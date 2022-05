Der große Trend zum Gartenhaus Fundament

Wer sich den Traum eines Gartenhauses wahr machen will, sollte einige wichtige Dinge beachten, damit sich die Investition langanhaltend lohnt. Angefangen bei der Standortwahl, über das Einholen der behördlichen Genehmigung, bis zur Wahl des richtigen Fundamentes und der passenden Holzlasur. Im Folgenden geben wir ein paar nützliche Ratschläge für Planung und Anschaffung des eigenen Gartenhauses.

1. Der richtige Standort für ihr Gartenhaus Fundament

Gartenhäuser, die nur als Schuppen dienen, haben eher kleine Fenster, um den Innenraum optimal nutzen zu können. Damit ausreichend Licht in das Gartenhaus fällt, sollte man den Standort fernab von Büschen und Bäumen wählen. Die Tür sollte sich vollständig nach außen öffnen lassen. Hier müssen Sie das zukünftige Wachstum der benachbarten Gehölze bedenken und einen ausreichenden Sicherheitsabstand einkalkulieren. Je nach Größe des Grundrisses muss sogar ein Mindestabstand zum Nachbarn eingehalten werden. Erkundigen Sie sich vorab beim Bauamt, da hier die Vorschriften in jeder Stadt anders sein können. Wenn es Ihnen gelingt, das Gartenhaus in den Schatten einiger hoher Bäume zu stellen, ist das Holz vor heftigen Wettereinflüssen und Sonnenstrahlung geschützt.

2. Das Fundament für ihr Gartenhaus

Ohne ein gutes Fundament werden Sie über kurz oder lang im Schlamm stehen. Das Fundament ihres Gartenhauses sollten gut geplant werden, denn Fehler sind später nur mühsam zu beheben. Gartenboden ist durch Hitze, Kälte und Regen in ständiger Bewegung. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Gartenhaus. Wände können sich verziehen, Türen klemmen und manchmal entstehen sogar Risse in den Wänden oder Balken. Ein stabiles Fundament bewahrt das Gartenhaus vor Verzug und schützt das Holz der Häuser vor Spritzwasser und Bodennässe. Fundamente sollten immer etwas größer sein als der Grundriss des Gartenhauses. Die Hauswände dürfen nicht über das Fundament überstehen. Wie massiv das Fundament sein muss, hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. Ein trockener Boden benötigt weniger hohes Fundament, als ein Standort, der eher dazu neigt, feucht oder sogar morastig zu sein.

3. Das Gartenhaus wetterfest machen

Das eigene Häuschen im Garten ist eine schöne Sache, muss aber auch in Schuss gehalten werden. Die meisten Gartenhäuser bestehen aus Fichtenholz. Dieses ist besonders fest und elastisch, dennoch werden Regenschauer, Sonneneinstrahlung, Schnee und Kälte dem Material langfristig zusetzen. Wenn Sie dem Wetter trotzen möchten, müssen Sie Ihr Gartenhaus streichen.

Lasuren erhalten die offenen Poren von Holz und lassen die Maserung erkennen. Es gibt sie in transparent, aber auch schwach pigmentiert. Lasuren bieten in der Regel nur einen geringen Schutz gegen UV-Strahlung. Das Holz kann dann innerhalb weniger Jahre vergrauen, wenn es der direkten Sonne ausgesetzt ist. Um dem vorzubeugen, gibt es spezielle Lasuren für den Außenbereich. Dazu gehören zum Beispiel Imprägnierlasur, Holzschutzlasur, Dauerschutzlasur oder ein Holzschutzgrund. Diese Lasuren sind wetterfest, UV-beständig, und wasserabweisend. Lasuren und Holzschutzmittel erhalten Sie im örtlichen Heimwerkermarkt.

4. Die Baugenehmigung für Ihr Gartenhaus

In der Planungsphase sollten Sie klären, ob für Ihr Gartenhaus eine Baugenehmigung nötig ist. Das hängt von der Größe des zukünftigen Gartenhauses ab. Gartenhäuser bis zu einer Größe von 10 Kubikmetern Raumvolumen sind in allen Bundesländern genehmigungsfrei. Ein 3m x 3m Grundriss wird diese Grenze aber bereits sprengen. Je nach Bundesland sind auch größere Raumvolumen genehmigungsfrei. Gartenhäuser dürfen per Definition nicht zum Wohnen genutzt werden. So darf keine Toilette, keine Heizung und kein Bett vorhanden sein. Bewohnbare Gartenhäuser brauchen eine Baugenehmigung, genauso wie ein Gartenhaus, das auf einem gegossenen Betonfundament aufgebaut wird. Natürlich gelten Sonderregeln für Kleingartenanlagen und Schrebergärten.

Gartenhäuser gelten als genehmigungsfrei, wenn sie problemlos wieder abgebaut werden könnten. Abhängig davon, ob Sie Ihr Gartenhaus auf der ausgewiesenen Bebauungsfläche oder außerhalb davon errichten, gelten unterschiedliche Regelungen. Prüfen Sie die aktuellen Regelungen mithilfe des Bebauungsplans ihres örtlichen Bauamtes.