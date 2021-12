Das Wohnzimmer mit Pflanzen verschönern – so klappt's

Zimmerpflanzen liegen mehr im Trend denn je: Nichts wuchert üppiger und verschönert das Zimmer so elegant, wie Pfingstrosen, Ficus und Co. Wir geben Ihnen schöne Einrichtungsideen sowie praktische Pflegetipps und erklären Ihnen, wie Sie Ihr Wohnzimmer mit den Pflanzen verschönern können.

Zimmerpflanzen sind perfekt für das Raum- und Wohlfühlklima

Das Grün einer Pflanze hebt die Stimmung, schließlich erinnert die Farbe an üppige Wiesen und endlose Wälder. Holen Sie sich die Farben der Natur in die eigenen Vier-Wände und sorgen Sie für ein prachtvolles und buntes zu Hause. Die Pflanzen vermitteln jedoch nicht nur das Gefühl von Frische, sondern sorgen tatsächlich auch für gute Luft.

Insbesondere im Winter und Herbst, wenn man die meiste Zeit drinnen verbringt, kann sich das positiv auf Körper und Geist auswirken: Die trockene Heizungsluft beeinträchtigt die Schleimhäute sowie die Lippen, was vor allem an der geringen Luftfeuchtigkeit liegt, die sich in der Regel unter 35 % befindet. Pflanzen wirken sich positiv darauf aus und erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Auch das Home-Office kann damit deutlich angenehmer und schöner gestaltet werden.

Zimmerpflanze als natürlicher Luftbefeuchter

Zimmerpflanzen sind natürliche Luftbefeuchter, geben im Vergleich zu technischen Geräten jedoch ausschließlich keimfreien Wasserdampf ab. Rund 90 % des vergossenen Wassers, wird wieder an die Raumluft zurückgegeben. Spitzenreiter ist dabei das Zyperngras, welche als tropische Sumpfpflanze dauerhaft mit den Wurzeln im Wasser steht. Ein 1,5 m großes Exemplar, gibt pro Tag ein bis 2 l Wasser an die Raumluft ab.

Schon eine Pflanze dieser Art reicht aus, um einen Raum von 20 m² mit ausreichend Luftfeuchtigkeit zu versorgen. Je feuchter die Luft ist, desto weniger Staub fliegt auch durch den Raum, die kleinen Wassertropfen binden die Staubpartikel und lassen Sie zu Boden sinken. Zudem reichern die Pflanzen die Luft mit Sauerstoff an. Schauen Sie dafür nach passenden Pfingstrosen bei Dutch Bulbs und profitieren Sie auch von den bunten sowie intensiven Farben. Die Pfingstrosen sind frisch und bringen echte Frühlingsgefühle in das eigene Wohnzimmer.

Zimmerpflanzen als Gestaltungselement

In Verbindung mit einer schönen Vase oder einem besonderen Pflanzengefäß, lassen sich aus den Zimmerpflanzen echte kreative, gestalterische Elemente bilden. Ob modern, außergewöhnlich, schlank oder knallig bunt: Pflanzen sind ein perfektes Gestaltungs- und Deko-Element. Neben einer schönen Pflanze ist die Auswahl des Gefäßes besonders wichtig.

Achten Sie jedoch darauf, dass die Gefäße für den Innenraum kleine Löcher am Boden haben oder zumindest auf großen Untersetzern stehen. So vermeiden Sie, dass Sie sich Teppich oder Parkett mit Blumenwasser ruinieren. Achten Sie bei der Auswahl auch darauf, dass Pflanzenhöhe und Gefäßform zusammenpassen, große Pflanzen wirken in kleinen Gefäßen überproportional.

Worauf achten bei der Zimmerpflanzenpflege

Um lange Freude an den Pflanzen zu haben, sollten Sie diesen ein wenig Aufmerksamkeit und Pflege schenken. Am wichtigsten dabei ist natürlich das Gießen: Gegossen wird immer, wenn das Substrat abgetrocknet ist. Der Bedarf an Wasser richtet sich dabei nach der Pflanzenart, Größe, dem Standort sowie der Jahreszeit. Prüfen Sie auch, ob Wasser im Übertopf steht, und gießen Sie es bei Bedarf ab.

Stauben Sie die Pflanzen hin und wieder auch mal ab, dadurch wird die Fotosynthese nicht behindert. Ebenso sollten welke und vertrocknete Blätter abgeschnitten werden. Dabei sollten Sie jedoch nicht bis ins gesunde Gewebe zurückschneiden, sonst wird die Schnittstelle gleich wieder braun.

Einrichtungsideen mit Zimmerpflanzen

Durch den Einsatz von Zimmerpflanzen können Sie tolle Wohnideen umsetzen:

Exotisch wohnen: Pflanzen-Paradies im Wohnzimmer

Exotische Pflanzen fallen durch besondere Farben auf. Zu einem besonderen Hingucker werden sie, wenn die Pflanzen Farben aus dem Raum aufgreifen. So können Sie zum Beispiel auf bordeaux- oder rosafarbene Kissen, Tische, Teppiche oder Sessel zurückgreifen und die Pflanzen farblich daran anpassen.

Moderner Landhausstil: blühende Pflanzen als Glanzlichter

Stark blühende Pflanzen sorgen für einen besonderen Hingucker. Kombinieren Sie eine rustikale Einrichtung mit einer großen Paradiesvogelblume oder einer Miltonia. Das lockert den Stil auf und sorgt für ein rundes Gesamtbild.

Extravagant wohnen: skurrile Pflanzen

Ein extravagantes Wohngefühl erzielen Sie durch eine eher unkonventionelle Wohnungseinrichtung, in Kombination mit außergewöhnlichen Pflanzen. Greifen Sie auf Gewächse zurück, denen die Natur Stacheln, Kanten oder Ecken geschenkt hat. Auch Moos oder lebende Steine können sehr gut mit dieser Inneneinrichtung kombiniert werden.

Ideal für Kombi-Räume: Pflanzen als Raumteiler

Natürlich können die Pflanzen in der Wohnung auch eine architektonische Funktion übernehmen: In einem Kasten können Sie als perfekter Raumteiler genutzt werden. So werden unterschiedliche Bereiche damit abgegrenzt, ohne extra eine Wand ziehen zu müssen, sondern stattdessen mit dezenten aber trotzdem schönen Pflanzen.