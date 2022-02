Das Comeback handgefertigter Möbelstücke – Klasse statt Masse

In letzter Zeit zeichnet sich bei Verbrauchern ein klarer Trend ab: handgefertigte Möbel sind gefragt. Kein Wunder, versprühen sie als individuell angefertigte Möbelstücke doch Individualität. Gleichzeitig lassen sich Tisch, Bett oder Regal an die Gegebenheiten des eigenen Zuhauses anpassen.

So sorgfältig man seine Möbel auch aussucht – im klassischen Möbelhaus handelt es sich fast immer um fabrikgefertigte Möbel, die keine Individualität zulassen. Wer verhindern möchte, dass in seinem Zuhause die gleichen Möbel stehen wie in unzähligen anderen Haushalten, ist mit handgefertigten Möbeln besser bedient. Diese sind in der Anschaffung zwar teurer als fabrikgefertigte, werden allerdings mit größter Sorgfalt hergestellt. Möbel nach Maß heißt: Ein jedes Möbelstück ist ein Unikat. Einzigartige, exklusive Designs vermitteln das Gefühl, etwas zu besitzen, das nicht kopiert oder reproduziert werden kann.

Was ist bei handgefertigten Möbeln wichtig?

Ob ein Einbauschrank, der genau in die Ecke im Wohnzimmer passt oder das perfekte, auf die eigene Körpergröße gebaute Bett – handgefertigte Möbel überzeugen durch zahlreiche Vorteile. Vor allem Massivholzmöbel verbinden eine perfekte Qualität mit einer hohen Wertigkeit. Gleichzeitig kommt etwa eine Massivholz Tischplatte mit einmaliger Holzmaserung daher. Außerdem sind Möbel nach Maß die perfekte Lösung für Wohnungen oder Häuser, bei denen die Innenarchitektur keine Normprodukte zulässt.

Vor dem Möbelkauf sollte bedacht werden, dass handgefertigte Tische oder Stühle eine lange Lebensdauer haben. Deswegen unbedingt auf gute Qualität achten. Am besten informiert man sich im Vorfeld, welches Holz verwendet wird und ob dieses aus nachhaltigen Ressourcen stammt. Weil Holz lebt, passt es sich der Umgebungsluft an und nimmt Feuchtigkeit auf. Dadurch können sich Massivholzmöbel im Laufe der Zeit auf unterschiedliche Art optisch verändern.

Keine Frage, Möbel nach Maß haben ihren Preis. Trotzdem empfehlen Experten, nicht zum günstigsten Produkt zu greifen. Diese haben in der Regel aufgrund der schlechteren Verarbeitung eine niedrigere Lebensdauer. Auch ist bei Billigmöbeln oft unklar, woher das Holz stammt und ob dieses eine negative Öko-Bilanz aufweist.

Bei Massivholzmöbeln lohnt ein Blick auf die Maserung und das Holzbild. Für gewöhnlich dunkles Holz sollte keine hellen Stellen haben. Dies könnte sonst darauf hindeuten, dass minderwertiges Splintholz verarbeitet wurde. Dieses verzieht sich stärker bei Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen. Am besten prüfen, ob Maserung und Farbe des Holzes möglichst gleichmäßig sind.

Die unterschiedlichen Holzarten und ihr unverwechselbarer Charakter

Holzmöbel im Schlafzimmer sind besonders beliebt. Dies liegt an den guten Eigenschaften des Materials: Holz nimmt überschüssige Luftfeuchtigkeit auf und gibt diese bei trockener Luft wieder ab. Doch Holz ist nicht gleich Holz. Für welche Holzart man sich entscheidet, hängt von optischen Gesichtspunkten, aber auch von den Eigenschaften des Holzes ab. Wir stellen drei unterschiedliche Holzarten vor:

Massivholz Eiche:

· charakteristisch ist eine dezente aber lebhafte Farbgebung von rotbraun bis graubraun

· sehr vielseitig einsetzbar

· ist sehr robust und abnutzungsresistent

Altholz Eiche massiv:

· wird aus alter Eiche gefertigt

· Risse und Furchen werden ausgeschliffen und belassen

· ökologisch besonders wertvoll

· harmoniert perfekt mit rohem Stahl

Nussbaum Holz massiv:

· gut zu verarbeitende Premiumholzart

· weist eine unterschiedliche Maserung auf (wechselt oft zwischen hell und dunkel)

· einfache Pflege

Massivholzmöbel richtig pflegen ist wichtig, um möglichst lange Freude an den neuen Möbelstücken zu haben. Welches Pflegeritual infrage kommt, hängt von Holzart und Oberflächenbeschaffenheit ab.