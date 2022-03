Den Traum vom Eigenheim finanzieren

Immer mehr Menschen wollen in ihren ganz eigenen vier Wänden leben und ihr Geld nicht für eine monatliche Miete investieren. Einige bauen, andere erfüllen sich den Wunsch durch den Kauf einer Immobilie. Wie auch immer muss das Ganze finanziert und auch langfristig kalkuliert werden. Wie das abläuft und auf was man dabei achten sollte, haben wir im folgenden Artikel zusammengefasst.

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

Wie viel Eigenheim kann ich mir leisten?

Zu Beginn der Überlegung “Eigenheim” steht ein ehrlicher Kassensturz. Anhand des eigenen Nettoeinkommens kann ermittelt werden, wie viel Geld man für die monatliche Kreditrate übrig hat. Für eine genaue Einkommensaufstellung werden regelmäßige Zahlungen, die langfristig zur Verfügung stehen, zusammengezählt. Im Anschluss werden alle monatlichen Kosten abgezogen. Hierbei dürfen Aufwendungen, die nur einmal jährlich anfallen, nicht vergessen werden. Die wichtigsten Kosten sind im Normalfall:

Laufende Lebensunterhaltungskosten - Lebensmittel, Körperpflege, Kleidung, Telefon- und Mobilfunkverträge, Rundfunkgebühr, Aufwendungen für die Kinder etc.

Freizeit - Ausgehen, Abos, Aufwendungen für Hobbys, jährliches Urlaubsbudget etc.

Nebenkosten - Strom, Wasser, Heizung, Müllgebühren etc.

Kfz-Kosten - Inspektion, Reparaturen, Sprit, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, Wertverlust des Fahrzeugs etc.

Versicherungen - Haftpflicht, Hausrat, Berufsunfähigkeit etc.

Geldanlage und Altersvorsorge - Laufende Sparpläne o. ä.

Kredite - Laufende Kreditpläne o. ä.

Künftige Kosten für Eigentümer - Gebühren für Hausverwaltung bei Eigentumswohnungen, Rücklagen für Reparaturen, Wohngebäudeversicherung etc.

Die aktuelle Kaltmiete ist absichtlich nicht mit einzuberechnen, da diese beim Eigenheim entfällt, deshalb sind aber bereits die künftigen Kosten, die auf Eigentümer ggf. zukommen, aufgelistet. Nun wird die komplette Summe der Kosten vom Nettoeinkommen abgezogen und man erhält den verfügbaren Rahmen für eine Finanzierung. Eine Faustregel hierbei besagt allerdings: Die Finanzierungsrate sollte 40 % des Nettoeinkommens nicht überschreiten. Wichtig ist ebenso, die Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten sowie eventuelle Maklercourtage) in die Planung miteinzubeziehen.

Ermittlung des Finanzierungsbedarfs

Wenn bekannt ist, wie viel die monatliche Rate bei einem Kredit betragen kann, kann sich auf die Suche nach einem Grundstück für das Bauprojekt oder einer passenden Immobilie gemacht werden. Ist etwas Adäquates gefunden, sollte man auf jeden Fall verschiedene Kreditgeber vergleichen und sich beraten lassen. Baufinanzierung24.com steht beispielsweise für persönliche Beratung, eine individuelle Förderung und ermittelt kostenlos, schnell und zuverlässig eine Baufinanzierung in der Nähe. Eine professionelle Beratung ist essenziell, da die Gesamtkosten realistisch bzw. eher großzügig berechnet werden sollten. Eine Nachfinanzierung ist im Normalfall eher zu attraktiven Konditionen möglich und erhöht die monatliche finanzielle Belastung deutlich. Beim Neubau sollte ebenso beachtet werden, dass der Kredit dem Baufortschritt entsprechend ausgezahlt wird.

Umsichtigkeit beim Eigenkapital

Für eine Bau- bzw. Hausfinanzierung sollte ausreichend Eigenkapital vorhanden sein. Mindestens die Kaufnebenkosten sollten aus eigenen Mitteln finanziert werden. Je mehr Eigenkapital vorhanden ist, desto geringer wird der Zinssatz des Darlehens. Experten raten allerdings dazu, eine Reserve von rund drei Netto-Monatsgehältern für Notfälle zu haben.

Realistische Einschätzung der Eigenleistungen

Wer sich als Bauherr an einem Teil der Handwerksarbeiten beteiligen oder einiges komplett selbstständig übernehmen kann, spart bares Geld. Aber Vorsicht: Dieses Vorhaben birgt auch Risiken, denn bei fehlenden handwerklichen Kenntnissen, können Arbeiten viel länger dauern als geplant und den ganzen Bauvorgang verzögern. Im schlimmsten Fall ist dann sogar der Umzugstermin in Gefahr. Nicht fachgerecht ausgeführte Arbeiten können außerdem zu erheblichen Baumängeln führen, für die niemand anders verantwortlich gemacht werden kann, als man selbst. Muss dann im Nachhinein ein Fachmann hinzugezogen werden, kann es deutlich teurer werden, als vorher geplant. Sich als Laie auf Malerarbeiten und das Verlegen von Teppich und Laminat zu beschränken ist letztlich besser, als Dinge zu tun, bei denen man letztlich nicht weiß, ob sie überhaupt funktionieren. Auf jeden Fall sollten jegliche Arbeiten in Eigenregie mit dem Bauunternehmen und dem Architekten besprochen werden.

Fazit

Ist der Traum vom Eigenheim zum Greifen nah, sollte man ihn auch in die Tat umsetzen. In der Regel wird hierzu eine Fremdfinanzierung benötigt, die man sehr genau prüfen sollte. Verschiedene Anbieter vorab miteinander zu vergleichen, lohnt sich auch immer. Ebenso ist es essentiell bei Beginn der Planung einen ehrlichen Kassensturz zu machen, sein Eigenkapital umsichtig einzusetzen und auch realistisch mit Eigenleistungen umzugehen.