deshalb ist es sehr wirkungsvoll, wenn man sich für eine besondere Tapete entscheidet. Dazu gehören Tapeten mit einer besonderen Struktur, Muster- oder Fototapeten.

➔ Auch ein sonst weißer Raum bereits erhält mehr Charakter, wenn nur eine der Wände mit einer eindrucksvollen Tapete gestaltet ist.



Online kann man leicht eine Fototapete finden, die der eigenen Vorstellung entspricht. Dank moderner Drucktechniken ist es sogar möglich, Motive genau auf die Große der eigenen Wand anzupassen oder individuelle Motive in Auftrag zu geben.



Mit der Auswahl der passenden Hilfsmittel ist das Tapezieren selbst eine geringe Herausforderung:

Hier lohnt es sich etwas mehr Geld für hochwertige und dicke Vliestapeten auszugeben. Mit dem richtigen Kleister müssen diese nicht mehr auf einem Tapeziertisch eingestrichen werden. Stattdessen trägt man den Kleber auf die Wand auf. Danach kann man die Tapetenbahn auf den Kleister drücken und dort noch verschieben, bis sie die richtige Position eingenommen hat.

➔ Wichtig: Ein Pendel ist ein oft unterschätztes Hilfsmittel beim Tapezieren. Eine Schnur mit einem Gewicht kann genutzt werden, um sicherzugehen, dass die Bahnen gerade verlaufen. Wer sich auf sein Augenmaß verlässt, riskiert am Ende der Wand immer schiefere Bahnen. Das ist insbesondere bei Fototapeten fatal.



Der Vorteil der Vliestapeten ist es dabei, dass diese robuster sind als dünne Papiertapeten. In vielen Fällen kann man diese Tapetenbahnen im Ganzen wieder von der Wand entfernen. Mit etwas Geschick bleiben sie dabei unbeschädigt und können mehrfach verwendet werden. Das macht das Tapezieren auch für Mietwohnungen eine praktikable Option.

➔ Tipp: YouTube-Videos und Ratgeber helfen dabei, sich auf das Tapezieren vorzubereiten. Hier lernt man praktische Hinweise, wie, dass man immer vom Fenster weg tapeziert, um Schatten an den Nahtstellen zu reduzieren.



Wandfarben

Trends in der Einrichtung greifen gerne auf helle Farben zurück, um das Gefühl von Offenheit zu erzeugen. Wer nur helle Farben aussucht, schränkt sich aber in den Gestaltungsoptionen ein.

➔ Räume, deren Möbel und Wände in Weiß gehalten sind, sind steril und wenig herzlich. Farben sind meist einladender.



Diese Präferenz heller Farben hängt mit dem Irrglauben zusammen, dass weiße Farbe automatisch mehr Platz suggeriert. Auch wenn helle Räume oft großflächiger erscheinen, können dunkle Farben die gleiche Wirkung haben, wenn sie geschickt eingesetzt werden:

- Während helle Farben Weite suggerieren, kann dunkle Farbe genutzt werden, um das Gefühl von Tiefe zu erzeugen.

- Wenn die langen Wände eines Raums mit dunkler Farbe gestrichen werden, werden diese betont und der Raum scheint größer.

- Die Wand mit Fenster sollte im besten Fall hell bleiben. Dann wird angedeutet, dass die gesamte Fläche eine Lichtquelle ist.

- Wer beim Dunkel-Streichen am oberen Ende der Wand mit Klebeband einen Streifen weiß lässt, deutet eine höhere Decke an. Das hat zeitgleich den Vorteil, dass die Kanten der Farbe sauberer aussehen als im direkten Übergang in der Kante zur Decke.

- Ähnliche Täuschungen lassen sich auch erzeugen, wenn man die Wand an anderen Stellen in dunkle und helle Farbe einteilt. Wer nur das untere Drittel eines Raums dunkel streicht, erzeugt nach oben hin ein noch stärkeres Gefühl von Offenheit.

- Auch vertikale oder schräge Unterteilungen von Wänden in verschiedenen Wandfarben sind denkbar. Mit diesen kann man geschickt den Blick führen und Schwerpunkte bestimmen. Sie eignen sich auch, um ohne physische Abgrenzungen visuelle Unterteilungen einzelner Bereiche eines Raums zu erzeugen.



Dank der Regelung in neuen Mietverträgen, dass die einziehende Partei die Wohnung streichen muss, lohnen sich kreative Wandgestaltungen heute auch mehr, ohne über den Aufwand beim Auszug nachdenken zu müssen.

➔ Tipp: Beim Abkleben hilft es, den unteren Rand des Klebebands zunächst mit der hellen Farbe zu überstreichen und sie trocknen zu lassen, bevor dunkel gestrichen wird. So werden die Klebekanten versiegelt und die dunkle Farbe bildet sauberere Kanten, wenn das Klebeband entfernt wird.



Fazit

Das Potenzial kreativer Gestaltungsoptionen für Wände wird selten voll ausgenutzt. Durch Struktur- oder Fototapete oder besondere Farben kann einem Raum aber ein besonderes Gefühl gegeben werden. Diese Gestaltung hinterlässt einen individuellen Eindruck und kann dabei helfen, die gewünschte Stimmung zu erzeugen.

Mit cleveren Tricks lassen sich dabei auch dunkle Farben anwenden, ohne den Wohnraum optisch zu verkleinern. Die Ausgaben und der kurzfristige Aufwand lohnen sich für die anhaltende Wirkung der besonderen Wandgestaltung.