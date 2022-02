Blumenzwiebeln setzen: Die besten Profi-Tipps

Wer einen eigenen Garten hat, der sehnt schon die Zeit herbei, in der es wieder ans Einsetzen der Pflanzen geht. Es gibt kaum etwas Schöneres als den Pflanzen beim Wachsen und Gedeihen zusehen zu können. Damit die Pflanzen ihre Köpfchen Richtung Sonne strecken können, braucht es aber die richtige Vorarbeit. Und da sollten bereits die Zwiebel richtig eingesetzt werden.

Photo by Gemma Evans on Unsplash

Wann sollten die Zwiebeln eingesetzt werden?

Es braucht wie immer im Leben das richtige Timing. Der Frühling wird bereits im Herbst gemacht. Und das sind nicht nur leere Floskeln, sondern sind jedem Gartenbesitzer bekannt. Wer im Frühjahr den Dahlien beim Wachsen zusehen möchte, muss eben schon im Herbst den Spaten schwingen.

Es gibt Ausnahmen. Aber generell kann davon ausgegangen werden, dass Blumenzwiebeln bereits im September ins Erdreich gebracht werden müssen. So haben die Blumenzwiebeln ausreichend Zeit, um ihre Wurzeln entfalten und ins Erdreich schlagen können. Die Zwiebeln müssen sich zwar durch den kalten Winter schlagen, aber das macht ihnen nichts aus. Dafür erblühen sie im Frühjahr in einem neuen Glanz und lassen jedes Blumenbeet zu einem Hingucker werden.

Blühen Blumen erst im Sommer gilt die Regelung mit dem Einsetzen im Herbst allerdings nicht. Dann sollten die Blumenzwiebeln erst im Frühjahr gesetzt werden. Die Zeit zwischen März und Mai ist der ideale Zeitpunkt, um die Blumenzwiebeln dem Erdreich zuzuführen.

Wo sollten Blumenzwiebeln gesetzt werden?

Es gibt sonnige, schattige und halbschattige Plätze, an denen Blumenzwiebel gesetzt werden können. Grundsätzlich ist der Verpackung zu entnehmen, welchen Platz die Pflanzen bevorzugen, wenn sie ihre Köpfe aus dem Erdreich strecken. Wer sich nicht ganz sicher ist oder die Verpackung verworfen hat, kann auch in Gärtnereien oder in der Blumenhandlung nachfragen.

Zusätzlich sollte auf das Wurzelwerk geachtet werden. Auch, wenn Pflanzen auf den ersten Blick ideal für den Balkontopf wirken, kann das Wurzelwerk im Frühjahr einen Strich durch die Rechnung machen. Manche Pflanzen bilden große Wurzeln aus und sind demnach nur für das Blumenbeet geeignet.

Das richtige Einsetzen von Blumenzwiebeln

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Blumenzwiebel Platz braucht. Das Loch sollte in etwa die dreifache Tiefe der Zwiebel aufweisen. Diese Richtlinie gilt für Dahlien ebenso wie für andere Blumen. Hier spielt auch das Erdreich eine tragende Rolle. Bei weichem Erdreich wird die dreifache Tiefe leichter zu bewerkstelligen sein, wie bei hartem und schwerem Boden. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sich Blumenzwiebel vor allem in einem weichen Boden wohlfühlen, da für den Abfluss des Wassers gesorgt wird, und sich keine Staunässe bildet.

Die Blumenzwiebeln werden je nach Gattung einzeln oder in Gruppen ins Erdreich gesetzt. Werden mehrere Blumenzwiebeln in ein einziges Loch gesetzt, sollten diese in etwa die gleiche Größe aufweisen. Wer auf ein heterogenes Pflanzenbeet bedacht ist, der sollte die Zwiebel je nach Sorte, Wuchshöhe und Farbe einsetzen. Bringen die Zwiebel ihre Triebe nach außen, können im Frühjahr wunderbare Blumenbilder entstehen. Die Blumenzwiebel müssen richtig gesetzt werden, damit die Triebe nach oben wachsen können. Hierfür wird die Spitze nach oben gesetzt. Handelt es sich um flache Blumenzwiebel lässt sich das Oben und das Unten oftmals nur schwer erkennen. Aber auch, wenn diese Zwiebel falsch gesetzt werden, dringen im Frühjahr die Köpfchen durch das Erdreich hindurch.

Sobald die Blumenzwiebeln in die Löcher gedrückt wurden, werden diese mit Erde bedeckt. Die Erde noch ein wenig andrücken. Und nun geht es auch schon ans Bewässern. Zwiebel mögen keine Staunässe. Deswegen vorsichtig mit dem Wasserschlauch umgehen. Zeigen sich die ersten Pflanzenspitzen sollte die Erde regelmäßig bewässert, aber nicht überwässert werden.

Fazit

Wenn der Frühling naht, zeigen sich die ersten Pflanzenköpfe im Erdreich. Damit die Pflanzen im Frühjahr wachsen und gedeihen können, braucht es schon im Herbst ein wenig Vorarbeit. Die meisten Blumenzwiebeln müssen bereits im September ins Erdreich gebracht werden. Der richtige Standort, der richtige Zeitpunkt und die richtige Lochtiefe sind ausschlaggebend dafür, dass die kleinen Pflanzen bei den ersten Sonnenstrahlen zu wachsen beginnen. Wer diese kleinen Tipps beachtet, wird mit den Pflanzen seine helle Freude haben.